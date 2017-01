Em, Cháu Cựu TTK/LHQ Hối Lộ, Lừa Bán Cao Ốc Hà Nội, Ra Tòa

HANOI -- Câu chuyện liên hệ tới ngành địa ốc tại Việt Nam và thân nhân ông cựu Tổng Thư Ký LHQ...Bản tin VietnamNet ghi rằng em trai và cháu trai nguyên Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon bị cáo buộc do có liên quan tới việc lừa bán tòa tháp Landmark 72 của Keangnam Enterprises tại Việt Nam.Bản tin RFA ghi rằng Ông Ban Ki-moon vừa mãn nhiệm kỳ tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, sẽ về ngụ ở Seoul, và có tin cho hay ông có thể sẽ ra tranh cử tổng thống.Tin từ tòa cho biết chuyện liên quan đến em trai và cháu trai của ông Ban xảy ra từ hồi 2013. Em trai của ông Ban tên là Ban-Ki Sang và cậu con trai có một công ty chuyên thầu xây dựng và môi giới nhà đất ở Manhattan, New York.Cả 2 dính líu tới vụ môi giới để một công ty đầu tư Qatar đồng ý mua một khu cao ốc ở Việt Nam với giá 800 triệu dollars. Để thúc đẩy công ty này ký giao kèo mua bán, em trai và cháu trai của ông Ban Ki-Moon tìm cách hối lộ một viên chức cao cấp trong chính phủ Qatar, hứa sẽ tặng cho viên chức này hàng triệu dollars.Chuyện này đổ bể, cả 2 người bị bắt và truy tố trước tòa liên bang tại New York.Ngay sau khi truyền thông Nam Hàn phổ biến tin này, văn phòng của ông Ban Ki-moon tức khắc lên tiếng, cho hay ông Cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc rất ngạc nhiên khi nghe tin em trai và cháu trai phải hầu tòa.RFA cũng ghi rằng phát ngôn viên Lee Do-Woon của ông Ban cũng nói ông Cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc sẽ họp báo để trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện này.Mặt khác, bản tin BBC ghi rằng trong bản cáo trạng dài 39 trang đọc tại một phiên tòa ở Manhattan, thành phố New York, công tố viên cáo buộc ông Ban Ki-sang (69 tuổi), em trai ông Ban Ki-moon, và con trai là Joo Hyan "Dennis" Bahn (38 tuổi), nhà kinh doanh địa ốc Manhattan, kiếm được hàng triệu USD tiền hoa hồng trong thương vụ bán tòa nhà này.BBC ghi rằng theo bản cáo trạng, hồi năm 2013, công ty Keangnam Enterprise gặp khủng hoảng tài chính nên phải nhờ ông Bahn tìm một nhà đầu tư đồng ý mua tòa nhà Landmark 72 với mức hoa hồng khoảng 5 triệu USD, hãng Reuters đưa tin.Giới chức Hoa Kỳ nói hai cha con ông Ban Ki-sang đã chi hàng triệu đô la để hối lộ một quan chức quốc gia Trung Đông giấu tên dàn xếp cho quốc gia đó mua lại tòa nhà này bằng quỹ chủ quyền (sovereign wealth fund) của chính nước đó.Khoản tiền hối lộ được trả qua ông Malcolm Harris, một nhà tư vấn thời trang và hội họa tự phong, người cũng bị kết án và theo bản cáo trạng cũng là đại lý của quan chức Trung Đông đó.Theo các thư từ liên lạc với ông Harris, hồi tháng Tư năm 2014, ông Ban Ki-sang và con trai Bahn đồng ý trả trước khoản tiền hối lộ 500.000 USD và trả sau 2 triệu USD khi thương vụ đã hoàn tất, bản cáo trạng viết.Cũng theo bản cáo trạng, ông Harris không có được mối quan hệ mà ông nhận là có với quan chức Trung Đông này. Ông đã qua mặt hai cha con ông Bahn, bỏ túi 500.000 USD và tiêu xài phung phí số tiền này.Khi tình hình tài chính của Keangnam suy sụp hơn, ông Bahn, tưởng rằng khoản tiền hối lộ đã được trả và mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió - đã âm mưu lừa công ty Keangnam và giới đầu tư để họ tin rằng quỹ chủ quyền của nước Trung Đông kia sắp mua tòa nhà Landmark 72.Các công tố viên nói hai cha con ông Bahn tìm cách dàn xếp một cuộc gặp với người đứng đầu quốc gia Trung Đông giấu tên tại một kỳ họp Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.Nhưng khi thương vụ này không thực hiện được, Keangnam bị tòa án Nam Hàn tiến hành thủ tục khai phá sản...BBC ghi rằng báo chí Hoa Kỳ đưa tin hai cha con ông Ban Ki-sang thậm chí còn tìm cách sắp xếp một cuộc gặp để bàn thảo thương vụ này với người đứng đầu quốc gia Trung Đông đó trong chuyến thăm New York dự cuộc họp của hội đồng Liên Hợp Quốc của vị này.Ông Joo Hyun Bahn được tại ngoại và phải nộp khoảng tiền phạt 250.000 USD. Các công tố viên phản đối cho ông Bahn hưởng án treo trên cơ sở ông có thể gây nguy hại nếu được bay sang nước khác và là mối đe dọa tài chính cho cộng đồng người Hàn Quốc.Ông Ban Ki Sang bị buộc tội nhưng không bị bắt giữ. Hai người họ hàng của ông Bahn bị buộc tội tham nhũng, rủa tiền và âm mưu.