NHỮNG GÌ TÔI BIẾT VỀ TRẦN VĂN BÁ



Kỹ sư Phan Tấn Hưng

Cưụ Chỉ Huy Trưởng Liên Đoàn Người Nhái Hải Quân VNCH



CÂY CÓ CỘI, NƯỚC CÓ NGUỒN:

Trước khi nói về Trần Văn Bá, chúng ta thử tìm hiểu gia đình Trần Văn Bá. Bên Ngoại: Ông Cậu của TVB là Bùi Quang Chiêu, tốt nghiệp kỹû sư canh nông đầu tiên của VN được đào tạo tại Pháp, sáng lập viên đảng Lập Hiến VN năm 1919, bị CS ám sát tại Chợlớn năm 1945 cùng với 4 con trai và cô gái út, tổng cộng 6 người. Bên Nội: Thân phụ của TVB là Trần Văn Văn, tốt nghiệp HEC tại Pháp, kháng chiến chống Pháp trong thập niên 40, tham gia chính phủ Trần Trọng Kim năm 1945, bộ trưởng kinh tế trong chính phủ do Bảo Đại điều khiển (chính phủ độc lập đầu tiên), dân biểu trong quốc hội Lập Hiến năm 1966, hiện đại hóa chính trị, kinh tế và xã hội cho đất nước VN, bị CS ám sát ngày 07 tháng 12 năm 1966 tại Sàìgòn (sau khi trả lời phóng viên ngoại quốc ông sẽ ra tranh cử Tổng Thống năm 1967).



TRẦN VĂN BÁ:

*. Sanh ngày 14 tháng 5 năm 1945 tại Sadec, miền Nam VN

*. Con thứ 3 trong 1 gia đình có 3 người con, có truyền thống tranh đấu cho độc lập, tự do, dân chủ, nhân quyền cho nước nhà, chịu dấn thân và chấp nhận hy sinh cho tổ quốc, kể cả tính mạng . Bảy thành viên trong gia đình Nội, Ngoại đã “vị quốc vong thân” vì bị CS sát hại.

*. Ngoài ảnh hưởng không chối cải được của huyết thống đấu tranh và hy sinh cho tổ quốc của gia tộc, TVB, trong tuổi thơ, đã chứng kiến nước nhà bị tàn phá bởi Nội chiến do CSBV gây ra. Hơn nữa, TVB còn bị ảnh hưởng rất sâu rộng bởi nếp sống nông thôn miền Nam, nuôi dưởng bẩm tính phóng khoáng, vị tha, trọng nghĩa bạn bè, gắng bó với cội nguồn. Ngoài ra, giáo dục nhà trường và văn minh ngoại quốc giúp cho TVB có tinh thần tiến bộ, quý trọng tự do, dân chủ, nhân quyền và tin tưởng công lý có thể thắng cường đạo.

*. Năm 1967, TVB sang Pháp du học. Ngay khi tới Paris, TVB đã gia nhập THSV/VN tại Paris. Nhờ tinh thần chống Cộng quyết liệt và thành tích hoạt động hăng say, tích cực, TVB được bầu làm chủ tịch THSV/VN tại Paris trong nhiều nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 1972 tới năm 1980.

*. Năm 1971, TVB đậu Cao Học về Kinh Tế và được nhận làm Phụ Giảng Viên cho đai học Nanterre ở Paris của Pháp.

*. Năm 1972, TVB hướng dẩn một phái đòan SV/VN tại Âu Châu về thăm miền Nam VN để ủy lạo Quân, Cán, Chính VNCH trong chương trình “Nối Vòng Tay Lớn”

*. Từ năm 1975 tới năm 1980, TVB cố gắng chấn chỉnh và duy trì THSV/VN tại Paris bị giao động mạnh vì biến cố 30 tháng 4, 1975 tại miền Nam VN (tháng Tư Đen): VNCH bị Đồng Minh phản bội, bức tử và giao cho CSBV. Tòa Đại Sứ VNCH tại Paris đóng cửa, không ai giúp đở giấy tờ cho Việt kiều trong khi các tổ chức thân CS đánh phá liên tục. Trụ sở của THSV không còn nữa…Tuy nhiên, với quyết tâm tranh đấu sống còn với CS, cho Tự Do và Dân Chủ, TVB cùng vài thân hữu cũng tìm được cách giúp đở đồng hương, giữ vững THSV dù phải dời ra ngoại ô và tổ chức được Đại Hội Việt Nam Âu Châu gồm nhiều THSV chống CS tại nhiều quốc gia Âu Châu.

