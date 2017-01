Gia Đình Cùng Suy Gẫm: Sống Trọn Vẹn Mỗi Ngày...

Thành Lacey

(Theo How to Stop Worrying by Dale Carnegie)

Ai kia sung sướng suốt đời

Vững lòng nói được của tôi ngày này

Ngày mai mặc kệ ngày mai

Vì tôi chỉ biết hôm nay, đủ rồi

Lời Chào Bình Minh

Ngày nay, hãy nhìn kỷ ngày nay!

Nó là khoản sống trong cuộc đời ta

Tuy nó chỉ là ngắn ngủi

Nhưng chứa hết trọn chân lí của cuộc đời

Cái hạnh phúc khi tôi dần trưởng thành

Sự vinh quang khi tôi hành động

Vẻ huy hòang khi tôi nhìn cái đẹp

Hôm qua chỉ là giấc mộng

Ngày mai chỉ là ảo ảnh

Nhưng khi sống trọn cho ngày nay

Tôi sẽ làm quá khứ thành một giấc mơ hạnh phúc

Và ngày mai thành một viển ảnh cho hy vọng

Hãy sống trọn cho ngày hôm nay

Lời chào đó, mỗi bình minh tôi mở miệng.

Nâng niu kỷ niệm của ngày hôm qua

Tận hưởng cái vui của ngày hôm nay

Nuôi dưỡng những hứa hẹn của ngày mai.

Thi sĩ La mã Horace đã từng viết lên bài thơ về việc sống trọn vẹn cho ngày hôm nay, dù không có nguyên tác nhưng tôi còn nhớ bài thơ đã được dịch sang tiếng Việt như sau:Một trong những thảm cảnh của con người mà tôi (tg Dale Carnegie) là tất cả chúng ta không chịu sống trọn cho hiện tại. Chúng ta mơ mộng đến một vườn hồng diễm ảo ở xa xăm mà quên thưởng thức những bông hồng đang nở ngoài cữa sổ ngày hôm nay.Thi sĩ Stephen Leacock viết: “Thật lạ kỳ cho cuộc hành trình ngắn ngủi của cuộc đời chúng ta/. Khi còn bé đứa nhỏ ước ao được lớn lên cho nhanh. Khi trửơng thành anh ta nói ước gì tôi có gia đình. Rồi sau khi có công việc và có gia đình, anh ta ước gì mình được về hưu. Khi về hưu anh ta nhìn lại cuộc đời của mình thấy sao nó trôi đi quá nhanh mà chẳng hưởng đời được là bao. Chúng ta học qúa trể là cuộc sống nằm trong từng phút, ở từng giây của mỗi ngày.”Văn sĩ nổi danh John Ruskin để một hòn đá ngay trên bàn làm việc của mình trên đó có khắc hai chữ: HÔM NAY. Tôi không có hòn đá trên bàn làm việc của mình nhưng tôi dán bài thơ này trên kiếng để đọc mỗi sáng khi tôi cạo râu, bài thơ do kịch gia danh tiếng Ấn độ Kalidasa víết có tựa đề là:Nếu ta muốn đuổi nổi lo ra khỏi đời mình thì hãy làm như Ngài William Osler, khoa trưởng bốn trường đại học, đã làm:Đóng chặt cánh cữa của ngày hôm qua và ngày mai lại. Chỉ sống trọn cho ngày hôm nay.Tại sao ta không tự hỏi mình những câu hỏi này và viết câu trả lời ra giấy?a. Tôi có trì hoản sống cho hiện tại để lo về ngày làm mai không?b. Có khi nào tôi cay đắng với hiện tại để hối tiếc về những gì đã xãy ra trong quá khứ hay không còn sửa đổi được không?c. Tôi có quyết định mỗi sáng khi thức dậy “Nắm lấy ngày hôm nay” để tận dụng hết hai mươi bốn tiếng đồng hồ không?d. Tôi có hưởng được gì thêm khi quyết định sống trọn một cách tích cực cho ngày hôm nay không?e. Chừng nào tôi thực hiện? Tuần tới?... Ngày mai?... hay NGAY BÂY GIỜ?Tôi có trước mặt tôi một mỹ nghệ phẩm treo từơng, trên đó có viết những lời này tuy đơn giản mà ý nghĩa lại thâm sâu, xin được chia sẻ cùng các bạn.Thành Lacey TrươngLacey - Những ngày cuối năm 2016