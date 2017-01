Syria: Bom Nổ Tại Damascus, Ít Nhất 7 Người Chết

DAMASCUS - Ít nhất 7 người chết sau 1 tiếng nổ lớn tại khu vực thủ đô Syria do khủng bố gây ra, theo tin từ đài truyền hình nhà nước.Reuters cho biết: nguyên nhân là bạo động của 1 quyết tử đánh bom thí mạng. Mục tiêu là khu phố Kafr Sousa, nơi đặt 1 số cơ sở an ninh quan trọng của chế độ Assad đuợc canh phòng cẩn mật.Thông tấn Interfax đưa tin 15 người bị thương. Tại hướng tây của thành phố Damascus, 5 người thiệt mạng và trên 10 người bị thương khi bom nổ gần thị trấn Sasa.Ngưng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ dàn xếp đang đuợc thực hành, nhưng không gồm các nhóm vũ trang chống Assad bị xem là khủng bố – tuy có ngưng bắn, vẫn thấy thường dân bị giết.Hôm đầu Tháng 1, xe bom nổ tại thị trấn Azaz thuộc quyền kiểm soát của quân nổi dậy, hàng chục người bị giết hại.Hôm 11-1, bom xe tấn công thị trấn Jableh thuộc tỉnh Latakia ven bờ nam Địa Trung Hải, 11 người mất mạng và hàng chục người bị thương.