*. Năm 1976, trong dịp Tết đầu tiên sau khi miền Nam mất vào tay CSBV, trước 3,000 đồng bào tại hội trương Maubert, Paris, TVB tuyên bố và đưa ra chủ đề: TA CÒN SỐNG ĐÂY!

Với lòng tin là chúng ta chưa mất hết, chúng ta có thể tạo dựng lại tất cả, tự do có thể được phục hối, công lý có thể thắng cường đạo, với một điều kiện: TA PHẢI CHẤP NHẬN TRẢ CÁI GIÁ CẦN THIẾT



TVB ý thức rằng:

*. Với ý đồ man rợ lăng nhục con người của chính quyền CS vô thần, dã man và khát máu, chuyên dùng vũ lực để trị dân, nếu đối phó lại chỉ bằng “ƯỚC VỌNG và TINH THẦN” mà thôi thì hoàn toàn vô hiệu lực!

*. Muốn bảo vệ hữu hiệu cuộc sống và tự do con người, ta phải chấp nhận đi vào chiến tranh. Vâng, phải đi vào chiến tranh để chống lại nguồn gốc của chiến tranh:

(1). Độc tài thống trị của CS ở VN là nguồn gốc chiến tranh!

(2). Sự trả thù và lòng thâm hận của CS Hànội đối với nhân dân miền Nam là nguồn gốc chiến tranh!

(3). Sách lược bành trướng quân sự điên rồ sang Cam Bô Chia và Lào là nguồn gốc chiến tranh!

Vì những lý do nêu trên, TVB đã quyết định cầm súng!

TVB tin rằng:

(a). Vấn đề VN phải được giải quyết tại VN!

(b). Kháng chiến phải bắt nguồn từ lòng đất mẹ!

(c). Dù bị Đồng Minh phản bội hay bức tử, người VN cũng phải nhận trách nhiệm đã để mất miền Nam.

(d). Sự can thiệp trực tiếp của ngoại bang luôn luôn là một hiểm họa cho đất nước và dân tộc.

(e). Diệt thù trong (CSBV) rồi mới đánh giặc ngoài (TC).

(f). Nếu người VN không chiến đấu cho tổ quốc VN thì ai sẽ chiến đấu cho tố quốc VN?

(g). Việc lãnh đạo quốc gia không thể để nằm trong tay những thành phần mà khả năng không tương xứng với trách nhiệm.



Vì vậy, lời nói đi đôi với việc làm, sau nhiều năm chuẩn bị, ngày 6 tháng 6 năm 1980, TVB cùng một số thân hữu đã tình nguyện từ bỏ đời sống tiện nghi, sung túc, an toàn tại Pháp (họ chấp nhận trả cái giá cần thiết), âm thầm trở về VN, vào chiến khu cực khổ, thiếu thốn và nguy hiểm, tham gia “MẶT TRẬN THỐNG NHẤT CÁC LỰC LƯỢNG YÊU NƯỚC GIẢI PHÓNG VIỆT NAM” (MTTN) mà không có sự hậu thuẩn của bất cứ một cường quốc nào! Quan niệm của MTTN là muốn tự tạo ra một cuộc kháng chiến có thực lực để gây tin tưởng trước khi nhờ tới đồng bào hải ngoại và thế giới Tự Do yểm trợ, vì trong quá khứ, đồng bào VN hải ngoại đã nhiều lần bị gạt bởi những tổ chức kháng chiến giả nên mất niềm tin rất nhiều.

*. Tham gia kháng chiến tại VN được 4 năm (từ năm 1980 tới năm 1984), TVB được liên tiếp đề cử giữ những chức vụ quan trọng như Đặc Trách An ninh Nội Vụ, CHT xâm nhập, CHT mật cứ huấn luyện Tự Thắng, Tham Mưu Trưởng, v.v…

*. TVB bị CS bắt ngày 11 tháng 9 năm 1984 tại tỉnh Minh Hải (Cà Mau) và bị CS gán vào tội Phản Quốc, kết án tử hình ngày 18 tháng 12, 1984 và xử tử ngày 08 tháng 01, 1985 tại nhà tù Thủ Đức (theo thông cáo của CS).

