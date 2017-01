Đại Hội Thường Niên & Mừng Xuân Đinh Dậu

Quang cảnh biểu diễn Múa lân đón mừng Đại Hội Thường Niên 2016 & Mừng Xuân Đinh Dậu 2017do Hội Hội Tương Trợ VN Pierce County/WA tổ chức Thứ Bảy ngày 14-1-2017. Ảnh/VBMN

Quang cảnh chào quốc kỳ và mặc niệm. Ảnh/VBMN

Ông Huỳnh Tấn Tuân, Hội Trưởng Hội Tương Trơ đọc diễn văn khai mạc Đại Hội và cám ơn quý quan khách hiện diện. Ảnh/VBMN

Bà Minh Anh Hodge, Giám Đốc Chương Trinh Song Ngữ, Sở Hoc chánh Tacoma lên phát biểu cảm tưởng và đôi lôi chúc mừng năm mới.Ảnh/VBMN

Ảnh chụp lưu niệm Bà Minh Anh Hodge, nhận lãng hoa danh dự do Hội Tương Trợ trao tặng, kế bên là Ông Hội Trưởng Huỳnh Tấn Tuân, cách xa MC Ngô Hoàng.Ảnh/VBMN

Tacoma/WA.- Vào một ngày đẹp trời thời tiết se lạnh của tiết mùa Đông, lúc 10 giờ 30 sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2017, Hội Tương Trợ Việt Nam County/WA đã tổ chức trang trọng Đại Hội Thường Niên 2016 và đón mừng Xuân Đinh Dậu 2017 tại địa điểm Blix Elementary School số 38Th St, Tacoma, WA 98404.Thành phần tham dự gốm có quý quan khách, quý đại diện tôn giáo, quý hội Phụ Nữ Mê Linh Seattle, quý Hội viên và gia dình, quý Cơ quan truyền thông báo chí: Saigon HR Radio, Việt Báo Miền Nam và quý Đồng Hương.Đội lân trẻ do Anh Hoài Nguyễn, Trưởng đoàn, tưng bừng biểu diẽn múa lân thật ngoạn mục mở dầu chương trình Đại Hội..Sau phần chào cờ và 1 phút măc niệm theo nghi thức buổi lễ, tiếp đến phần tế lễ do Ban tế Lễ của Hội đảm trách, thực hiện đúng theo nghi thức cổ truyền Việt Nam, kính dâng lên lời cầu nguyện cho quốc thái dân an,.nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm có tư do, dân chủ, nhân quyền hạnh phúc. Sau đó đến phần chiếu trên màn chiếu hình ảnh tên tuổi những người không may thất lộc trong năm 2016 để mọi người lắng tâm giây phút tưởng niệm đến những hội viên quá vãng.Ông Huỳnh Tấn Tuân, Hội Trưởng hội Tương Trợ lên đọc diễn văn khai mạc Đại Hội thường niiên và tường trình về quá trình thành quả sinh hoạt Hội trong những năm qua:Hội Tương Trợ Tacoma được thành lập và hoạt động đã 19 năm qua và tiếp tục trở thành một sinh hoạt không thể thiếu được với cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng Sản tại Quận Pierce County. Nhờ Hội đồng quản tri làm việc tích cực và sự hưởng ứng tham gia nhập hội của quý đồng hương cũng như sự giúp đỡ, đóng góp nhiệt tình và sự đoàn kết tương thân, tương ái của các hội viên nên mỗi ngày Hội càng phát triển mạnh và thành công tốt đẹp như ngày hôm nay.Hiện hội Tương Trơ đã có 1060 gia đình tham gia. Nếu tính từng cá nhân thì có khoảng 4000 người được hưởng lợi ích của hội Tương TrợNăm 2014, Hội Đồng Quản trị đã lên kế hoạch phát triển Hội cho phù hơp với thế hệ nối tiếp, vì Hội cần những người trẻ hơn, họ sẽ là những thành viên đóng góp vào sự tồn tại của hội mai sau như ta thường nói “: tre già thì măng mọcTrong thời gian tới năm 2018, Hội sẽ bầu lại ban chấp hành mơi, hy vọng rằng chúng ta sẽ vận động được những tài năng mới, những khuôn mặt mới có nhiều nhiệt tâm và đầy đủ khả năng hầu có thể hỗ trợ đưa hội đạt nhiều thành công vững mạnh và tốt đẹp trong những năm kế tiếp.Như thông lệ hàng năm,nhân mỗi địp Xuân về, hội đều có tổ chức Đại Hội Thường niên vào cuối năm âm lịch để toàn thể quý Dồng hương và Hội viên có thể đón Xuân ly hương đậm tình dân tộc. Đây cũng là dịp để mọi người có cơ hội gặp lại nhau, hàn huyên tâm sự và chúc tụng nhau những lời tốt đẹp trong năm mới.Trước thềm năm Đinh Dậu săp đến, thay mặt Hội Đồng Quản trị và Hội Tương Trợ, chúng tôi xin gởi lời chào nồng nhiệt đến quý quan khách, toàn thể quý hội viên đã tham dự Đại Hội thường nên năm nay và cũng xin gởi những lời chúc tốt đẹp đến toàn thể Hội viên Hội tương trơ, gia quyến cũng như thân hữu khắp mọi nơi. Mong ước mùa Xuân Đinh Dậu sẽ đem đến cho chúng ta nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và ánh sáng tự do, công lý, hòa bình cùng thịnh vượng sẽ được tỏa sậng khắp năm châuChúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý đoàn thể, tôn giáo, nha Học chánh Tacoma đã nhiệt tình hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi phục vụ hữu hiệu quý đồng hương cư ngụ tại Thành phố Tacoma này.Một lần nữa thay mặt Hội Đồng Quản trị hội tương trợ và toàn thể hội viên. chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và