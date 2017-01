Nam Cali: Hãng May Đóng 110 Cửa Tiệm, Hơn 3,500 Công Nhân Mất Việc

LOS ANGELES, Cali.-- Kết thúc 2 thập niên hoạt động may dệt từ California, công ty may dệt trang phục American Apparel cho biết sẽ đóng cưả 110 cửa tiệm còn lại, theo tin báo Los Angeles Times.Công ty đã khai phá sản từ năm 2015, đã bán cho công ty Canada chuyên về trang phục Gildan Activewear với giá 88 triệu đôla, một giao dịch được hiểu là mua tích sản từ một hãng phá sản, chứ không phải là mua một công ty đang kinh doanh.Cùng với đóng cửa, khoảng 3,500 công nhân sẽ mất việc.American Apparel đã bắt đầu cho nghỉ 2,400 công nhân ở Nam California hôm Thứ Hai, khóa lại chương sách cuối của công ty sản xuất trang phục lớn nhất Hoa Kỳ.Sa thải sẽ tiếp tục trong tuần.Thương vụ công ty Gildan Activewear mua lại American Apparel qua cuộc đấu giá sẽ hoàn tất hồ sơ trong tháng 2/2017.Từ giờ tới luc đó, một số công nhân vẫn còn được giữ để điều hành các nhà máy ở Los Angeles và ở Garden Grove, cũng như tại trung tâm phân phối La Mirada.Trên nguyên tắc, 110 cửa tiệm của American Apparels 110 và trang web sẽ vẫn mở cửa hoạt động cho tới ít nhất là tháng 4/2017.American Apparel có tìm được một công ty chịu mua nhà máy ở Garden Grove chuyên về đan và nhuộm.Công ty Broncs Inc., hãng may dệt bản doanh ở Compton, nói là sẽ nhận nhà máy này từ tháng 3/2017 với giá từ $200,000 tới $250,000.American Apparel nói bán chi nhánh Garden Grove này sẽ cứu được việc làm cho hơn 300 công nhân.Tuy nhiên, Joel Chun, chủ hãng Broncs, nói ông chỉ tính thuê 200 công nhân thôi.