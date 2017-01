Trump Xác Nhận: Tin Tặc Nga Đột Kích Mỹ, Nhưng Trump Vẫn Giữ Ý Định Bang Giao Với Moscow

WASHINGTON - Trước buổi họp báo đầu tiên trong 6 tháng, TT đắc cử dùng phương tiện twiiter để đả kích các cơ quan tình báo về sự thẩm lậu các thông tin thiếu thực chất về các quan hệ giữa ông với chính quyền Nga – ông đặt vấn đề “Có phải chúng ta đang sống dưới chế độ Đức Quốc Xã”.TT Obama và TT đắc cử đuợc thuyết trình tuần qua về kết quả điều tra hành động của tin tặc Nga quấy rối chu kỳ tuyển cử 2016 tại Hoa Kỳ, gây bất lợi ứng viên của đảng DC.Twitter phóng ra sáng Thứ Sáu của ông Trump ghi “Tôi thắng dễ dàng – những kẻ chống đối mưu đồ hạ thấp thắng lợi của tôi bằng tin tức ngụy tạo. Cộng đồng tình báo không nên bao giờ cho phép tin bịa đặt thẩm lậu trong công chúng – phải chăng chúng ta đang sống với Đức Quốc Xã?”.Điện Kremlin luôn phủ nhận mọi tố giác.Buổi họp báo của ông Trump hôm Thứ Tư đuợc trông đợi bao gồm các giải đáp kế hoạch không can dự các hoạt động kinh doanh do gia đình làm chủ – ông đã định làm việc này từ giữa Tháng 12, nhưng phải dời hoãn vì các yếu tố phức tạp của vấn đề.Tin mới nhận cho hay: trong buổi họp báo hôm Thứ Tư tại New York, TT đắc cử mô tả thông tin ngụy tạo là việc Đức Quốc Xã có thể làm. Ông nhận rằng Nga có thể tấn công mạng chống lại ủy ban quốc gia của đảng DC (DNC) và các thủ lãnh DC trong thời gian tranh cử vừa qua, đồng thời tự biện hộ ý định cải thiện bang giao với Moscow – ông nói với khoảng 250 nhà báo “Nếu Putin thích Trump, tôi coi như là tài sản, không là trách nhiệm”.Cũng trong buổi họp báo hôm Thứ Tư, ông Trump tuyên bố các con đuợc ủy nhiệm điều khiển mọi hoạt động kinh doanh của gia đình khi ông làm TT để không xẩy ra xung đột quyền lợi. Ngoài ra, ông báo tin sẽ chọn thẩm phán điền khuyết ghế trống tại Tòa Tối Cao 2 tuần sau ngày tuyên thệ.