phước lộc tràn trề, xin kính chào quý vị và chúc đại hội thường niên thành công mỹ mãn.Tiếp đến, Bà Minh Anh Hodge, Giám Đốc Chương Trình Song ngữ Sở Học chánh Tacoma lên phát biểu cảm tưởng và có đôi lời chúc mừng năm mớiKính thưa toàn thể quý vị phụ huynh,Thay mặt cho toàn thể nhân viên của chương trình Song ngữ, tôi xin chân thành gởi đến toàn thể quý vị cùng quý quyến, những lời chúc mừng cho một năm mới, thật hạnh phúc, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, và như ý.Thật vẫn luôn luôn là một vinh dự cho t6i được làm việc với các em trong thành phố Tacoma.Nhìn thấy các em vượt qua những trở ngại về văn hóa và ngôn ngữ, để đạt được những thành quảxuất sắc trên con đường học vấn, là phần thưởng quý giá nhất trong sự nghiệp giáo dục của chúng tôi.Tôi xin mạn phép đôi chút, để chia sẻ với quý vị vài dữ kiện rât phấn khởi. Năm ngoái đã có 48 học sinh Việt Nam tốt nghiệp trong các trường Trung học Tacoma. Điều đáng ghi nhận là 66% hay 32 học sinh tốt nghiệp đó đã có điểm số trung bình tổng cộng GPA là 3.0 hoặc cao hơn. Đại đa số các em học sinh Việt Nam ở các cấp lớp khác, cũng đạt đựợc những điểm xếp loại rất cao như thế. Hiện nay có gần 800 học sinh Việt Nam đang theo học tại các trưồng thuộc Sở Học Chánh Tacoma.Và trong khi những nhu cầu càng đòi hỏi mạnh mẽ hơn về giáo trình, về đánh giá chuyên cần, cùng với sự phối hợp và hỗ trợ liên tục của quý vi, chúng tôi có thể giúp cho các em bay bổng lên cao như chim phượng hoàng. Cám ơn quý vị đã là động lực thúc đẩy giới trẻ và bồi dưỡng phong phú cho tâm hồn của các emKính thưa quý phụ huynh,Thế giới của chúng ta đang xoay vần để trở thành một thế giới đa ngôn ngữ, đa quốc gia và đa văn hóa.Bây giơ, hơn bao giờ hết, con em của chúng ta cần được giao tiếp với láng giềng, bạn hữu và những người trong cùng cộng đồng các em đang sống. Các em học sinh của chúng ta, qua sự hãnh diện về văn hóa và truyền thống Việt Nam, mang lại cho các em gia sản về thông tin văn hóa, về ngôn ngữ và về những triển vọng giúp các em mở rộng tầm nhìn thế giới về những học sinh khác, qua sinh hoạt hỗ tương hàng ngày trong học đường. Điều quan trọng cấp bách, đó là các em học sinh phải được trang bị một chương trình giáo dục thích hơp, có giá trị và dựa trên thực tế, để giúp các em có thể đạt được những tiêu chuẩn văn hóa cao về Anh ngữ và tiếng mẹ đẻ của mình nữa, là tiếng Việt. Xin quý vị hãy tạo mọi nỗ lực thiết thực để giúp con em mình bảo tồn ngôn ngữ vô cùng tốt đẹp của chúng ta.Thực tế đã chứng minh rằng năng khiếu về đa ngôn ngữ rất cần thiết để mở rộng nền an ninh quốc gia và làm thịnh vượng cho nền kinh tế toàn cầu. Những người sở hữu kỹ năng tinh xảo này có lợi thế hơn hẳn những người chỉ biết một ngôn ngữ. Quý vị có thể giúp sản xuất ra những công dân song ngữ/đa ngôn ngữ với tầm nhìn quốc tế và triển vọng được mở rộng và làm phát triển những công dân của thế giới có trách nhiệm bằng cách khuyến khích con em mình học, không phải chỉ tiếng Anh, mà còn học, thực hành và sử dụng tiếng Việt hàng ngày nữaKết quả uộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ vừa qua đã gây cảm xúc sâu sa về sự bất ổn và căng thẳng trong nhiều nhóm và cộng đồng khác nhau. Quý vị vẫn được chúng tôi cam kết và đoan chắc rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ tích cực cho các em và gia đình. Chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết để bảo đảm cho các em có được một nền giáo dục chinh đáng trong môi trường an toàn và bồi dưỡng để nung nấu cho các em những ý chí vươn cao và hoài bão to lớn.Một lần nữa, xin chân thành cám ơn về sự hợp tác bền bỉ của quý vi và xin Chúc Mừng Năm MớiCầu chúc toàn thể quý vi Năm Mới 2017, năm Đinh Dậu thành công tốt đẹp nhất.Xen kẽ chương trình, có mục chúc thọ, lì xì cho các em nhỏ và đặc biệt có chương trình Văn nghệ giúp vui với Ca sĩ quen thuộc Nguyễn Huy qua các bản nhạc: Xuân này con không về”, “Ly rượu mừng,:.... khiến không khí buổi Đại hội tăng thêm phần vui tươi và sống độngNổi bật nhất, MC NgôHoàng, điều khiển buổi Đại hội thật xuất sắc và linh hoạt từ đầu đến cuối như là hoạt náo viên của chương trình khiến buổi Đại Hội được hoàn thành mỹ mãn.Đại hội thường niên chấm dứt lúc 2 giờ 30 chiều cùng ngày sau khi mọi người thưởng thức bữa ăn nhẹ đậm đà hương vị quê hương do ban tổ chức khoản đãi.Tường trình từ Tacoma. BÚI PHU/VBMN