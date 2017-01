Buổi họp của Hội Đồng Liên Tôn...

Westminster (Bình Sa)- - Tại phòng hội Thánh Đường Saigon, Thành Phố Westminster do Mục Sư Matthew Lê Minh làm Quản Nhiệm, một buổi lễ ra mắt Tân Ban Thường Vụ Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ Nhiệm Kỳ 2017-2019 đã được tổ chức vào lúc 2 giờ 30 chiều thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2017.Tham dự buổi lễ có qúy vị quan khách, qúy cơ quan truyền thông và các thành viên chính thức trong HĐLTVN/HK.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt – My, phút mặc niệm do ông Nguyễn Khanh, Ủy Viên Giao Tế HĐLTVN tai HK) phụ trách.Sau đó, GS Nguyễn Thanh Giàu, Tổng Thư Ký Hội Đồng Liên Tôn (HĐLTVN/HK) lên nói về lý do buổi họp báo và giới thiệu quan khách, các cơ quan truyền thông.Tiếp theo ông mời Ban Thường Vụ HĐLTVN/HK nhiệm kỳ 2014-2016 lên tuyên mãn nhiệm. Trong lời phat1 biểu, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện nói, “Xin hân hoan chào mừng và chúc tất cả các vị sức khỏe và an lành, và kính chúc tân Ban Thường Vụ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, tốt đẹp về mặt tôn giáo và tốt đẹp cho cả cộng đồng chúng ta. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây cũng tương đối hoàn thành tốt đẹp, chúng tôi xin tuyên bố mãn nhiệm để bàn giao cho vị tân Chủ Tịch để điều hành HĐLTVN tại HK trong nhiệm kỳ mới.”Sau đó GS Nguyễn Thanh Giàu giới thiệu tân Ban Thường Vụ và mời qúy vị nầy lên bàn chủ tọa gồm có: Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành) tân Chủ Tịch; Chánh Trị Sự (CTS) Hà Vũ Băng (Cao Đài): Phó Chủ Tịch Nội Vụ; Linh Mục Trần Công Nghị (Công Giáo): Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ; GS Nguyễn Thanh Giàu (PG Hòa Hảo): Thư Ký; Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo): Thủ Quỹ; và ông Nguyễn Văn Khanh (CG): Ủy Viên Giao Tế.Ngoài Ban Thường Vụ kể trên, HĐLTVN tại HK còn có các thành viên chính thức: CTS Ngô Thành Thảo, CTS Nguyễn Văn Lợi, LM Trần Văn Kiểm và LM Trần Quang Lộc, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, HT Thích Chơn Thành, ông Trang Văn Mến, Mục Sư Lê Minh. Ba vị sau đây là Thành Viên Danh Dự: LM Mai Khải Hoàn, LM Đặng Văn Chín, CTS Ngô Thành Thảo và Mục Sư Nguyễn Văn Bé.Trong lời chào mừng, cảm ơn qúy quan khách, các cơ quan truyền thông của Mục Sư Tân Chủ Tịch Nguyễn Xuân Hồng, ông nói: “Thật là một vinh hạnh cho tôi được lên đây nói lên cảm nghĩ của mình khi tiếp nhận công tác mới mẻ này. Trước hết, tôi xin thay mặt cho tân Ban Thường Vụ chân thành cám ơn Hòa Thượng Chủ Tịch và ban Thường Vụ vừa mãn nhiệm, cũng như những ban thường vụ các nhiệm kỳ trước của Hội Đồng Liên Tôn đã đi tiên phong mở đường cho chúng tôi được tiếp nối công trình của quý vị, đồng thời cũng xin chân thành cám ơn tất cả chư vị quan khách đã có mặt để chứng kiến lễ ra mắt của chúng tôi hôm nay.”Ông tiếp: “Ngay trong thời đại văn minh tân tiến này, chỉ trong mười mấy năm qua, nhân loại đã chứng kiến biết bao tội ác nhân danh tôn giáo. Những chiến binh cuồng tin ISIS, Taliban, Al Quaida, Boko Haram, Abu Sayab, đã đốt phá bao nhiêu làng mạc, chặt đầu, bắn giết, hành hạ, hãm hiếp vô số những người dân vô tội chỉ vì họ có tín ngưỡng khác với chúng hay không chịu theo đạo của chúng. Trước một bối cảnh đen tối như vậy, hình ảnh những người Việt chúng ta từ những tín ngưỡng khác nhau cùng ngồi lại với nhau để nói lên tiếng nói chung của lương tri, cùng hành động cho lý tưởng tương thân tương ái, hẳn phải là một bức tranh đẹp của tình người.”Mục Sư cũng xác nhận rằng HĐLTVN tại HK không thể tự mình làm được tất cả những điều mong muốn, nhưng tin rằng tiếng nói của lẽ phải sẽ có sức mạnh thôi thúc mọi người đứng chung với nhau, để làm việc cho những giá trị trường tồn. Lời phát biểu của mục sư còn nhiều đoạn rất sâu sắc...”Sau cùng, Mục Sư xin cảm tạ tất cả quý vị. Cầu xin Ơn Trên ban phước lành cho tất cả chúng ta.Nhân dịp nầy Tân HĐLTVN tại HK cũng đã cho phổ biến bản Quyết Nghị gồm 5 điểm để kêu gọi Quốc Hội và Tổng Thống Hoa Kỳ, tổ chức Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội Âu Châu và các quốc gia tự do trên thế giới về vấn đề Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam, yêu cầu can thiệp trực tiếp với nhà cầm quyền CSVN, buộc họ phải ngưng tất cả chính sach và việc đàn áp, kỳ thị tôn giáo; mở các cuộc điều tra tại chỗ về những vụ vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra tại VN; yêu cầu Quốc Hội và Chính Phủ Hoa Kỳ cứu xét, xếp loại Việt Nam vào những “Quốc Gia Đặc Biệt Cần Quan Tâm” vì những vi phạm trầm trọng gần đây; áp dụng những biện pháp chế tài mạnh mẽ và hữu hiệu về kinh tế và viện trợ trước những sự vi phạm về quyền tự do tôn giáo của người dân...Bản Quyết Nghị làm tại Westminster ngày 14 tháng 1, 2017Bản Quyết Nghị có ký tên tất cả các thành viên trong Ban Thuờng Vụ HĐLT VN tại Hoa Kỳ.Sau cùng phần dành riêng cho các cơ quan truyền thông đặc câu hỏi. Một số các câu hỏi của giới truyền thông nêu ra cũng đã được trả lời thỏa đáng.Lễ ra mắt kết thúc vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày.