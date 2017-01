Phó TTK-NATO: Mỹ Đưa Quân Tới Đông Âu Là Cân Bằng

VILNIUS - Tuần này, khoảng 3500 binh sĩ Hoa Kỳ bắt đầu rải quân từ Ba Lan tới các thành viên NATO ở mặt đông như là hành động trấn an của Hoa Kỳ.Phó TTK-NATO Rose Gottenmoeller tuyên bố với thông tấn BNS của vùng Baltic: bằng chiến dịch Atlantic Resolve, bộ binh tùng thiết Hoa Kỳ trở lại, là trả lời các hành động quân sự có ý nghĩa đe dọa từ Nga. Bà Gottenmoeller mô tả cuộc điều động 3500 binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp, sơn pháo là cân bằng và chừng mực, có ý nghĩa răn đe và phòng thủ.Điện Kremlin phản ứng nhanh chóng, mô tả diễn biến này là nguy cơ an ninh ngay tại thềm nhà. Nga sáp nhập Crimea từ đầu năm 2014 cùng lúc can thiệp quân sự trắng trợn, giúp loạn quân thân Nga tại miền đông Ukraine – trong năm qua, Nga đặt phi đạn Iskander tại vùng Kalingrad, sát biên giới NATO, và thường tập trận gần các lãnh thổ của Ba Lan, Lithuania.Phó TTK Gottenmoeller tuyên bố: đối thoại tương lai với Nga là có thể nhưng NATO cần làm giảm rủi ro tại mặt đông, tránh nguy cơ leo thang biến thành khủng hoảng.Cựu Tướng không quân Hoa Kỳ Philip Breedlove, là tư lệnh Hoa Kỳ tại châu Âu cho đến gần đây, tuyên bố: đối thoại là không thể tránh, bắt đầu với nỗ lực giải quyết các va chạm nhỏ mà các bên thấy là cùng có lợi – theo lời ông, nếu thành công, sẽ tìm cách giải quyết các vấn đề thách thức hơn.