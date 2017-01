Ân Xá QT: Luật Chống Khủng Bố Của Châu Âu Hạn Chế Quyền Tự Do

LONDON - Tổ chưc bảo vệ nhân quyền Amnesty International lưu ý công luận về các đạo luật theo dõi an ninh, khám nhà và bắt nguời trong chính sách phòng chống khủng bố tại châu Âu đưa tới hạn chế các quyền tự do của dân thường – các nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số bị ảnh hưởng của phân biệt đối xử.Phúc trình công bố hôm Thứ Hai của Amnesty mô tả chi tiết các quyền hạn quá rộng lớn tại nhiều nước châu Âu đã đuợc ban hành vì nhu cầu đánh khủng bố quốc tế – tài liệu 70 trang cho hay “nhà nước an ninh” đã trở thành “lẽ thường mới” tại 14 nước đuợc tìm hiểu và thẩm định.Trong 1 tuyên bố kèm theo phúc trình, giám đốc John Dalhuisen phụ trách châu Âu của Amnesty báo động: đồng thuận về nhân quyền sau thế chiến bị đe dọa. Ông nói: các quyền hạn không kiểm soát chà đạp các quyền tự do như là tự nhiên có trước đây – ông nhấn mạnh: chúng ta đang đứng trước viễn ảnh quyền tự do trở thành ngoại lệ.Các đề tài đuợc đề cập trong phúc trình của Amnesty nêu quan ngại về theo dõi an ninh, hạn chế các quyền tự do phát biểu, đi lại trong khi nhà chức trách đuợc tăng quyền khám nhà, bắt người, thu thập dữ liệu về công dân.Trong kết luận của phúc trình, Amnesty cho hay: ban hành tình trạng khẩn cấp trở nên dễ hơn trước – tại Pháp, luật về tình trạng khẩn cấp đã đuợc gia hạn 5 lần từ sau trận tấn công tắm máu Paris của khủng bố Hồi Giáo ngày 11-11-2015.Chuyên viên chống khủng bố Julia Hall, cũng là tác giả của phúc trình, nói: người Hồi Giáo và ngoại kiều dễ dàng bị đồng hoá với khủng bố.