Cali: Quá Ít BS Da Đen, Gốc Latinh, Nhiều BS Da Trắng, Gốc Á

Tại California, 69% người lớn gốc Latinh cân nặng quá trọng lượng hay béo phì, mà đẩy họ vào nguy cơ bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, tim mạch, tai biến mạch máu não và một vài loại ung thư, theo California Pan-Ethnic Health Network cho biết.Đồng thời, dân số người Mỹ gốc Latinh trong tiểu bang hưởng thụ những tiến bộ về sức khỏe như tỉ lệ hài nhi tử vong thấp nhất trong số bất cứ nhóm thiểu số nào và tuổi thọ dài nhất – kết quả mà các chuyên gia cho là nhờ các mạng lưới gia đình vững mạnh và nhiều yếu tố văn hóa khác.Các bác sĩ gốc Latinh thường xuyên thiếu hụt trong lực lượng bác sĩ của tiểu bang – một vấn đề được nêu bật hồi mùa thu vừa rồi trong một phúc trình từ tổ chức Latino Physicians of California. Nhóm vận động tầm cóc tiểu bang thúc đẩy các chương trình chuẩn bị ở đại học tốt hơn cho các sinh viên gốc Latinh, thêm tài trợ cho sinh viên y khoa và, sau cùng, tỉ lệ bác sĩ gốc Latinh khỏe hơn đối với bệnh nhân gốc Latinh.Tại California, chỉ 6% bác sĩ là người gốc Latinh, so với 40% của tất cả cư dân tiểu bang. Người gốc Latinh thiếu hụt bác sĩ ở mọi quận trong tiểu bang, theo phân tích dữ liệu từ California Medical Board của báo Sacramento Bee cho biết. Khoảng 29% người dân California nói tiếng Tây Ban Nha tại nhà, nhưng chưa tới 20% bách sĩ trong tiểu bang nói tiếng Tây Ban Nha, theo Latino Physicians of California cho biết.Bác sĩ người Mỹ gốc da đen thì cũng thiếu hụt tại hầu hết các quận của California, dù một số quận tương đôi có cư dân da đen ít hơn.Bác sĩ da trắng và gốc Á Châu thì chiếm đa số. 52% bác sĩ trong toàn tiểu bang là người da trắng, so với khoảng 38% của cư dân tiểu bang; 31% bác sĩ gốc Châu Á, so với 15% của cư dân của tiểu bang.