Hàng Trang Trí Tết: Hình Tượng Con Gà Vàng Cháy Hàng

Dãy tiệm bán hàng trang trí Tết đầy màu sắc rực rỡ trên đường Hải Thượng Lãn Ông (Q.5).

SAIGON -- Sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả khá bình ổn... đã góp phần giúp hàng trang trí Tết năm nay hấp dẫn khách mua. Đặc biệt, do năm nay là Đinh Dậu nên các mẫu trang trí hình con gà vàng trở nên "cháy" hàng, theo Dân Trí.Ở Sài gòn, những ngày này dọc các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông (Q.5) Võ Thị Sáu (Q,3), Hai Bà Trưng (Q.1)... thị trường đồ trang trí tết đã trở nên sôi động, nhộn nhịp kẻ bán người mua.Theo các chủ cửa hàng bán sản phẩm trang trí Tết, năm nay đa số mặt hàng đều được các cơ sở sản xuất cách tân để đáp ứng được sở thích của người tiêu dùng. Những mặt hàng phổ biến như dây trang trí, câu đối xuân, phong bao lì xì, quả cầu, thỏi vàng... được thiết kế tinh tế, bắt mắt với đủ mẫu mã, kích cỡ.Dân Trí dẫn lời anh Phạm Ngọc Chánh, chủ tiệm Phát Đạt, Q.3 cho biết, cửa tiệm của anh hiện đã có hơn 200 sản phẩm hàng trang trí. Nhìn chung, giá bán không chênh lệch nhiều so với năm ngoái. Tùy vào chất lượng sản phẩm mà giá bán cũng khá đa dạng, từ vài chục ngàn đồng đến vài triệu đồng/sản phẩm.Những sản phẩm quen thuộc như bao lì xì có giá từ 10,000 – 50,000 đồng/xấp, chuỗi 3 đồng tiền Phúc Lộc Thọ có giá từ 250,000 – 450,000 đồng/dây tùy vào chất liệu. Dây treo cá chép 130,000 đồng/dây, cây tiền vàng giá 450,000 đồng/cây. Bên cạnh đó, các câu đối ngày xuân, ông Thần Tài cũng có giá dao động từ 90,000 – 400,000 đồng tùy kích cỡ.Khá nhiều khác hàng lựa chọn dây may mắn kết nối với đồng tiền hay nén vàng được khắc các câu chúc, nội dung cầu mong phát tài, phát lộc… Giá bán những loại này chỉ từ 250,000 – 400,000 đồng/dây.Theo Dân Trí, đặc biệt mùa Tết năm nay có một số sản phẩm mới với thiết kế tinh xảo được sớm sủa tung ra thị trường, như quả cầu xoay, tranh hay mô hình gà vàng Đinh Dậu và rất được chú ý. Tuy nhiên, các sản phẩm này có giá khá cao, từ 1.5 - 5 triệu đồng tùy vào kích cỡ của từng sản phẩm.Bên cạnh các mặt hàng trang trí rực rỡ sắc màu thì hoa kiểng giả, chế tác bằng nhưa, vải hay chất dẽo cũng được khá nhiều người lựa chọn để trang trí trong nhà trong dịp tết đến xuân về. Theo một số khách mua, các loại hoa kiểng này với nhiều mẫu mã có thể sử dụng được nhiều năm mà vẫn không bị lỗi thời nên rất được ưa chuộng.Các loại hoa giả năm nay chỉ yếu là hoa mai, đào... với sắc vàng, đỏ thể hiện sự may mắn, tài lộc, sung túc cho năm mới có giá từ 100,000 – 200,000 đồng/cành. Còn những cành hoa mai, đào nhựa thì có giá trung bình 20,000 – 40,000 đồng/cành.Dân Trí dẫn lời chị Quỳnh, chủ tiệm Hoa kiểng Sài Gòn, Q.1 cho biết, năm nay người tiêu dùng khá chú ý đến việc trang trí hoa cho ngôi nhà của mình. "Hiện sức mua tăng lên gấp đôi so với ngày thường và phần lớn các đơn đặt hàng đều là những chậu hoa có giá trị cao", chị Quỳnh nói.