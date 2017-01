Bỉ: Bắt 2 Người Cung Cấp Giấy Tờ Giả Cho Khủng Bố

BRUSSELS - 2 người cung cấp giấy tờ giả cho khủng bố tấn công thủ đô Belgium và thủ đô Pháp bị nhà cầm quyền Brussels truy tố – 2 nghi can là 1 nam, 1 nữ bị bắt hôm Thứ Tư trong cuộc hành quân khám nhà của cảnh sát.Người nam bị tình nghi tham gia các hoạt động của tổ khủng bố. Cặp nghi can đuợc biết với các tên Maryem E.B. và Farid K. có liên lạc với tổ khủng bố nằm vùng, đặc biệt với quyết tử đánh bom thí mạng Khalid El Bakraoui, cũng là tên chủ mưu.Thông cáo của giới chức công tố ghi: họ bị tình nghi cung cấp giấy tờ giả cho Khalid mà sau đuợc dùng vào việc chuẩn bị bạo động.Nữ nghi can Maryem E.B. đuợc tạm thích với các điều kiện hạn chế chặt chẽ.Cho tới nay, đã có 20 người bị truy tố ở Belgium về trận tấn công khủng bố ngày 11-11-2025 tại Paris.