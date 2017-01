Garden Grove Mời Các Hãng Đến Dự Hội Thảo Kinh Doanh

GARDEN GROVE -- Các doanh nghiệp địa phương có cơ hội để tham dự buổi hội thảo"Kinh doanh với tiểu bang California" (Doing Business with the State of California). Buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Ba, ngày 24 Tháng Giêng, từ 9:00 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa, tại Garden Grove Courtyard Center, tọa lạc tại12732 Main Street.Hội thảo sẽ cung cấp thông tin về làm thế nào để được chứng nhận, sử dụng cơ sở dữ liệu của tiểu bang để được trở thành nhà thầu California Multiple Award Schedule (CMAS), cũng như làm thế nào để kinh doanh doanh nghiệp của quý vị đến nhiều cơ quan nhà nước. Hội thảo được điều hành bởi Thành Phố Garden Grove với sự hợp tác với Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp nhỏ Orange County (Orange County Small Business Development Center.)Để dự hội thảo, xin ghi danh tạihttps://www.eventbrite.com/e/doing-business-with-the-state-of-california-tickets-30931379589.Để biết thêm thông tin, xin vui lòng gọi (657) 278-3672.