Bánh Kẹo Tết: Cạnh Tranh Gay Gắt Hàng Nội, Hàng Ngoại

SAIGON -- Hai tuần trước Tết nguyên đán Đinh Dậu, ghi nhận từ các doanh nghiệp sản xuất và siêu thị bán lẻ cho thấy tình hình cạnh tranh thị trường bánh kẹo Tết rất gay gắt, theo báo Người Lao Động (NLĐO).Ông Phan Văn Thiện, phó tổng giám đốc Công ty CP Bibica, thông báo đến thời điểm này, Bibica đã vượt 10% kế hoạch sản xuất - kinh doanh Tết 2017 và từ nay đến Tết công ty sẽ tung thêm 10% lượng bánh kẹo nữa ra thị trường. Không nêu cụ thể nhưng Công ty Kinh Đô Mondelez cũng cho biết sức mua trên thị trường đang tăng trưởng rất tốt, cao hơn cùng thời điểm gần Tết 2016.Theo NLĐO, rõ rệt có sự vượn lên mạnh mẽ về chất lượng, mẫu mã bánh kẹo Tết sản xuất tại Việt Nam. Thống kê của các siêu thị cho thấy 90% mặt hàng trong giỏ quà Tết là hàng nội, trong đó bánh kẹo phần lớn do các doanh nghiệp sản xuất trong nước.Theo ông Lê Hữu Tình, giám đốc marketing Emart Việt Nam, nhìn chung các mặt hàng bánh kẹo Tết có xuất xứ VN tiêu thụ rất tốt. Mặc dù vậy, theo các nhà phân phối thì lượng bánh kẹo, thực phẩm Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan vào các siêu thị trong nước cũng gia tăng. “Các mặt hàng này đa số có giá cao hơn hàng cùng loại trong nước sản xuất từ 15% đến 20%, có loại cao gấp rưỡi nên chưa tiêu thụ mạnh, chủ yếu làm quen thị trường nhưng sẽ là đối thủ cạnh tranh của hàng Việt trong tương lai” - ông Tình nhận xét.NLĐO ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các sản phẩm bánh kẹo mang thương hiệu Việt khiến các doanh nghiệp ngoại cũng phải dè chừng. Như gần đây, ở khu vực mua sắm của MM Mega Market An Phú (quận 2 Sài Gòn),và siêu thị Emart Gò Vấp, có những nữ nhân viên tiếp thị mặc trang phục truyền thống Đan Mạch, tay bưng dĩa bánh quy Danisa mời mọi người dùng thử. Đây là điều ít thấy đối với nhãn hiệu nổi tiếng này bởi từ lâu, bánh Danisa đã giữ vị trí số 1 trên thị trường bánh kẹo cao cấp tại Việt Nam và luôn luôn “cháy hàng” mỗi dịp Tết.NLĐO lý giải hiện tượng trên là, một mặt do sản lượng bánh Danisa đưa ra thị trường năm nay khá lớn, phải tiếp thị mạnh hơn để đẩy hàng nhưng mặt khác là do các nhãn hiệu bánh cao cấp của các doanh nghiệp trong nước (như: Kinh Đô Mondelez, Bibica, Phạm Nguyên, Hồng Hà…) và một số sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu… có mẫu mã đẹp, chất lượng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng đang bán rất chạy.Nhìn lại các mùa Tết trước, nhiều năm liền ở dòng bánh kẹo bình dân, các loại bánh hộp thiếc (hộp hình chữ nhật, dáng cao) do các cơ sở, công ty nhỏ đóng gói bán ra thị trường đã mắc vào đủ thứ chuyện bê bối, như: bánh dỏm, bánh sửa đát, bánh Trung Quốc nhưng bao bì ghi là của Việt Nam hoặc các nước ASEAN… Năm nay, loại bánh “có vấn đề” hầu như vắng bóng hẳn. Xu hướng tiêu dùng thay đổi, khách hàng sợ mua nhầm bánh hộp thiếc dỏm nên chuyển qua mua bánh hộp tròn của các thương hiệu quen thuộc, uy tín, NLĐO nhận định.