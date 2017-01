Tây Ban Nha: Thầy Dạy Võ Giúp ISIS Tuyển Tân Binh?

MADRID - Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ 1 huấn luyện viên của môn quyền Anh (boxing) bị tình nghi dẫn đầu 1 tổ tuyển mộ của khủng bố ISIS – huấn luyện viên nguyên là di dân Morocco muợn môi trường huấn luyện boxing để đưa tân binh ISIS qua Thổ Nhĩ Kỳ thụ huấn để trở lại tấn công châu Âu, theo thông báo từ Bộ nội vụ.Danh tính của nghi can bị bắt tại San Sebastian thuộc miền bắc Tây Ban Nha không đuợc công bố.Theo viên chức Bộ nội vụ, mục tiêu của nghi can là giới trẻ cảm thấy bị loại ra bên lề xã hội – y có liên lạc với 1 nghi can bị bắt tại Strasbourg hôm 20-11, và chung phòng với 1 người bị bắt ở bản quán Morocco.Cả 2 người liên quan này nhận chỉ thị cụ thể từ ISIS, theo tài liệu của Bộ nội vụ.