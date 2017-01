900 Triệu Người Trên Thế Giới Bị Cao Máu

Khi số người trên thế giới bị tiền cao huyết áp và cao huyết áp gia tăng, thì số tử vong liên quan tới “kẻ giết người thầm lặng” này cũng gia tăng, theo một nghiên cứu mới cho thấy.Một phân tích quốc tế của gần 9 triệu người cho thấy rằng tỉ lệ cao huyết áp và tiền cao huyết áp nhảy vọt từ năm 1990 tới 2015.“Có khoảng 900 triệu người trên thế giới với cao huyết áp, và có 3.5 triệu người với tiền cao huyết áp mà không đáp ứng hoàn toàn định nghĩa của cao huyết áp,” theo tác giả đứng đầu của nghiên cứu là Christopher Murray cho biết. Ông làm giám đốc Viện Institute for Health Metrics and Evaluation của Đại Học University of Washington tại thành phố Seattle, cho biết.“Áp suất máu dẫn tới việc gây ra chết yểu và tàn phế trên thế giới,” theo Murray cho biết.Áp huyết có 2 con số. Con số trên, gọi là huyết áp tâm thu (systolic pressure), đo áp suất trong các động mạch khi máu được bơm từ trái tim. Con số dưới, huyết áp tâm trương (diastolic pressure), đo áp suất giữa những nhịp tim đập. Áp huyết được mô tả trong hàng triệu milimet của thủy ngân (mm Hg).Các tác giả của nghiên cứu nói rằng ngay cả áp huyết tâm thu trong điều được xem là hạng bình thường – thấp hơn 120/80 mm Hg, theo Hội Tim Người Mỹ (AHA) – có thể gia tăng nguy cơ đau tim hay tai biến mạch máu não.Trong nghiên cứu, áp huyết tâm thu 110 tới 115 mm Hg được xem là tiền cao áp huyết, trong khi 140 mm Hg và cao hơn thì được xem là cao máu.