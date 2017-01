Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt Thủ Phạm Tấn Công Hộp Đêm Làm 39 Chết

ANKARA - Thủ Tướng Binali Yildirim báo tin: cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đuợc thủ phạm tàn sát 39 người tại Reina nightclub ở thành phố Istanbul đêm giao thừa.Tổ chức gọi là “nhà nước Hồi Giáo – ISIS” lên tiếng nhận trách nhiệm vụ này.Thống đốc Vasip Sahin của Istnbul cho hay: nghi can là người Uzbekistan nhận can dự vụ tàn sát – y đuợc huấn luyện kỹ thuật khủng bố tại Afghanistan, biết 4 ngôn ngữ, và nhập cảnh Thổ Nhĩ Kỳ trái phép. Nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ tìm bắt Abdulgadir Masharipov, cũng dùng bí danh Abu Muhammed Horasani, từ gần 3 tuần lễ – y đã bị bắt trong cuộc hành quân khám xét của cảnh sát hồi tối Thứ Hai tại quận Esenyurt tại vùng ven Istanbul, gần phi trường Ataturk.Tại trú sở của nghi can, lực luợng an ninh thu giữ 197,000 MK, 2 khẩu súng và 1 số đạn.Hình ảnh đăng báo cho thấy mặt nghi can bầm tím và chảy máu – Masharipov bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Y cũng đuợc khám sức khoẻ.Chủ của chúng cư mà nghi can cư trú là người Kyrgyzstan – ngoài Masharipov, 4 người khác bị bắt, gồm 1 người đàn ông Kyrgyz. 3 người kia là phụ nữ đến từ Ai Cập, Somalia và Senegal. Gần 40 bị bắt trong tiến trình điều tra – ISIS là phe chủ mưu trong các bạo động gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ, điển hình là vụ tấn công phi trường Ataturk 7 tháng trước gây thiệt mạng ít nhất 45 người.