*. TVB đã bình thản chấp nhận bản án tử hình, không hề hối tiếc. TVB không ký tên nhận tội với CS và cũng không làm đơn xin CS ân xá.

*. TVB đã suốt đời chống Cộng và tranh đấu cho Tự Do, Dân Chủ cho Tổ Quốc VN từ hải ngoại về tới quốc nội cho tới khi “vị quốc vong thân” ở tuổi 40, chưa lập gia đình.

*. TVB là người thứ 8 trong gia đình Nội, Ngoại đã hy sinh cho Tổ Quốc Việt Nam vì bị CS sát hại. Đúng là một gia đình Liệt Sĩ.

*. Những người có dịp tiếp xúc và làm việc với TVB cho rằng trong con người TVB có tới 3 nhân vật: nhà Trí Thức chân chính, nhà Chính Trị có tầm nhìn xa và hiểu biết rộng, nhà Quân Sự đầy năng khiếu. Ba nhân vật này bổ túc cho nhau: Chính Tri gia lỗi lạc và Quân Sự gia đầy năng khiếu có thể phản quốc, nhưng nhà Trí Thức chân chính không cho phép họ làm như vậy.

Sự ra đi quá sớm của TVB quả là một mất mát lớn lao cho Tổ Quốc Việt Nam. Biết đến bao giờ Việt Nam mới có một TVB thứ hai?!

*. Đối với thế giới, TVB là “Chiến sĩ cho Tự Do” “Chiến sĩ chống Cộng”.

*. Năm 2007, TVB được truy tặng Huy Chương Tự Do Truman-Reagan. Huy chương Tự Do đưoc trao tặng hàng năm bởi Hội Sáng Lập Tượng Đài Kỷ Niệm Nạn Nhân của CS (The Victims of Communism Memorial Foundation) cho những cá nhân và tổ chức có thành tích suốt đời tranh đấu cho Tự Do và Dân Chủ và Chống CS và sự độc tài dưới mọi hình thức.

*. Năm 2008, nước Pháp dự định cho phép dựng tượng đài kỷ niệm TVB, như một chiến sĩ cho Tự Do, tại Quận 13, thủ đô Paris, nhưng bị chính quyền CS/VN phản đối quyết liệt, nên chính phủ Pháp nhượng bộ, không dựng tượng đài kỷ niệm TVB. Chính quyền CS/VN phải phản đối mạnh mẻ vì trước đây, CS vận động để được tổ chức UNESCO có trụ sở tại Paris tôn vinh Hồ Chí Minh như một bậc vĩ nhân, nhưng đã thất bại. Nếu để dựng tượng đài kỷ niệm TVB như chiến sĩ cho Tự Do tại Paris thì hóa ra (đối với nước Pháp) TVB có giá trị hơn và xứng đáng hơn Hồ Chí Minh. Điều này là một sĩ nhục không thể chấp nhận được đối với CS/VN. Vì vậy, CS/VN, bằng mọi giá, phải phản đối cho bằng đưoc việc dựng tượng đài kỷ niệm TVB tại Paris. Tuy nhiên, qua câu chuyện trên đây thì không còn ai nghi ngờ là Thế Giới Tự Do không xem Hồ Chí Minh như một chiến sĩ cho Tự Do! Ngược lại, trước con mắt của Thế Giới Tự Do, TVB mới thật sự là một chiến sĩ cho Tự Do!

*. Tại Liege, Bỉ quốc, có dựng bảng kỷ niệm TVB.

*. Tại Falls Church, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, có đường mang tên TRẦN VĂN BÁ.

*. Đối với người Việt Nam (Quốc Nội cũng như Quốc Ngoại), TVB là anh hùng chống Cộng có tinh thần trách nhiệm, kiên cường, bất khuất, bất vụ lợi, chịu dấn thân và dám hy sinh, là chiến sỉ vị quốc vong thân, là anh hùng dân tộc.

*. Nhưng thật ra, TVB chỉ muốn làm nhiệm vụ của một người dân trong thời loạn thôi! Đó cũng là huyết thống và truyền thống trong gia đình TVB, bên Nội cũng như bên Ngoại! Orange County cập nhật ngày 12/01/2017



