HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

BẢN TIN (14-1-2017)

Đại Sứ Lưu Động Đặc Trách Tôn Giáo của Hoa Kỳ

thăm Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại

Chùa Giác Hoa Sài Gòn mặc dầu bị CSVN ngăn cản.

Vào lúc 16h ngày hôm nay, 14/1/2017 tại chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh (SG), ông Saperstien Đại Sứ lưu động Đặc Trách Tự Do Tôn Giáo thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Bà Mary Tarnowka Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn và Ông Trần Quang Hòa, Trợ lý Chính Trị làm Thông Dịch Viên đã đến gặp và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn VN.





Hội Đồng Liên Tôn VN gồm có:

-Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phật Giáo, Đồng Chủ Tịch.

-Chánh Trị Sự Hứa Phi, Cao Đài, đồng Chủ Tịch.

-Mục Sự Nguyễn HOàng Hoa, Tin Lành, đồng Chủ Tịch

-Đạo Huynh Lê Quang Hiển, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Tổng Thư Ký

Các thành viên HĐLTVN đã lần lượt trình bày những hoàn cảnh khó khăn của mổi tôn giáo gặp phải trong công tác Giáo sự và phía phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hứa sẽ trình lên Chính Phủ Mỹ để can thiệp cải thiện về Tự Do Tôn Giáo.

Từ trái sang phải: Bà Mary Tarnowka, Ô. Lê Quang Hiển, CTS Hứa Phi, Đại Sứ Lưu Động Saperstien, HT Thích Không Tánh, MS Nguyễn Hoàng Hoa, một vị Sư..

Trong cuộc gặp lần này với ông Đại Sứ lưu động Saperstien , các thành viên trong Hội Đồng Liên Tôn VN bị nhà cầm quyền địa phương gây cản trở rất nhiều.Ông Hứa Phị tại nhà riêng ở Lâm Đồng đêm qua đã bị nhiều người lạ mặt ném đà vở tất cả cửa kính và hệ thống phun tưới nước trong vườn đều đã bị phá hủy. Ông Lê Văn Sóc tại Bình Minh cũng đã bị ông Đại Tá Nguyễn Minh Quang, Phó Phòng PA88 công an Vĩnh Long cấm không được rời khỏi nhà trong 2 ngày 13 và 14/1/2017.

Cuộc gặp gở kết thúc vào lúc 17h45 cùng ngày.

Ngày 14 tháng 01 năm 2017

LÊ QUANG HIỂN

(Tổng Thư Ký)

Ghi chú: Ông Lê Văn Sóc, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn đã bị công an Vĩnh Long ngăn cản không về được (xem bản tin đính kèm).

GIÁO HỌI PHẬT GIÁO HOÀ HẢO THUẦN TUÝ

BẢN TIN

Vào lúc 08h sáng ngày 13/1/2017, công an xã Đông Thạnh A , Bình Minh, Vình Long có đến nhà ông Lê Văn Sóc, Phó Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội, Đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn VN, đồng Chủ Tịch Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại đưa giấy mời của PA88 công an tỉnh Vình long để gặp Đại Tá Nguyễn Minh Quang, Phó Truõng Phòng vào lúc 14 H tai công an xã Đông Thạnh A để làm 1 số vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Ông Sóc Không có nhà và con ông Sóc không nhận giấy mời.

Lúc 16 H ông Sóc về đến nhà thì có 1 phải đoàn do Đại Tá Quang dẫn đầu cùng một số người của nhà cầm quyền địa phương yêu cầu ông Sóc làm việc, theo lời Đại Tá Quang nói rằng có nguồn tin cho biết ông Sóc ngày mai sẽ lên Sài Gòn để gặp ông

Saperstien, Đại Sứ Lưu Động Đặc Trách Tự Do Tôn Giáo của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và công an Tỉnh Vĩnh Long yêu cầu ông Lê Văn Sóc không đươc ra khỏi địa phương trong 2 ngày 13 và 14/1/2017, nếu bất tuân ông Sóc sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm

Nay Giáo Họi PGHH THUẦN TUÝ cực lực lên án hành dộng của công an Vĩnh Long đã vi phạm nghiêm trong quyền đi lai của công dân, chà đạp thô bạo nhân quyền, quyền tự do Tôn giáo của nhân dân.

Nay kinh báo đến công luận trong và ngoại nước được biét.