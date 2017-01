Obama Khóa Sổ Đón Người Tỵ Nạn Cuba Để Xúc Tiến Bình Thường Bang Giao Mỹ-Cuba

WASHINGTON -- Một thời kỳ mới trong bang giao Mỹ và Cuba bắt đầu: Tổng Thống Barack Obama hôm Thứ Năm loan báo xóa sổ chương trình có từ 20 năm nay về đón nhận người tỵ nạn Cuba qua chính sách gọi là “chân ướt, chân khô”...Chính sách đón nhận di dân đó chỉ áp dụng với người Cuba, trong đó cho hầu hết người Cuba nào đặt chân vào lãnh thổ Mỹ được phép ở lại Mỹ, và một năm sau là được quy chế thường trú nhân hợp pháp.TT Obama hôm Thứ Ba đưa ra bản văn nói rằng Mỹ đang tiến trình bình thường hóa bang giao với Cuba, và do vậy khai tử chính sách đón nhận người tỵ nạn “chân khô” là điều hợp lý.Obama viết rằng việc khai tử chính sách đón nhận tỵ nạn Cuba qua quy định đó sẽ hiệu lực tức khắc:“Áp dụng ngay từ bây giờ, công dân Cuba nào tìm cách vào Hoa Kỳ bất hợp pháp và không đủ điều kiện để được quy chế nhân đạo sẽ phải bị trục xuất. Khi thưc hiện bước mới này, chúng ta đang đôi xử với người di dân Cuba tương tự như với di dân từ nước khác.”Chính sách “chân ướt, chân khô” do TT Clinton đưa ra năm 1995, cho người Cuba nào chạm chân vào mặt đất của Mỹ sẽ được ở lại Mỹ. Những người bị Hải quân Mỹ bắt gặp ngoaì biển, sẽ bị trả về Cuba.Để trao đổi chính sách mới, nhà nước Cuba đồng ý đón nhận người Cuba bị trục xuất về từ Mỹ, điều mà quốc gia CS này từ nhiều thập niên không chịu làm.Nhiều người nổi giận vì Obama xóa sổ chính sách đón người tỵ nạn Cuba.Frank Calzon, Giám đốc điều hành tổ chức Center for a Free Cuba (Trung Tâm Vì Cuba Tự Do), nói rằng quyết định của Obama là “một điển hình nữa cũa chính sách ngoại giao phi nhân đaọ.”Dân biểu Mario Diaz-Balart (Cộng Hòa, Florida), người Mỹ gốc Cuba, nói:“Chỉ còn 8 ngày trong ghế Tổng Thống, TT Obama nghĩ ra một cách nữa để gây phẫn nộ những người yêu dân chủ trong nhân dân Cuba, và là một kiểu đầu hàng xấu hổ mới đối với chế độ Castro.”.