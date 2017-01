VN: Hàng Ngàn Người Chết Vì Khí Than Đá

Tình trạng ô nhiễm không khí do đốt than đá đã đến mức báo động tại các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam khiến cho mỗi năm hàng chục ngàn người chết, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Tư, 18-1.Bản tin RFA viết rằng, “Một báo cáo mới được công bố gần đây của Đại học Harvard và tổ chức Greenpeace International cho biết khí thải từ đốt than ở các nước Đông Nam Á sẽ tăng gấp 3 lần từ nay cho đến năm 2030 và khiến hàng chục ngàn người chết mỗi năm trong khu vực, chủ yếu tại các nước Indonesia và Việt Nam.“Thông báo của Greenpeace đưa ra hồi tuần trước cho biết nếu những nhà máy than đang trong kế hoạch được Đài Loan, Nhật Bản và Nam Hàn tiến hành xây dựng theo dự kiến ở khu vực Đông Nam Á thì mỗi năm sẽ có khoảng 70,000 người chết vì ô nhiễm than. Con số này hiện nay được ước tính là 20,000 người.”Đối với VN, bản tin RFA viết rằng, “Việt Nam hiện có nhu cầu về điện năng rất lớn với dự đoán nhu cầu tăng khoảng 13% mỗi năm để đáp ứng mức tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6.5 đến 7 % trong vòng 4 năm tới. Chính phủ Việt Nam mới đây đã giảm chỉ tiêu điện năng từ các nhà máy nhiệt điện từ 56.5% xuống còn 53.2% tổng lượng điện từ nay đến năm 2030 và bỏ 17 nhà máy điện chạy bằng than cỡ lớn.”Ngoài ra một bản tin khác cũng của Đài RFA hôm 17 tháng 1 cho biết rằng, “Lượng bụi do ô nhiễm môi trường ở Hà Nội được xác định là cao gấp 5 lần so với ngưỡng trung bình năm theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Báo cáo của Tổ chức phi chính phủ Green ID thực hiện cho biết như vậy vào hôm nay.“Đây là báo cáo được Green ID thực hiện dựa trên các số liệu phân tích tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả của báo cáo được công bố tại buổi hội thảo ô nhiễm không khí diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày hôm nay.”