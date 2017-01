Nhật Ký Biển Đông:

Khi Tình Báo Trở Thành Công Cụ Chính Trị



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Giêng ghi nhận sự những biến chuyển quan trọng như sau:



Tình hình thế giới:

-The Daily Beast ngày 4/1/2017: “Tờ Washington Post cho biết Dân Biểu Dana Rohrabacher (Cộng Hòa, California) là một trong những thành viên của Quốc Hội có chủ trương thân Nga sẽ thăm viếng Moscow trong nỗ lực tìm hiểu xem có thể làm việc với Quốc Hội Nga (Duma) hay không. Thông báo được phổ biến ngay sau khi các giới chức Hoa Kỳ áp đặt cấm vận lên chính quyền của Tổng Thống Putin vì cho rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống khiến nghiêng thắng lợi về phía Ô. Trump. Đây là cuộc thăm viếng chính thức của Tiểu Ban Âu Châu, Âu-Á và Mối Đe Dọa Đang Nổi Lên (House Subcommittee on Europe, Eurasia and Emerging Threats) mà ông làm chủ tịch. Trên CNN ngày 14/1/2017 , Ô. Dana Rohrabacher qua cuộc phỏng vấn phát thanh đã nói rằng các phần tử hiếu chiến ở Quốc Hội đã lạc điệu (wrong tone) khi gọi Ô. Putin là tội phạm chiến tranh, ám chỉ TNS Marco Rubio.

Hiện nay Ô. Trump đang gặp khó khăn ở ngay chính nội bộ Đảng Cộng Hòa khi hai con diều hâu ở Thượng Viện là John McCain và TNS Lindsey Graham có lập trường bài Nga kịch liệt, đe dọa ngăn chặn kế hoạch hòa dịu với Nga của Ô.Trump. Thế nhưng dù bị chống đối bởi hai ông này và sau khi gặp gỡ các giới chức cao cấp nhất về an ninh, tình báo, Ô. Trump vẫn cương quyết giữ vững lập trường hòa dịu với Nga. Theo AP ngày 7/1/2017, Ô. Trump đã nói trên Twitter như sau, “Chỉ những người ngu xuẩn hay điên khùng mới nghĩ rằng sẽ là điều xấu nếu có mối liên hệ tốt với Nga và ông gợi ý phương hướng của ông là cho phép các thế lực đối kháng của Mỹ cùng làm việc với nhau để giải quyết một số những vấn đề lớn thúc bách của thế giới…”



Chưa chắc kế sách hòa dịu với Nga của Ô. Trump là xấu. Hợp tác với Nga để giải quyết một số vấn đề thúc bách của thế giới như: Chống khủng bố, sự sa lầy của Mỹ trong các cuộc chiến ờ Iraq, A Phú Hãn và Syria và căng thẳng leo thang, nguy cơ nổ ra thế chiến với Nga…trong khi Trung Quốc đang là một thảm họa cho Mỹ…đâu phải Ô. Trump không có đầu óc, không có chiến lược? Nếu Ô. McCain là một nhà lãnh đạo tài ba thì ông đã thắng Ô. Obama trong cuộc chạy đua năm 2004 rồi. Đằng này ông thua đau đớn và cả Ô. Lindsey Graham nữa, hai lần ứng cử cũng không qua nổi vòng sơ bộ. Hãy để cho Ô. Trump làm việc rồi phê bình sau. Đừng làm “kỳ đà cản mũi”. Stephen Cohen -giáo sư nghiên cứu về Nga của Đại Học New York trong một cuộc phỏng vấn trên Đài Truyền Hình Fox News ngày 13/1/2017 cho biết Hoa Kỳ đang phải đối đầu với những nguy hiểm nghiêm trọng do đó cần phải hợp tác với Nga. Các học giả nghiên cứu chính trị Mỹ đã nhìn thấy, nhưng các chính trị gia hiếu chiến Mỹ không nhìn thấy một cuộc đối đầu Nga-Mỹ sẽ gây thảm họa cho thế giới. Nga có thể chịu đựng được những tổn thất nặng nề nhưng Mỹ thì không thể và khi đó nội bộ nước Mỹ sẽ xâu xé nhau và suy yếu - cơ hội bằng vàng để Hoa Lục ngoi lên bá chủ thế giới.



