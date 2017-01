Quận Cam: Dạ Tiệc Gây Quỹ Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017

Tiệc gây quỹ Diễn Hành Tết.

Garden Grove (Bình Sa)- - Ban tổ chức Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017 tổ chức dạ tiệc gây qũy vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2017 tại nhà hàng Golden Sea, Garden Grove, hơn 600 đồng hương, qúy vị đại diện các hội đoàn thuộc các Quân Binh Chủng, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, một số các hội đồng hương, các cơ quan truyền thông tham dự, số tiền thu đươc tại buổi tiệc khoảng $ 20,000 phần còn lại chưa được tổng kết chính thức.Điều hợp chương trình buổi dạ tiệc do hai MC chuyên nghiệp Đỗ Tân Khoa và Giáng Ngọc.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm do ông Đinh Quang Truật, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, thành viên ban tổ chức diễn hành Tết điều hợp.Tiếp theo ông Phát Bùi, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức Diễn Hành Tết lên chào mừng và cảm ơn các bậc trưởng thượng, quý mạnh thường quân, các cơ quan truyền thông và đồng hương. Ông tiếp:, “Thay mặt ban tổ chức diễn hành Tết, chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự có mặt đông đủ của tất cả quý vị trên dưới 600 người có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Điều đó nói lên việc tổ chức diễn hành Tết là việc chung của tất cả người Việt tự do chúng ta, không ai có thể ngăn cản chúng ta trong cái việc muốn vinh danh tập thể người Việt tỵ nạn ở hải ngoại được, và có thể tập thể chúng ta là tập thể duy nhất của người Á Châu hải ngoại có Diễn Hành Tết ngày đầu năm. Chúng ta cố gắng Diễn Hành Tết để mang lại niềm hãnh diện, mang lại niềm vui, sưởi ấm cho nhiều đồng hương ở các tiểu bang lạnh có thể cùng vui Xuân với chúng ta, và để cho bè lũ cộng sản thấy rằng, cộng đồng người Việt Quốc Gia ở hải ngoãi mỗi ngày mỗi lớn mạnh, và chúng ta kiên quyết tranh đấu cho một Việt Nam thực sự có tự do, dân chủ và có quyền được tôn trọng. Ông không quên cảm ơn các vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại đã yểm tyrọ cho cuộc diễn hành Tềt hằng năm...”Kế tiếp, vũ đoàn Việt Cầm trình diễn một vũ khúc ngoạn mục mang tên “Ngày Đó Đơm Bông” được đồng hương cho những tràng pháo tay thật lớn tán thưởng các em.Sau đó ông Phát Bùi mời các niên trưởng Nguyễn Văn Ức, Trần Quan An, Phan Kỳ Nhơn đại diện cho thế hệ lão niên, các anh Billy Lê, Minh Phạm đại diện thế hệ trẻ lên phát biểu cảm tưởng. Hai vị niên trưởng Trần Quan An và Nguyễn Văn Ức chúc Tết mọi người và cho biết, việc tổ chức cuộc diễn hành không đơn giản, tốn nhiều công sức, tiền bạc, nhưng buổi gây quỹ khá thành công, nói lên ý muốn của tập thể là phải có cuộc diễn hành vào ngày đầu năm, vì đây là nét văn hóa dân tộc chúng ta; và tất cả chúng ta có bổn phận đóng góp cho việc diễn hành được tốt đẹp.Trong phần phát biểu của ông Phan Kỳ Nhơn, Chủ Tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai cho biết, “Mấy ngày nay có người tung tin là anh Phát Bùi tiếp xúc với tên Đại Sứ Việt cộng. Nên nhân đây, chúng tôi muốn trình bày cho đồng hương rõ. Khi tổ chức cuộc biểu tình ngày 2 tháng 10, 2015, chúng tôi biểu tình đến 12 giờ trưa nhưng không gặp được tên Đại Sứ đó, vì chúng đi cửa sau. Cửa sau là cửa quen thuộc của đám Việt cộng khi ra hải ngoại, bất cứ ở tiểu bang nào khi Việt cộng đến chúng đến đều phải đi cửa sau, vì cửa trước chúng ta biểu tình phản đối.“Sau khi biểu tình chúng tôi rút về, nhưng chúng tôi quyết định để lại 6 người, trong đó có anh Bùi Phát để xâm nhập vào khách sạn đó, tham dự buổi tiếp tân đó, không phải tham dự để ăn uống, để mừng mà để vạch mặt những tên Việt gian xuất hiện trong buổi tiệc đó. Đó là mục tiêu chính. Mục tiêu thứ hai là anh Bùi Phát sẽ trực diện với tên Đại Sứ đó để đặt vấn đề. Do đó, sáu người trong Liên Ủy Ban chúng tôi ở lại, trong đó có phóng viên, có ký giả nhưng tuyệt nhiên không ai thu băng hay chụp hình được vì bị chúng ngăn cấm. Nhưng mấy ngày vừa qua, những hình ảnh tung lên internet thì ở đâu mà ra? Tất nhiên là của cộng sản tung lên, và một lần nữa, chúng tôi xác nhận với toàn thể quý vị có mặt ở đây là việc anh Bùi Phát ở lại trong khách sạn là do ban tổ chức biểu tình chỉ định. Và sau khi đi về, anh Bùi Phát cũng đã có làm bản báo cáo rõ ràng. Việc này rất hệ trọng để xác nhận lại trách nhiệm đó hoàn toàn do Liên Ủy Ban Chống Cộng sản và Tay Sai.Chúng tôi là người đứng đầu, chúng tôi nhận trách nhiệm đó. Nói một cách khác, trong đấu tranh chúng ta luôn có đối tượng, và trong đấu tranh, chúng ta có những kẻ ăn không ngồi rồi, có những kẻ ngoài mặt thì nói chống cộng, nhưng bên trong có mưu đồ, có ẩn ý; và mưu đồ đó là muốn đánh phá cuộc diễn hành này.”Anh Billy Lê và anh Minh Phạm thay mặt cho các bạn trong Tổng Hội Sinh Viên chào mừng mọi người và thông báo về chương trình Hội Chợ Tết Sinh Viên sẽ diễn ra vào ba ngày 27, 28 và 29 tháng Giêng tại OC Fair & Event Center, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA 92626, xin đồng hương ủng hộ, và anh xác nhận Tổng Hội Sinh Viên luôn sát cánh với cộng đồng để tổ chức Diễn Hành Tết. Để thể hiện tinh thần đó, THSV tặng quỹ Diễn Hành $1,000.Sau đó, hai MC Giáng Ngọc và Đỗ Tân Khoa xướng danh những mạnh thường quân ủng hộ, trong đó có bác sĩ Trương Chương $3,000, anh Hải Lê $1,000, bác sĩ Trung Chỉnh $500 và nhiều vị mạnh thường quân khác. Ngoài ra, trong dạ tiệc có phần đấu giá một số tặng vật giá trị từ $500 đến $2,000.Cuộc Diễn Hành Tết Đinh Dậu sẽ diễn ra trên đại lộ Bolsa từ 8 giờ 30 sáng ngày thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017 (tức mùng 8 Tết), khởi đi từ hướng đường Purdy (góc Newland) về đường Bushard.Theo ban tổ chức cho biết, nếu thời tiết tốt, cuộc Diễn Hành năm nay sẽ có máy bay kéo lá đại kỳ và biểu ngữ bay trên khu vực diễn hành.Cần biết thêm chi tiết xin gọi: Ô. Phát Bùi (714) 713-4079. Anh Alan Ford Võ (714) 390-3105.