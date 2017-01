Thế trận gay go giữa Hoa Kỳ-Trung cộng và Việt Nam (phần II).

Nước Việt Nam ở vào vị trí trọng yếu tại khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, tất cả các siêu cường trên thế giới đều muốn dùng Việt Nam như một căn cứ địa để ngăn chận thế lực hùng mạnh của đối phương, tiêu biểu là Mỹ đã từng hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa để ngăn chận Cộng sản Quốc tế. Quân Hán thì xâm lược và đô hộ Việt Nam trên một ngàn năm, ngày nay âm mưu ấy vẫn đang ngấm ngầm.

Nhà Thái dịch uyên thâm Lý Đông A (1920 -1946?) cũng là một chí sĩ yêu nước nồng nàn, nhà Thái dịch đã nhìn xa trông rộng, lo ngại bản chất xâm lược và đồng hoá thâm độc của Đại Hán. Thế nên, thiết tha nhắn nhủ đồng bào Việt: “Chúng ta hãy quay về mình xem hình thể của tự mình. Đất ta là đất cơ sở của Thái Bình Dương, trung tâm của Đông Nam Á, tư lệnh đài của quốc tế, được ta thì tiến lên xưng bá loài người, lui về tự thủ muôn thuở, bất cứ trên chính trị, quân sự, kinh tế, chiến lược, văn hóa đều đứng vào thiên hiểm của trung tâm. Cho nên tự phần ta nên hiểu: Đời nay nếu ta muốn sống phải hết sức mạnh mà ta hững hờ thì tất diệt. Lại đời nay, diệt tức là toàn diệt đó. Ta chớ nên hòng làm Hòa Lan hay Thụy Sĩ; bọn thân Tàu tất cũng diệt hết đi chớ để nó làm tay trong như Phần Lan với Nga. Ta còn nguy hiểm hơn Phần Lan đối với Nga nhiều. Phần Lan chỉ có một Nga, ta còn phải phòng cả thế giới, vì thế giới kẻ nào chiếm được ta mới xưng bá được lâu dài; tiện nhất và thẳng đường nhất là Tàu, ta là cái xương hóc giữa cổ họng chú chiệc, phải hiểu thế”.

Vì sao nói rằng nước Việt Nam ở vào vị trí chiến lược trọng yếu? Xin thưa, nước Việt Nam, diện tích đất liền: 329.245 km2 và diện tích vùng biển lớn gấp 3 lần diện tích đất liền. Vậy diện tích Việt Nam kể cả đất liền và vùng lãnh hải (vùng biển) vào khoảng 1.316.980 km2 (329.245x4). Nước Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, phía đông bán đảo Đông Dương. Nước Việt Nam phía bắc giáp Trung Hoa, đường biên 1.281 km. Tây giáp nước Lào đường biên 2.130 km, và Cao Miên đường biên 1.228 km, phía nam giáp vịnh Thái Lan và phía đông giáp biển Đông. Tổng cộng chiều dài đường biên giới với các nước láng giềng: 4.631 km. Nước Việt Nam từ điểm cực bắc đến cực nam là 1.650 km (đường chim bay) và bờ biển dài tới 3.444 km (có tài liệu ghi: 3.260 km). Nhìn trên bản đồ Việt Nam, phía bắc giáp China (nước Tàu) phía đông tới 3.444 km bờ biển chạy dọc theo biển Đông, mà vùng biển đang tranh chấp hiện nay đều gần bờ biển của Việt Nam, vì quần Đảo Hoàng Sa (Paracel Islands) trải dài từ 15 độ 45’ đến 17 độ 15’ Bắc và từ 111 độ 00’ đến 113 độ 00’ Đông, ở phía đông của các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quần đảo Trường Sa (Spratly Islands) trải dài từ 6 độ 12' đến 12 độ 00' vĩ Bắc và từ 111 độ 30' đến 117 độ 20' kinh Đông, quần đảo Trường Sa nằm dọc ngoài khơi bờ biển của Việt Nam từ tỉnh Khánh Hoà đến Cà Mau và đến tận Philippines (Phi Luật Tân).

Ngoài ra, vịnh Cam Ranh thuộc thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, vịnh có chiều dài 16 km, rộng 32 km, nơi eo biển rộng 1,6 km, có độ sâu từ 18-20m. Vịnh có núi hai bên, như hai cánh cửa sắt khổng lồ, Hòn Tánh chận sóng lớn từ ngoài khơi gọi là đảo Bình Ba, Bình Ba có nghĩa là dẹp sóng, nên nước bên trong vịnh luôn êm ả. Hải cảng Cam Ranh là một trong 3 hải cảng lớn và tốt nhất thế giới, đấy là: Cam Ranh (VN), San Francisco (Mỹ) và Rio de Janeiro (Brasil: ở bờ biển Đại Tây Dương). Vịnh Cam Ranh có các đảo và cù lao chắn gió nên bên trong vịnh gió yên sóng lặng, tàu lớn ra vào trọng tải tới 100.000 tấn. Địa thế vịnh Cam Ranh hiểm yếu, cửa vào vịnh thu nhỏ nên kẻ thù khó tấn công, ta dễ phòng thủ, có ưu thế về địa lý và vị trí chiến lược quan trọng. Hiện nay, có nhiều quốc gia đang chú ý đến cảng Cam Ranh, vì ai làm chủ vịnh Cam Ranh có thể khống chế được toàn khu vực biển Đông.

