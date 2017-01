Kiều Hối Về SG Bất Ngờ Tăng, Cứu Nguy Nợ Công Tăng Gấp 3

SAIGON -- Tin vui cho Sài Gòn là tiền kiều hối về tăng bất ngờ trong tháng cuối năm... Tin không vui cho kinh tế VN là nợ công tăng vọt, thu không bù nổi chi...Bản tin CafeF/Một Thế Giới cho biết kiều hối đổ về TP.SG tăng mạnh dịp sát Tết.Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.SG, tổng số kiều hối năm 2016 chuyển về Việt Nam qua hệ thống các ngân hàng trên địa bàn đạt khoảng 5 tỉ USD. So với năm 2015, kiều hối năm 2016 giảm khoảng 500 triệu USD.Với con số này, lượng kiều hối về TP.SG chiếm 57% tổng số kiều hối cả nước, trong khi những năm trước đây kiều hối đổ về TP.SG thường chiếm khoảng 45-47%. Riêng tháng cuối năm, lượng kiều hối về TP.SG đạt hơn 700 triệu USD, tăng khoảng 300 triệu USD so với bình quân 11 tháng trước đó.Ông Minh cho rằng cơ cấu kiều hối năm nay không có nhiều thay đổi so với trước đây. Bởi lẽ, trong cơ cấu lượng kiều hối, có 72% kiều hối chuyển về nước phục vụ cho sản xuất kinh doanh; 21,8% được đưa vào bất động sản, còn lại là phục vụ cho tiêu dùng trong gia đình.Trong khi đó, báo Đầu Tư Chứng Khoán cho biết kết quả Điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa mới công bố cho thấy, các nhà băng khá lạc quan về kết quả đạt được trong năm 2016 và vững tin vào những bước phát triển mới trong năm 2017.Dự kiến trong năm 2017, 89,5% TCTD kỳ vọng lợi nhuận của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 13,4%, cao hơn so với mức tăng bình quân ước tính của năm 2016.Mặt khác, bản tin CafeF/Infonet ghi rằng bước sang năm 2017, thị trường BĐS tại TPSG vui mừng khi đón nhận những tín hiệu về kết quả kinh doanh khá tốt trong năm 2016. Theo thống kê của CBRE, thị trường BĐS đã chứng kiến một năm đầy sôi động với 11.941 căn hộ chung cư được bán trong cả năm, tăng 52% so với quý trước và 11% so với cùng kỳ năm trước.Bây giờ tới tin không vui: nợ công tăng gấp 3 tốc độ tăng kinh tế.Báo Tuổi Trẻ ghi lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tỉ lệ nợ công tăng rất nhanh, mức tăng trung bình trong năm năm qua là 18,4%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng kinh tế.Trong khi đó, Báo Một Thế Giới ghi lời TS Lê Đăng Doanh: Không một nước nào chịu đựng được chi thường xuyên khủng thế nàyMTG ghi rằng theo các chuyên gia, chi thường xuyên của Việt Nam quá lớn khiến nguồn vốn dành cho đầu tư phát triển buộc phải sử dụng các nguồn vốn vay, dẫn tới tình trạng nợ công gia tăng nhanh.Bản tin này viết:“...bội chi ngân sách năm 2016 ước tính ở mức 5,64% GDP, tương đương 254 nghìn tỉ đồng. Thu ngân sách ước đạt 1,03 triệu tỉ đồng và bằng 102,4% so với dự toán. Trong khi đó, chi ngân sách lên tới 1,3 triệu tỉ đồng, tương đương 106,3% dự toán.”Nghĩa là, nhà nước CSVN xài nhiều hơn thu. Và Việt kiều đều đặn gửi kiều hối về cứu nguy.