ADB Khuyên Hàn, Nhật Đón Di Dân

Ngân Hàng Phát Triển Á Châu ADB đưa ra bản phúc trình, khuyến cáo Nam Hàn và Nhật Bản cần tăng tuổi về hưu lên tới 69 tuổi, và nên cho thêm di dân vào để bù vào lực lượng người lao động đang lão hóa.ADB nói rằng kinh tế các nước Châu Á đang tăng nhanh chóng, nhưng dân số khắp Châu Á sẽ bắt đầu co cụm từ 2040 tới 2050.Dân số Châu Á tăng 18% trong năm 2010, nhưng sẽ chỉ tăng 6% vào năm 2030, và sẽ co cụm 5% vào năm 2050.Tổng dân số tại Nhật Bản đã giảm 160,000 người trong tháng 12/2016 so với năm trước.Tuy nhiên kinh tế gia Tomochika Kitaoka nêu nghi vấn về cách thống kê dân số có đếm ngoại kiều hay không. Theo thống kê, từ tháng 8/2015 tới tháng 7/2016, số lượng sinh nở ở Nhật là gần 990,000 nhưng cùng thời gian số người chết là khoảng 1,289,000 người. Kitaoka nói nếu tính cả di dân, dân số Nhật Bản tăng 154,000 người.Trong khi đó, Nam Hàn gặp viễn ảnh tăng dân số trong tương lai gần, nhưng sẽ co cụm trong tương lai xa.Dân số Nam Hàn cuối năm 2016 là 51.01 triệu người, sẽ tăng tới đỉnh là 52.96 triệu người vào năm 2031.Và sẽ giảm từ từ, giảm tới 43.02 triệu người vào năm 2065, tương đương dân số hồi năm 1990.Tình hình ở Nam Hàn sẽ giám người lao động tới khoảng 20.62 triệu người trong năm 2065, nghĩa là 100 công nhân sẽ nuôi 108.7 người cao niên và trẻ em, tăng từ 36.2 người vào năm 2015.