Do đấy, hiện nay các siêu cường trên thế giới luôn mong muốn tiếp cận với Việt Nam, riêng nước Tàu còn muốn tiến chiếm cả nước Việt. Vị trí Việt Nam trọng yếu, minh chứng rõ ràng là nước Nga muốn trở lại vịnh Cam Ranh. Nước Mỹ đang tìm mọi cách gây thân thiện với Việt Nam, mà gần đây chính Tổng thống Obama đã viếng thăm Việt Nam vào tháng 5-2016, chuyến đi này rõ ràng Mỹ mong củng cố chính sách xoay trục sang châu Á; muốn thắt chặt mối quan hệ về an ninh, kinh tế với một đối tác dù đấy là Cộng sản nhưng ở nơi có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines đã “muốn chào tạm biệt” Mỹ bằng cách dọa sẽ cắt hợp đồng, sẽ không cho phép quân đội Mỹ ghé vào Philippines, điều này càng khiến cho Mỹ mong muốn tiếp cận với Việt Nam hơn.

Quan sát tình hình tại khu vực Đông Nam Á, chiến tranh có thể xảy ra tại biển Đông vì ở đấy là nơi nóng hơn hết. Hiện nay, mặc dù Đảng CSVN đã nhường nhịn Đảng Cộng sản Tàu qua 16 chữ vàng là “viên kẹo bọc đường” nhưng không hẳn quân Đại Hán kiềm chế được lòng tham của chúng?! Nếu chiến tranh xảy ra tại biển Đông thì lực lượng Không quân và Hải quân của Việt, Tàu là lực lượng tham chiến nòng cốt. Do đấy, chúng ta hãy tìm hiểu Hải quân và Không quân của Việt, Tàu thế nào? Quân đội của Trung cộng, người viết đã trình bày khái quát qua bài viết: “Thế trận gay go giữa Hoa Kỳ-Trung cộng và Việt Nam (phần I)”. Thế nên, trong phần II này chỉ trình bày khái quát về quân đội Việt Nam hiện nay mà thôi. Quân số của quân đội Việt Nam hiện nay 455.000 người (quân số của Trung cộng: 2.285.000 người, đông hơn khoảng gấp 5 lần).

1- Không quân Việt Nam: Hiện có 12 máy bay chiến đấu Su-27SK, 24 máy bay chiến đấu Su-30MK2 (tầm hoạt động xa có khả năng chiến đấu trên biển), các máy bay này mua của Nga. Với số máy bay của Việt Nam hiện có, Không quân Việt Nam chủ yếu là phòng ngự.

2- Hải quân Việt Nam: Hiện có hơn 120 tàu tác chiến các loại, gồm có tàu hộ vệ, tàu tên lửa và tàu ngầm. Các tàu của Hải quân Việt Nam hầu hết do Liên Xô chế tạo. Ngoài ra, tàu tên lửa Tarantul cũng do Nga thiết kế và chế tạo là tàu tên lửa mà Nga gọi là sát thủ tàu sân bay, đây là loại tàu tên lửa được xem là tiên tiến.

Đặc biệt, Việt Nam mua 6 tàu ngầm diesel-điện Type 636M, gọi là tàu ngầm Kilo, của Công ty vũ khí nước Nga chế tạo, trị giá hợp đồng 3,2 tỷ USD. Đây là tàu ngầm có tầm vóc hiện đại.

Nhìn lãnh thổ Việt Nam từ điểm cực bắc đến cực nam là 1.650 km (đường chim bay), từ bờ biển của thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đến biên giới phía tây chỉ có 50 km, đây là chỗ hẹp nhất của nước Việt. Thế nên, với Không-Hải quân của Việt Nam hiện nay rất khó phát huy về “ Chiến thuật và Chiến lược” khi xảy ra chiến tranh với Trung cộng?!

Còn khoảng 1 tuần nữa, ông Donald Trump chính thức là Tổng thống Hoa Kỳ. Theo dõi những gì ông Trump đã nói, đã làm trong thời gian tranh cử và sau khi đắc cử. Từ đấy, chắc chắn quan hệ Mỹ-Trung sẽ căng thẳng nhiều hơn so với nhiệm kỳ của Tổng thống tiền nhiệm Obama. Hai siêu cường Mỹ-Trung tranh hùng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh nước Việt. Vận mệnh nước Việt sắp biến chuyển thì chính quyền và nhân dân Việt Nam nên nghĩ gì và làm gi???.

a- Nhập Trung: Hiện tại Đảng CSVN là kẻ quyết định đất nước Việt Nam và nắm cả chính quyền, nếu Đảng CSVN có ý đồ nhập Trung thì tuổi thọ của Đảng CSVN sẽ kéo dài khoảng 1000 ngày nữa (khoảng 3 năm là tới năm 2020) tha hồ quơ quét tài sản quốc gia, đến khi nhập Trung hoàn toàn thì Đảng CSVN cũng hoàn toàn chấm dứt hay bị tiêu diệt?!

