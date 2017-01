Hâm Nóng Toàn Cầu: Mỹ Thiếu Nước, Giá Nước Đắt, 36% Gia Đình Mỹ Sẽ Không Đủ Tiền Mua Nước

LANSING, Mich. – Nước tương đối rẻ so với thực phẩm và nhà cửa, là lý do tại sao đôi khi nói bị bỏ quên trong các hội thảo về trợ giúp công cộng đối với các nhu cầu cần thiết.Nhưng giá nước hiện đang gia tăng, và các nhà nghiên cứu tại Đại Học Michigan State University cho thấy rằng nước có thể trở nên đắt đỏ đối với 36% các hộ gia đình tại Hoa Kỳ trong vòng 5 năm sắp tới.“Tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, khả năng chi tiêu cho nước vừa túi tiền đang trở nên ngày càng là vấn đề nghiêm trọng,” theo Elizabeth Mack, phụ tá giáo sư về địa lý, cho biết trong một cuộc họp báo.Kể từ năm 2010, giá nước đã gia tăng 41%. Áp lực của biến đổi khí hậu và hạ tầng cơ sơ cũ kỹ được dự đoán thúc đẩy sự gia tăng chi phí nước trong nhiều thập niên sắp tới. Khi sự hâm nóng toàn cầu tiếp diễn, các sự kiện thời tiết thái quá sẽ trở nên thường xuyên hơn. Hạn hán sẽ làm cạn hồ dự trữ nước, trong khi những trận bão và lũ lụt dữ dội hơn sẽ tạo áp lực lên các cơ sở xử lý nước. Các hệ thống sửa chữa của những ống nước cũ kỹ sẽ làm tốn kém 1,000 tỉ đô la trong vòng 25 năm tới, trong khi các cơ sở lọc nước ống cống sẽ làm tốn thêm 36 tỉ đô la.Chi phí nước chỉ nên chiếm 4.5% mức thu nhập của gia đình. Hiện nay, 13.8 triệu gia đình Mỹ nhận các hóa đơn nước ngoài khả năng tài chánh chi trả. Nếu chi phí tiếp tục gia tăng, như được dự đoán, Mack phỏng đoán số gia đình gặp khó khăn để trả tiền hóa đơn nước sẽ tăng gấp ba.Mack hy vọng bản nghiên cứu của bà, được đăng trong tạp chí PLOS ONE, sẽ thúc đẩy thêm mức cung cấp nước và cách chính quyền sẽ phát triển các giải pháp đối với vấn đề khả năng chi trả vừa túi tiền nước xài.