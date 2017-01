Cựu Nghị Sĩ DAmato Bị Đuổi Xuống Phi Cơ JetBlue

NEW YORK - Ông Al DAmato là cựu nghị sĩ của tiểu bang New York bị mời xuống phi cơ của JetBlue của 1 chuyến bay từ Fort Lauderdale đến New York đã bị chậm trễ, dự kiến cất cánh lúc 1 giờ 42 phút chiều Thứ Hai và phải dời đến sau 8 giờ tối.Sau khi hành khách đã lên phi cơ, phi công yêu cầu 10 hành khách trên hàng ghế đầu di chuyển về phiá sau vì nhu cầu phân phối trọng luợng thuận lợi.Hành khách xưng tên Layla Delarmellina cho hay 6 người không chịu, và phi công trưởng không làm gì.Nhưng, cựu nghị sĩ DAmato đứng dậy đối đầu 6 người này – ông nói: phi công phải hành động và gọi phi hành đoàn là “bọn ngu”. Ông và 6 người này cùng bị đuổi xuống, theo lời kể của nhân chứng Delarmellina.Phát ngôn viên của JetBlue khẳng định: không xem nhẹ quyết định đuổi hành khách xuống, đặc biệt là khi phi công thấy tình hình căng thẳng leo thang. JetBlue đã xin lỗi ông DAmato về “sự thể quá đà”, theo tường thuật của CNN và ông DAmato cũng xin lỗi về cách nói thẳng suy nghĩ của mình khi mất kiên nhẫn.