b- Thoát Trung: Lấy sức mạnh dân tộc Việt Nam làm chính, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh: Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ muốn trị Trung cộng là kẻ vong ơn bội nghĩa (xem lại bài trước, phần I). Nhật đang tranh giành với Trung cộng ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ấn Độ tranh giành với Trung cộng ở khu vực biên giới Ladakh. Ngoài ra, Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Người Choang ở Quảng Tây, Người Mông Cổ ở Nội Mông và Người Tây Tạng ở Tây Tạng cũng sẽ nổi lên chống lại Trung cộng quyết liệt khi có điều kiện để giành lại độc lập của họ. Sau đấy, Hoa Lục sẽ chia ra nhiều nước như thời Đông Chu Liệt Quốc (Thế kỷ IX-III TCN) gồm có 7 nước: Hàn, Ngụy, Sở, Tần, Tề, Triệu, Yên.

Hiện nay, tình hình tại Việt Nam diễn tiến thay đổi từng ngày. Trước đây 10 năm dân chúng răm rắp thi hành mệnh lệnh từ nhà cầm quyền hay Đảng CSVN chỉ đạo. Trước đây 3 năm dân chúng không muốn cộng tác với nhà cầm quyền hay Đảng CSVN nhưng còn lo ngại công an đàn áp. Hiện nay, dân chúng chẳng những không muốn hợp tác với nhà cầm quyền hay Đảng CSVN, lại còn không sợ sệt công an nữa. Do đâu có hiện tượng này, do hệ thống truyền thông mạng (Internet) đã/đang phơi bày sự thật, sự thật ấy là do nhà cầm quyền và Đảng CSVN gây ra, như: Vụ án Formosa, nhà cầm quyền và Đảng CSVN đã đứng về phía công ty Formosa để đàn áp người dân, chiếm đoạt ruộng vườn dân oan, giết hại dân chúng dã man, vì tâm địa của công an “còn đảng còn mình” đã giết hại nhiều người dân tại đồn công an, mới đây đánh chết anh Phạm Đặng Toàn 29 tuổi ở tỉnh Bình Định, từ đấy người Việt khắp nơi dấy lên sự phẫn nộ.

Ngoài ra, vào đầu tháng 4/2016, Đảng CSVN tự ý bổ nhiệm các chức vụ: Chủ tịch nước là Trần Đại Quang, Chủ tịch quốc hội là Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc; những người này làm việc từ ngày bổ nhiệm, thế mà mãi đến 3 tháng sau, tức tháng 7/2016, mới cho bầu cử để hợp thức hóa các chức danh đã chỉ định, đấy là việc làm phi pháp mà trên thế giới chưa từng có quốc gia nào lại lươn lẹo như thế?!.

Thoát Trung là điều kiện cốt lỗi để Việt Nam sống còn, Chính phủ Trump muốn làm cho Trung cộng yếu đi, tách Việt Nam ra khỏi Trung cộng là một trong những đối sách cần thiết. Khi Hoa Kỳ nhìn thấy Việt Nam chứng tỏ quyết tâm thoát Trung cả hai mặt đối nội và đối ngoại thì Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ Việt Nam ổn định chính trị, phát triển kinh tế và quân sự. Khi đấy, chẳng những Hoa Kỳ hỗ trợ mà các nước: Nhật Bản, Úc Đại Lợi (Australia) , Ấn Độ... sẽ hỗ trợ Việt Nam vì nhu cầu cùng phát triển kinh tế và an ninh chung.

Tài nguyên nước Việt có đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long bát ngát, cao nguyên có chất đất bazan màu mỡ rất thích hợp cho cây công nghiệp như trồng Cao su, trà, cà phê... tại bờ biển Việt Nam có nhiều nhiên liệu (dầu khí). Thế nên, khi Việt Nam được độc lập thật sự, không bị nước Tàu khống chế, không bị Đảng CSVN gây khó khăn thì đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ không thua kém Nhật Bản, Singapore hay Nam Hàn... mà tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975 không thua các nước đó?.

Cuối cùng, ai là người Việt Nam còn có lòng tha thiết với quê hương, hãy chuẩn bị để cùng cứu nguy đất nước và dân tộc, vì trong 1000 ngày tới chắc chắn đất nước Việt Nam sẽ biến chuyển. Chúng ta có lo lắng cho Tổ quốc mới không mang tội với các vị Tiên đế, Tiền nhân và anh linh Tử sĩ đã sắt son giữ gìn non nước. Mong mỏi Đồng bào đồng lòng ngăn chận Trung cộng đang ngấm ngầm xâm chiếm nước Việt và đồng hóa người Việt, có vậy nước Việt mới rạng rỡ sánh với năm châu và chúng ta mới hãnh diện là người Việt không quên quê hương của mình.

Mong thay.

Ngày 13-11-2017

Nguyễn Lộc Yên

