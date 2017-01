VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG

Bản Lên Tiếng



Về việc tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu đến Paris

Sau gần 6 năm (2011 – 2017) bị bắt giữ tùy tiện, bị kết án phi pháp và bị cô lập không cho gia đình gặp mặt, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam (CSVN) đã trục xuất tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu từ nhà tù Xuyên Mộc đến thẳng Paris vào sáng ngày Thứ Sáu, 13 tháng 1, trong tình trạng sức khoẻ yếu kém.Đây là kết quả áp lực từ các tổ chức Quốc tế, đặc biệt là phái đoàn ngoại giao của các quốc gia trong khối Liên Âu, nhằm cứu tù nhân Đặng Xuân Diệu bị công an đối xử ngược đãi, do sự đấu tranh kiên cường không nhận tội của anh.Đặng Xuân Diệu là một trong 14 thanh niên Công Giáo bị công an CSVN bắt giữ vào tháng 7 năm 2011 và bị kết án 13 năm tù giam, với tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân” trong phiên tòa sơ thẩm, ngày 9 tháng 1 năm 2013, tại Nghệ An.Trước khi bị bắt, Đặng Xuân Diệu là thành viên nhiệt tâm trong nhóm "Bảo Vệ Sự Sống-Chống Phá Thai", và hoạt động gắn bó thân thiết với trung tâm trẻ khuyết tật 19/3 trong Cộng đồng Công Giáo tại Nghệ An.Vụ án này đã bị Ủy Ban Liên Hiệp Quốc Điều Tra Bắt Giữ Tùy Tiện (United Nations Working Group on Arbitrary Detention - UNWGAD) chính thức lên tiếng là bắt giữ phi pháp vào năm 2013, qua kiến nghị của Giáo sư Allen Weiner, Giám Đốc Chương Trình Luật Quốc Tế và Đối Chiếu của Đại Học Luật Stanford (Hoa Kỳ) đệ nạp vào ngày 25 tháng 7, 2012.Đảng Việt Tân tri ân nỗ lực của các chính phủ, các tổ chức nhân quyền thế giới, các đoàn thể, cá nhân, đặc biệt là Giáo sư Allen Weiner, và các bạn tù như anh Trương Minh Tam đã góp phần đáng kể trong việc tố cáo chính quyền Cộng Sản Việt Nam giam cầm tùy tiện 14 thanh niên Công giáo trước dư luận quốc tế, để có được kết quả hôm nay.Việc Đặng Xuân Diệu rời khỏi nhà tù CSVN chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình mới nhằm góp phần vào nỗ lực tố cáo các hành vi tội ác của CSVN trước dư luận quốc tế, góp phần tranh đấu cho sự tự do của các tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ, đặc biệt là Hồ Đức Hòa và Nguyễn Đặng Minh Mẫn cùng bị kết án nặng nề với Đặng Xuân Diệu.Cùng với việc chính quyền Hoa Kỳ ban hành Đạo Luật Trách Nhiệm Nhân Quyền Magnitsky Toàn Cầu (Global Magnitsky Human Rights Responsibility Act) ngày 23 tháng 12 vừa qua, chính phủ Canada và chính phủ Anh, Na Uy trong Khối Liên Âu đang xúc tiến việc ban hành một đạo luật tương tự, nhằm trừng phạt những cá nhân can dự hay vi phạm trầm trọng các quyền con người. Đảng Việt Tân sẽ cùng với các cựu tù nhân lương tâm đẩy mạnh việc thiết lập những hồ sơ cá nhân Việt Nam liên hệ theo tinh thần chế tài của quốc tế.

Ngày 13 tháng 1 năm 2017

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