-AP (Bắc Kinh) ngày 5/1/2017: “Đài Loan phản đối Việt Nam sau khi quốc gia này trục xuất về Hoa Lục bốn công dân Đài Loan bị cáo buộc dùng điện thoại để lường đảo người ở Trung Quốc và cho rằng Việt Nam đã hành động dưới áp lực của Bắc Kinh. Một số công dân Đài Loan ở khắp thế giới trong năm qua đã dính líu vào việc sử dụng hệ thống điện thoại để lường đảo. Các quốc gia như Mã Lai, Kampuchia và Kenya đã trục xuất những công dân này về Hoa Lục vì tôn trọng nguyên tắc “một nước Trung Hoa”. Đài Loan chỉ là một hòn đảo tự trị thuộc chủ quyền của Trung Quốc.” Theo AFP ngày 14/1/2017, “Đài Loan phản đối Nigeria đã vô lý khi yêu cầu họ rút văn phòng đại diện tại thủ đô nước này sau khi Hoa Lục tuyên bố đầu tư thêm 40 tỉ đô-la vào Nigeria.”

Hoa Lục đã dùng biện pháp “lấy thịt đô-la để đè người” hầu cô lập Đài Loan trên quy mô toàn thế giới mà Đài Loan khó chống đỡ. Thế mới hay trên cõi đời này sức mạnh ghê gớm không phải lý tưởng mà là tiền bạc. Đài Loan đang trong tình trạng “sống dở, chết dở”.



-ABC News ngày 5/1/2016: “Phát ngôn viên của chính phủ Jordanie cảnh cáo rằng nếu Tổng Thống Tân Cử Donald Trump giữ đúng lời hứa trong lúc tranh cử là sẽ di chuyển Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Do Thái tới Jerusalem là lãnh thổ còn đang tranh chấp, sẽ tạo nên một thảm họa. Hành động như vậy sẽ ảnh hưởng tới quan hệ ngoại giao với Jordanie và các đồng minh trong vùng.” Tổng Thống Mahmoud Abbas của Palestines cũng vừa lên tiếng yêu cầu Ô. Trump đừng di chuyển tòa đại sứ Mỹ tới Jerusalem. Một hành động như thế sẽ chôn vùi giải pháp hai nhà nước và đổ thêm dầu vào các phong trào cực đoan, quá khích. Ô. Abbas cũng có cuộc họp riêng với GH. Francis tại Vatican. Vào ngày 11/1/2017, ABC News đưa tin, “72 quốc gia sẽ tham dự cuộc họp về Hòa Bình Cho Trung Đông tổ chức tại Pari vào ngày 15/1/2017 nhưng vắng mặt Tổng Thống Abbas của Palestines và Thủ Tướng Netanyahu của Do Thái đã coi hội nghị này như một lường đảo để chống lại Do Thái.” Theo AP ngày 15/1/2017, bản công bố của hội nghị quốc tế là tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Ô. Trump và Do Thái là - thế giới muốn hòa bình và hai quốc gia là giải pháp duy nhất để đạt mục tiêu đó và yêu cầu Ô. Donald Trump hỗ trợ cho giải pháp này. Khoảng vài trăm người thân Do Thái đã biểu tình bên ngoài tòa đại sứ Do Thái ở Paris để lên án hội nghị thượng đỉnh này.

Để tìm kiếm sự ủng hộ về tài chánh của Do Thái, Ô. Trump trong lúc tranh cử, đã “hứa liều” mà không cần nghĩ tới hậu quả. Jordanie là đồng minh truyền thống của Hoa Kỳ tại Trung Đông mà lên tiếng thì vấn đề không dễ dàng như Ô. Trump tưởng. Sau ngày 20/1/2017 Ô. Trump sẽ phải thực hiện nhiều lời hứa vô cùng khó khăn như: Xây bức “Vạn Lý Trường Thành” tại biên giới Mỹ-Mễ Tây Cơ, hủy bỏ hai hiệp ước kinh tế TPP và NAFTA, hủy bỏ thỏa hiệp hạt nhân với Ba Tư, hủy bỏ chương trình ObamaCare, trục xuất di dân bất hợp pháp, tạm thời ngăn cấm người Hồi Giáo tại những khu vực có khủng bố vào Hoa Kỳ, gia tăng thuế nhập cảnh để giữ không cho các công ty Hoa Kỳ bỏ chạy qua Mễ Tây Cơ, gia tăng thuế xuất 35% để cân bằng mậu dịch với Trung Quốc, tạo 100 triệu công ăn việc làm cho Hoa Kỳ, ủng hộ tối đa lực lượng cảnh sát đang bị giết hại vì phong trào bắn cảnh sát, chăm sóc và tận tình giúp đỡ cựu chiến binh…trong khi đó phải thực hiện lời hứa “diệt nhanh, diệt gọn” Nhà Nước Hồi Giáo và giải quyết ba cuộc chiến Iraq. Syria và A Phú Hãn và sự căng thẳng mỗi ngày mỗi leo thang ở Biển Đông và nguy cơ nổ ra Đệ III Thế Chiến với Nga.



