Trump: NATO Vô Ích, Sẽ Thuế Xe Đức 35%; Đức: TT Trump Phát Biểu Gây Lo Ngại NATO

BERLIN/WASHINGTON - Ngoại trưởng Đức tuyên bố: phát biểu của TT đắc cử Hoa Kỳ (rằng NATO lạc hậu, nguợc lại lời bình truyền thống của bộ trưởng quốc phòng tuơng lai) gây quan ngại các đồng minh châu Âu – trong 1 cuộc phỏng vấn tại New York, ông Donald Trump còn nói: chính sách di trú tiếp nhận 1 triệu người của Thủ Tướng Angela Merkel là sai lầm tai hại.Ông Trump cũng dọa thuế suất nhập cảng cao với các nhà sản xuất xe hơi Đức định dời việc sản xuất sang Mexico, nơi tiền công lao động thấp hơn.3 hãng BMW, VW và Mercedes đầu tư tại Mexico để sản xuất xe hơi cung cấp cho thị truờng Hoa Kỳ.Ông Trump nhắn họ: đừng tốn thời gian và tiền bạc, trừ phi định bán sản phẩm sang nước khác, và báo truớc thuế suất nhập cảng Hoa Kỳ là 35%.Về chuyện di trú, Phó Thủ Tuớng Sigmar Gabriel nói: khủng hoảng di trú tại châu Âu chịu ảnh hưởng từ các chính sách sai lầm của Washington về Trung Đông và Địa Trung Hải.Đa số dân Đức không cảm thấy ấn tuợng với cuộc vận động tranh cử TT của tỉ phú địa ốc New York.Về NATO, ông Trump chỉ trích các đồng minh không đóng góp tài chính công bằng – ông phê bình NATO là vô dụng về mặt đánh khủng bố. Theo lời ông, đừng mong Hoa Kỳ giúp sức bảo vệ an ninh nếu các nước không cùng chia sẻ công bằng các chi phí của NATO.Ngoại trưởng Frank-Walter Steimeier tuyên bố tại bản doanh NATO ở Brussels sau 1 cuộc hội đàm với TTK Jen Stoltenberg: các phát biểu của TT đắc cử gây quan ngại và âu lo với đồng minh.Trong buổi điều trần tại ủy ban quân vụ của Thượng Viện Hoa Kỳ, bộ trưởng quốc phòng tương lai của nội các Trump, cựu Tướng James Mattis, mô tả NATO là trung tâm trong kế sách phòng thủ của Hoa Kỳ.Ông này cũng tố cáo mưu đồ phá vỡ NATO của TT Vladimir Putin. Tại Điện Kremlin sáng Thứ Hai, tham vụ báo chí Dmitry Peskov tán đồng đánh giá NATO của ông Trump, theo tường thuật của Interfax. Khi đuợc hỏi về các phát biểu của tân TT Hoa Kỳ, Thủ Tướng Merkel nói chờ làm việc với chính quyền Trump sau lễ tuyên thệ để thấy những điểm nào có thể thỏa thuận.Ông Trump hưá nhanh chóng tìm kiếm thương luợng mậu dịch với vuơng quốc Anh – nhưng, phát ngôn viên của Ủy Hội Liên Âu nhắc nhở: UK không đuợc phép đàm phán chính thức với Washington cho tới khi hoàn tất tiến trình Brexit.Tin mới nhận cho hay: Thủ Tướng Merkel khẳng định EU có thể tự lo – bà Merkel tuyên bố hôm Thứ Hai: châu Âu tự định đoạt số phận của mình và sẽ tiếp cận chính quyền Trump với tinh thần cởi mở.Bà nói: chính quyền Đức phân biệt khủng bố với thường dân Syria là nạn nhân chiến tranh đi tìm cuộc sống mới ngoài bản quán.