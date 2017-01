Mỹ: Doanh Thu Bán Lẻ Tháng 12 Tăng, Kinh Tế Vững Mạnh

WASHINGTON - Doanh thu bán lẻ tăng trong tháng qua giữa lúc nhu cầu mua xe và đồ đạc trong nhà là mạnh – thực tế này báo hiệu xung lực kinh tế vào thời điểm cuối năm 2016 là vững mạnh và tiếp tục qua năm 2017, có thể mạnh hơn.Các thông tin khác cho hay giá thành sản phẩm tăng trong Tháng 12, là 2 tháng liên tiếp – người tiêu thụ bắt đầu phải trả nhiều tiền hơn để mua dịch vụ và hàng hoá.Nhu cầu tiêu thụ trong nước và lạm phát cùng tăng truớc khi kích cầu đuợc trông đợi từ tỉ phú địa ốc đắc cử TT trong khi kinh tế gia phỏng đoán Quỹ dự trữ liên bang (FED) tăng lãi suất căn bản 3 lần trong năm.Theo kinh tế gia Chris Rupkey của Union Bank (New York), tình hình kinh tế hiện nay không đòi hỏi hậu thuẫn của các nhà hoạch định chính sách tại FED – ông tin rằng FED sẽ giữ lời hưá tăng lãi suất 2 hay 3 lần.Phúc trình khác từ trường đại học Michigan ghi: chỉ số tin tưởng của người tiêu thụ giảm 1/10 của 1% hồi đầu tháng, là 98.1 điểm, và vẫn là gần cao kỷ lục trong 13 năm.Luơng tăng do thị trường việc làm chặt chẽ đuợc trông đợi ảnh hưởng sức mua – luơng giờ tăng 2.9% trong 12 tháng tính đến hết Tháng 12, là nhiều nhất từ giữa năm, theo loan báo tuần qua của chính quyền.Tỉ giá MK giảm đôi chút trong khi giá công trái giảm nhưng cổ phiếu trao đổi với giá cao hơn do ảnh hưởng của tin về thắng lợi tài chính của 2 đại ngân hàng JP Morgan và Bank of America.Chi nhánh Atlanta của FED cho hay: dự báo tăng trưởng GDP quý 4 là 2.8%, không bằng 3.5% như quý 3.