Thú thực, nếu tôi là Ô. Trump, khi nghĩ tới những lời hứa trong lúc tranh cử thì mồ hôi trong người tôi tháo ra, ăn không ngon, ngủ không yên.

-CNN ngày 6/1/2017: “Hải Quân Hoa Kỳ sẽ gửi máy bay trang bị hệ thống cảnh báo/radar tân tiến tới Nhật Bản để phát hiện phi cơ chiến đấu tàng hình giữa lúc Hoa Lục đã tiến bộ trong việc chế tạo máy bay có thể lẩn tránh được hệ thống dò tìm/radar.”

-The Washington Post ngày 6/1/2017: “Vào ngày 6/1/2017, hàng trăm thiết vận xa, xe tăng và đại bác tự động của Mỹ từ tàu đã được chuyển lên bờ tại Cảng Bremerhaven của Đức để di chuyển tới Đông Âu hầu tăng cường khả năng ngăn chặn một cuộc xâm lăng có thể xảy ra từ Nga. Khoảng 3,500 binh sĩ thuộc sư đoàn bộ binh tại Fort Carson, Colorado sẽ đến với những chiến cụ này bao gồm 87 xe tăng, 144 chiến xa vào hai tuần tới. Việc triển khai này là khởi đầu của đợt mới của Chiến Dịch Quyết Tâm Đại Tây Dương (Operation Atlantic Resolve), báo trước sự liên tục hiện diện của một trung đoàn thiết giáp Mỹ tại Âu Châu, chín tháng luân phiên. Sứ mạng này để giúp giảm bớt mối lo của Estonia, Latvia, Lithuania và Ba Lan và một vài đồng minh NATO khác trước thái độ hiếu chiến và bất định của Nga.”

-ABC News ngày 6/1/2017: “Do Thái đã cắt 6 triệu đô-la đóng góp hằng năm cho Liên Hiệp Quốc để trả đũa vụ Hội Đồng Bảo An LHQ đã biểu quyết một nghị quyết lên án việc xây dựng các khu định cư đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.” Trong khi đó Hạ Viện Hoa Kỳ đã đồng thanh biểu quyết lên án Liên Hiệp Quốc đã ban hành một quyết định kết án Do Thái xây dựng khu định cư để lấn đất của người Palestines. Để xem LHQ thắng hay Do Thái và Hoa Kỳ thắng. Trong khi đó đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ khuyên Ô. Trump không nên cắt số tiền đóng góp cho LHQ.



Tình hinh Syria:

-Reuters ngày 4/1/2017: “Các viên chức LHQ cho biết hằng ngàn dân đã bắt đầu trở lại khu vực đông

Aleppo trước đây do phiến quân chiếm đóng trong băng giá và đổ nát ngoài sức tưởng tượng. Theo Ô. Sajjad Malik - đại diện của LHQ tại Syria, trong hai ngày vừa qua, khoảng 2,200 gia đình đã trở lại khu Hanono.”

-ABC News ngày 9/1/2017, “Ô. Assad nói rằng ông sẵn sàng thương thảo với phe phiến quân tất cả mọi thứ tại những phiên họp dự trù vào cuối tháng này tại Kazakhstan. Hiện nay Ô. Assad đang thương thảo trên thế mạnh sau khi chiếm toàn bộ Aleppo.”



