Nhật: Sẽ Mất 15 Triệu Việc Vì Robot Thay Thế

TOKYO – Những con số dự đoán dị biệt nhau… nhưng cùng dẫn tới kết luận: trí tuệ nhân tạo, tức là robot, sẽ làm nhiều triệu dân Nhật Bản thất nghiệp.Cuộc nghiên cứu của Vanguard, cho thấy Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tiên sử dụng robot trong lĩnh vực sản xuất để hạ giá thành. Chính phủ và các công ty Nhật đã đầu tư 50 triệu USD để thiết kế các chương trình về robot, và hiện nay kiểm soát 40% số lượng robot dùng trong kỹ nghệ khắp thế giới. Vào năm 2025, Nhật Bản dự đoán sẽ có 15 triệu việc làm kỹ nghệ thay thế bằng robot.Tuy nhiên, nghiên cứu khác cho thấy con số ít hơn.Bản tin NHK ghi lời các nhà nghiên cứu Nhật Bản cho biết trong những thập niên tới, trí tuệ nhân tạo sẽ lấy đi nhiều công việc hơn số nó tạo ra. Họ dự đoán sẽ có 2.4 triệu việc làm ở Nhật Bản bị mất đi trước năm 2030.Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Mitsubishi tính toán rằng 5 triệu việc làm sẽ được tạo ra do công nghệ trí tuệ nhân tạo trở nên phổ biến. Nhưng họ cũng cho rằng 7.4 triệu việc làm sẽ bị mất đi do trí tuệ nhân tạo và rô-bốt.Họ dự đoán rằng ngành sản xuất sẽ bị cắt giảm nhiều công việc nhất, với 1.5 triệu việc làm bị mất.Tiếp theo đó là ngành kế toán doanh nghiệp, ước tính mất đi 720,000 công việc, và ngành khai thác mỏ và xây dựng mất đi 670,000 công việc.Nhưng các nhà phân tích kỳ vọng sự đổi mới công nghệ sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng.Họ cũng nói thêm rằng đổi mới công nghệ sẽ phần nào giải quyết tình trạng thiếu lao động do dân số Nhật Bản giảm.