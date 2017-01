Đổi Trại Blogger Nguyễn Ngọc Già

HANOI -- Nhà nước CSVN vẫn liên tục siết bàn tay sắt: bản tin RFA ghi rằng tù nhân chính trị, blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật Nguyễn Đình Ngọc, bị chuyển trại từ Bố Lá, Bến Cát, tỉnh Bình Dương đến trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.RFA ghi lời Luật sư Hà Huy Sơn, người từng bào chữa cho ông Nguyễn Đình Ngọc tại phiên xử trước đây, cho biết tin vừa nêu:“Tin chuyển trại do chị gái anh Nguyễn Ngọc Già báo cho tôi biết và tôi báo lại cho mọi người biết nếu ai muốn thăm hỏi anh ấy để biết. Anh ấy bị chuyển trại từ Bố Lá huyện Bến Cát Bình Dương về trại Xuân Lộc, Đồng Nai.”Ông Nguyễn Đình Ngọc, được nhiều người biết đến qua những bài viết ký tên blogger Nguyễn Ngọc Già đăng trên những trang mạng không thuộc Nhà nước quản lý. Những bài viết của ông về tình hình xã hội Việt Nam được cho là sâu sát và thuyết phục người đọc.Ông bị bắt ngày 27 tháng 12 năm 2014 với cáo buộc tuyên truyền chống Nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam và bị tòa sơ thẩm ở Sài Gòn tuyên án 4 năm tù; tuy nhiên được giảm 1 năm tại phiên phúc thẩm.RFA ghi thêm:“Cũng liên quan vấn đề tù nhân lương tâm tại Việt Nam, tin mới nhận cho biết thân nhân tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu được đại diện Nhà nước Việt Nam gặp thông báo Hà Nội chính thức chấp nhận đề nghị của một số cơ quan ngoại giao quốc tế trong việc bỏ việc giam giữ đối với anh Đặng Xuân Diệu kể từ ngày 12 tháng giêng.Tin nói thêm tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu sẽ lên đường đi Pháp vào tối ngày 13 tháng giêng tới đây.”Cũng nên nhắc rằng, nhà nước CSVN đã liên tục kiếm cớ biệt giam tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Già trong những điều kiện rất tồi tệ.Trang Dân Làm Báo năm ngoái cho biết blogger Nguyễn Ngọc Già đã bị quản giáo trại giam cùm nhiều lần. Lần thứ nhất từ ngày 17/7/2016 đến ngày 24/7/2016. Lần thứ 2 từ ngày 9/8/2016 đến ngày 16/8/2016.Nguyên nhân dẫn đến sự trả thù của các cai tù đối với anh là anh đã yêu cầu cải thiện chế độ lao tù và do đó anh bị cùm lần thứ nhất. Lần thứ hai, khi anh tố cáo hành vi phạm pháp, vi phạm nội quy và điều lệ công an nhân dân và đặc biệt tố cáo dấu hiệu ăn hối lộ của các cai tù là thiếu tá Lê Văn Yên - phó khu F trại Chí Hòa, trung tá Huỳnh Văn Hòa, thượng tá Nguyễn Văn Em, thượng tá Nguyễn Quang Quế, anh đã bị cùm thêm lần nữa.Bi thảm là, sau khi anh Nguyễn Ngọc Già bị bắt giam thì con trai anh qua đời. Con chết, chồng bị tù oan nên vợ của anh đã bị khủng hoảng trầm trọng, bị ám ảnh nặng nề vì việc chồng bị bắt giam phi pháp và phải chứng kiến những hành vi côn đồ của công an khi bắt anh vào ngày 27/12/2014.