Trump Cử Cựu Thị Trưởng Giuliani Lãnh Đạo An Ninh Mạng

WASHINGTON - TT đắc cử chọn cựu thị trưởng Rudy Giuliani để giao trọng trách về an ninh mạng thông tin.Đoàn chuyển tiếp của TT thứ 45 đưa tin: ông Giuliani là 1 cố vấn trong giai đọan tranh cử của ứng viên Donald Trump sẽ nhận 1 vai trò không tên giúp chia sẻ với chủ nhân Bạch Ốc chuyên môn và hiểu biết trong cuộc như là người bạn thân tín về lãnh vực an ninh mạng của lãnh vực tư.Ngoài ý định tranh cử TT năm 2008, ông Giuliani là diễn giả dành nhiều thì giờ sau nhiệm kỳ thị trưởng New York để làm việc với công ty luật Greenberg Traurig bản doanh New York chuyên về ứng phó khủng hoảng.Ông Giuliani chú tâm tới an ninh mạng của lãnh vực tư khi là thị trưởng New York – ông cảm thấy quan ngại về việc tuyển dụng cựu tin tặc thay vì chọn cựu quân nhân.