Cali: Dễ Tìm Việc Nhất Ở San Fran Khó Nhất Ở Fresno, Bakersfield

Hãy giả sử rằng bạn muốn tìm một việc làm mới. Câu hỏi là, bạn nên tới nơi nào, tìm tới cư ngụ ở thành phố nào tại Hoa Kỳ có thể giúp bạn dễ dàng tìm việc nhất?Trong cuộc nghiên cứu mới, trang web về tài chánh WalletHub khảo sát 150 khu vực thành thị đông nhất Hoa Kỳ qua 23 lĩnh vực về sức mạnh của thị trường lao động để lập danh sách các thành phố tốt nhất trong năm 2017 để tìm việc…Trong các lĩnh vực khảo sát có cơ hội việc làm, sức tăng việc làm, nhiều ngành kỹ nghệ, an toàn việc làm, phúc lợi nhân viên…Nơi tốt nhất trong năm 2017 để bạn tìm việc là ở thành phố Scottsdale, tiểu bang Arizona.Trong nhóm 5 thành phố tốt nhất để tìm việc, sau Scottsdale là: Plano, Texas; Orlando, Florida; Sioux Falls, South Dakota và San Francisco, Calif.Các thành phố tệ hại nhất để tìm việc làm trong nhóm 150 thành phố lớn là ở:Detroit; Fresno; Bakersfield; Newark, New Jersey và Buffalo, New York.Trong danh sách các thành phố nơi bạn dễ tìm việc làm nhất Hoa Kỳ có gần 1/5 các thành phố là ở California.Danh sách đầy đủ các thành phố California theo thứ tự dễ tìm việc nhất là:1. San Francisco, thứ hạng toàn quốc là = 52. Rancho Cucamonga = 63. San Jose = 204. Irvine = 245. Huntington Beach = 306. Ontario = 327. San Diego = 388. Fremont = 429. Fontana = 4510. Sacramento = 4811. Riverside = 6612. Santa Rosa = 7313. Santa Ana = 7914. Garden Grove = 9615. Anaheim = 10316. Moreno Valley = 11217. Oceanside = 11318. Los Angeles = 11519. Glendale = 11720. Santa Clarita = 12221. Oakland = 12322. Long Beach = 13023. San Bernardino = 13224. Modesto = 13325. Chula Vista = 13526. Stockton = 13827. Oxnard = 14528. Bakersfield = 14829. Fresno = 149.