Tình hình Biển Đông:

-Reuters ngày 3/1/2017: “Với ý muốn thực tập trên biển với Phi Luật Tân để giúp nước này chống khủng bố và cướp biển, Nga đã gửi hai tàu chiến tới Manila trong một cuộc tiếp xúc đầu tiên về hải quân giữa hai nước trong trong khi Mỹ là đồng minh trụ cột của Phi và là kẻ thủ truyền thống của Nga. Tàu Đô Đốc Tributs săn tàu ngầm và tàu chở dầu Bons Butoma đã ghé Phi vào chiều tối Thứ Ba trong bốn ngày thăm viếng và thủy thủ đoàn sẽ biểu diễn khả năng chống khủng bố và thảo luận với các giới chức hải quân Phi Luật Tân.” Trong chuyến viếng thăm hữu nghị năm ngày, Chuẩn Đô Đốc/Đề Đốc Eduard Mikhailov- Phó Tư Lệnh Hạm Đội Thái Bình Dương của Nga nói rằng, “Các bạn có thể chọn hợp tác với Hoa Kỳ hay hợp tác với Nga. Nhưng với chúng tôi, các bạn sẽ nhận được sự trợ giúp những gì bạn muốn.” Theo Business Insider ngày 4/1/2017, “Đại Sứ Nga tại Phi Luật Tân cho biết, Nga sẵn sàng cung cấp cho Phi Luật Tân những vũ khí phức tạp/tinh vi bao gồm cả máy bay và tàu ngầm để trở thành “bạn thân” với quốc gia có liên hệ truyền thống với Hoa Kỳ đang đa phương hóa quan hệ ngoại giao của mình.” Tin tức mới nhất cho biết Tổng Thống Duterte dự trù thăm Nga vào Tháng Tư năm nay.



Đây là bước đi khá táo bạo của Phi. Trong khi Việt Nam là đồng minh truyền thống của Nga nhưng cũng chưa bao giờ tiến hành diễn tập quân sự chung với Nga, nguyên do:

-Dĩ nhiên là Việt Nam sẽ không bao giờ thao diễn quân sự chung với Hoa Lục, ngoại trừ quân đội hai bên thăm viếng xã giao.

-Nếu Việt Nam thao diễn quân sự chung với Mỹ, tức khiêu khích Hoa Lục, một hành động gây căng thẳng vô ích. Xin nhớ cho, thao diễn quân sự “sát nhà người ta” có nghĩa là răn đe, khiêu khích.

-Nếu Việt Nam thao diễn quân sự chung với Nga, tức khiêu khích Mỹ, sẽ làm tổn thương tới quan hệ Việt-Mỹ.

Ngoại giao đa phương có nghĩa là “làm bạn với tất cả”, cân bằng ảnh hưởng giữa các siêu cường và nhất là không bao giờ gây căng thẳng, bất ổn trong khu vực. Ngoại giao đa phương cũng giống như một ông bạn hiền hòa, tự lập, tự trọng nhưng không làm mất lòng ai. Vào ngày 9/1/2017, Business Insider cho biết, “Phi Luật Tân đang chung quyết một thương thảo về an ninh với Nga, cho phép lãnh đạo hai quốc gia thăm viếng lẫn nhau và quan sát những cuộc thao diễn quân sự, nhưng cùng lúc cũng trấn an Hoa Kỳ là những mối liên hệ với Nga không làm ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh lâu đời (Mỹ).”

