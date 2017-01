Mỹ: Thành Phố Ven Biển Giàu, Thành Phố Nội Địa Nghèo

Trong khi sự phân cách gia tăng giữa “những nơi giàu ven biển” và trong nội địa Mỹ đã là chủ đề nóng trong nhiều tháng gần đây, nhiều thị trưởng từ các tiểu bang đỏ [Cộng Hòa] và xanh [Dân Chủ] có những ưu tiên chính sách giống nhau, theo một thăm dò được công bố hôm Thứ Ba bởi the Boston University Initiative on Cities cho biết.Thăm dò có tên The 2016 Menino Survey of Mayors, bây giờ là năm thứ 3, thăm dò với hơn 100 thị trưởng trong 41 tiểu bang về mọi thứ từ những ước nguyện nghề nghiệp tới tài sản của của họ và các cơ quan liên bang. Trong khi thăm dò năm ngoái tập trung vào các vấn đề như hạ tầng cơ sở, tài chánh và nhà cửa, thì thăm dò năm nay nhắm vào điều mà các nhà nghiên cứu gọi là “các ưu tiên của người dân” – những thứ như tài sản và di dân.Một số phát hiện chính: so với 2 năm trước, các thị trưởng nói nhiều về các vấn đề kinh tế xã hội như khả năng tài chánh và sự chênh lệch lương bổng là những ưu tiên chính sách hàng đầu. Họ cũng xếp hạng nghèo – không phải chênh lệch thu nhập hay “sự co cụm của giới trung lưu” – như là quan tâm kinh tế nhất của họ.Sự trỗi dậy của những vấn đề kinh tế xã hội như là các mối quan tâm chính sách đứng đầu là đáng lưu ý một phần bởi vì nó là quan trọng, nhưng cũng bởi vì nó không phải là “mẫu rõ ràng” như đối với các thành phố có sự gia tăng. “Trong khi các thị trưởng của những thành phố với tỉ lệ nghèo cao hơn thì phần nhiều nêu lên các ưu tiên trong loại này, sự gia tăng từ thăm dò của năm 2014 cũng giống các thành phố có tỉ lệ nghèo cao và thấp,” theo phúc trình cho biết.