-VnPlus ngày 10/1/2017: “Theo hãng thông tấn Tokyo, Thủ Tướng Nhật Bản Shinzo Abe và phu nhân sẽ thăm Việt Nam từ ngày 16/1 tới 17/1/2017 trong chuyến công du kéo dài sáu ngày tới Phi Luật Tân, Úc Đại Lợi, Nam Dương, nhằm tăng cường hợp tác với các nước ở vành đai Thái Bình Dương. Đây là chuyến công du Việt Nam lần thứ hai của thủ tướng Nhật và cũng để chuẩn bị cho chuyến thăm của Nhật Hoàng vào Tháng Tư. Chuyển động dồn dập cho thấy Nhật Bản coi Việt Nam là đồng minh chiến lược tại Á Châu dù không nói ra. Theo Daily Mail, trong chuyến viếng thăm Phi Luật Tân ngày 12/1/2017, Ô. Abe bày tỏ sự ủng hộ Ô. Duterte trong cuộc chiến chống ma túy khi hai bên gặp nhau tại Manila. Vào ngày hôm sau, Ô. Abe ăn sáng với Ô. Duterte tại căn nhà khiêm tốn của ông tại Davao và ông đã đặt tên cho con đại bàng Phi Luật Tân là “Anh Đào” (Sakura) một loại hoa nổi tiếng của Nhật Bản để bày tỏ sự trân trọng với Ô. Abe. Cuộc viếng thăm hai ngày của Ô. Abe là chuyến đầu tiên của hai lãnh tụ kể từ khi Ô. Duterte nhậm chức vào năm ngoái, làm nổi bật vai trò quan trọng của Nhật Bản tại Đông Nam Á vốn là các người hợp tác hàng đầu về thương mại và nhận viện trợ. Ô. Abe cố giữ mối liên lạc mạnh mẽ với Phi Luật Tân trong lúc nước này xa dần Hoa Kỳ và ngả về phía Trung Quốc và Nga.” Thế mới hay, làm ăn buôn bán và trợ giúp bạn bè, nhưng khiêm tốn, nhất là không bao giờ can dự vào chuyện nhà người ta là những yếu tố giúp Nhật Bản thành công ở Đông Nam Á. Chưa có một cường quốc nào trên thế giới có một chính sách ngoại giao khôn khéo như Nhật Bản. Chuyện Ô. Obama lên án và đe dọa đưa Ô, Dutete ra Tòa Án Hình Sự Quốc Tế đã gây ra thảm họa ngoại giao cho Hoa Kỳ. Thế mới hay trên đời này không có cái gì toàn vẹn. Nhân quyền là con dao hai lưỡi. Được tiếng là ta đây nhân đạo nhưng dần dần mất hết bạn bè và chuốc lấy oán hận.



Trong lúc đó Ô. John Kerry tới Việt Nam trong chuyến thăm cuối cùng, chắc chắn là để “mách nước” cho Việt Nam về cách đối phó với chính sách mới của Ô. Trump - đặc biệt là vấn đề hủy bỏ Hiệp Định TPP. Còn Ô. Nguyễn Phú Trọng lại đi Bắc Kinh gặp Ô. Tập Cận Bình “để bàn về những vấn đề hợp tác lớn”. Thế nhưng tờ Hoàn Cầu Thời Báo lại nói rằng Hoa Lục sẽ không chịu khoanh tay nhìn Ấn Độ bán hệ thống hỏa tiễn Akash cho Việt Nam. Theo Business Insider, “Việt Nam biết rằng họ không bao giờ có thể chống lại Trung Quốc (châu chấu đá xe) nhưng họ nghĩ rằng họ có thể gây thiệt hại cho Trung Quốc nếu họ tăng cường vũ khí thêm chút nữa. Và Ấn Độ với mối liên hệ lâu đời với Việt Nam sẽ sẳn lòng là người hợp tác.” (Vietnam knows it can never stand up to China, but it figures it can inflict more damage on China if it bolsters its weapons hardware a bit more. And India, with its long-time strong relations with Vietnam, is a very willing partner).



Nhận Định:

CBS News ngày 7/1/2017 đưa tin, “Tinh thần của cơ quan tình báo Mỹ xuống thấp giữa những chỉ trích của Ô. Donald Trump về báo cáo Nga can dự vào cuộc bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.”

Tin mới nhất lại cho biết tổng thanh tra Bộ Tư Pháp sẽ tiến hành cuộc điều tra Giám Đốc FBI về việc cơ quan này công bố tái xem xét hồ sơ Bà Clinton vào giờ phút chót của cuộc tranh cử khiến gây thiệt hại cho bà. Đây là màn cười ra nước mắt của FBI. Khi Ô. Comey đưa ra khuyến cáo không truy tố Bà Clinton thì Đảng Cộng Hòa chống đối, còn Dân Chủ thì khen ngợi hết mình. Thế nhưng do tìm thấy một số yếu tố mới, FBI cho biết sẽ mở cuộc điều tra bổ túc thì lập tức Đảng Dân Chủ quay sang tấn công Ô. Comey. Và nay, Bà Clinton thất cử, Ô. Comey và FBI trở thành “con dê tế thần”, “trăm dâu đổ đầu tằm” chi vì ông này mà tôi (Clinton) thất cử đây.



Xin nhớ cho, tình báo là gài người, là dò la, là mua tin, nay là xâm nhập vào hệ thống điện tử, nghe lén điện thoại để ăn cắp dữ kiện của đối phương, kể cả của đồng minh. Tình báo có thể đúng mà cũng có thể sai. Nếu kẻ địch cao tay ấn hơn sẽ cung cấp những tin tức giả hoặc ngụy tạo tin tức rồi “cố tình để hở” để kẻ thù mắc bẫy. Trong cuộc bầu cử vừa qua, hai Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cạnh tranh quyền lực khốc liệt, an ninh tình báo không đơn thuần chỉ để phục vụ lợi ích quốc gia, và nó đã trở thành công cụ chính trị để triệt hạ nhau. Tào Tháo vì quá tin vào tin tức tình báo của Tử Cang cho nên đã thảm bại ở trận Xích Bích. Riêng bản thân tôi, dù không bỏ phiếu cho Ô. Trump hay Bà Clinton, nhưng tôi không tin Nga có thể uốn nắn được đầu óc của cử tri Mỹ. Uốn nắn đầu óc của cử tri Mỹ là truyền thông Mỹ, là các tập đoàn tư bản kếch xù, các đoàn thể áp lực như: nhà thờ, công đoàn, các tổ chức của người Da Đen…Ô. Putin dù có tài kinh thiên động địa cũng không thể làm được. Ngoài ra nếu ứng cử viên đánh đúng vào khát vọng của quần chúng thì dù Ông Trời có xuống cũng không thể thay đổi được kết quả. Đừng đánh bóng Ô. Putin một cách quá đáng. Trước những cáo buộc dồn dập từ tình báo Mỹ, Nga đã lại lên tiếng bác bỏ và nói rằng, “Nó giống như một thủ đoạn để triệt hạ đối thủ chính trị” (It truly is reminiscent of a witch-hunt). Trước đây muốn triệt hạ một đối thủ chỉ cần nói họ là Cộng Sản. Và ngày nay chỉ cần dùng tình báo để nói rằng “có Nga dính vào”. Dân Biểu Da Đen John Lewis (Dân Chủ) vừa tuyên bố rằng Ô. Trump không phải là “tổng thống hợp pháp” vì Nga đã can dự, giúp Ô. Trump đắc cử. Ô. Obama đã dùng ngón đòn độc hiểm để đánh Ô. Trump trước khi giã từ Tòa Bạch Ốc.



Michael Hayden- Cựu Giám Đốc CIA và An Ninh Quốc Gia trong một cuộc phỏng vấn với CNN ngày 7/1/2017đã nói rằng, “Chúng ta thấy ngay từ đầu, các cơ quan an ninh và tình báo Hoa Kỳ đã bị quăng vào giữa lằn ranh ở giữa lòng đường của bầu không khí cực kỳ chia rẽ của lưỡng đảng tại Hoa Thịnh Đốn. Cộng đồng tình báo không thể sống nổi khi nó bị quăng vào vị thế này. Nó sẽ chết.” Phải, tình báo Hoa Kỳ sẽ chết hoặc sẽ bị tê liệt khi nó bị chính trị hóa. Nó chết là vì người dân sẽ không còn tin vào các phúc trình của cơ quan an ninh, tình báo nữa. Đây không phải là âm mưu của Nga mà do tham vọng bất chính của các chính trị gia Hoa Kỳ. An ninh, tình báo phải trung thực và phi chính trị. Vào năm 2003, vì muốn chiếm Iraq để khống chế kho dầu lửa cho nên theo lệnh của Ô. Bush Con, CIA đã ngụy tạo tin tức Saddam Hussein có một kho vũ khí giết người hàng loạt nếu không đánh Iraq thì thế giới sẽ lâm nguy…khiến gây thảm họa cho Hoa Kỳ. Khủng bố lan tràn ở Mỹ ngày hôm nay cũng là do cuộc chiến Iraq mà ra. Sai một li đi một dặm là như thế đó.

Hiện nay các cơ quan an ninh, tình báo Hoa Kỳ đang nằm trong cơn lốc tranh chấp quyền lực. Nó như cánh chim trong cơn bão. Chưa biết số phận ra sao. Thế mới hay vì tham vọng chính trị, vì muốn bám lấy quyền lực, người ta có thể làm đủ mọi thứ cho quyền lợi của đảng mình mà không cần biết đất nước ra sao.

Đào Văn Bình

(California ngày 15/1/2017)