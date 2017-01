Quận Cam: Tiệc Cảm Ơn Tại Thiền Viện Sùng Nghiêm

Trong Tiệc Cảm Ơn...

Garden Grove (Bình Sa)- - Nhân dịp Ni Sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền cho ấn hành cuốn sách “Chân Thật Nghĩa Của Bát Nhã Tâm Kinh,” một Tiệc cảm ơn đã thực hiện tại Thiền Viện Sùng Nghiêm tọa lạc tại số 11561 Magnolia St., Garden Grove, CA 92841.Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền Viện Chủ và Ni Sư Thích Nữ Chân Diệu Trụ Trì đã tổ chức buổi tiệc chay để cảm ơn sự đóng góp công sức của những thành viên và thân hữu đã góp phần để hoàn thành việc ấn hành cuốn “Chân Thật Nghĩa Của Bát Nhã Tâm Kinh” do Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền viết. Đây là món qùa đặc biệt nhất mà Ni Sư đã cố gắng để hoàn thành tặng cho các Phật tử nhân dịp dầu Xuân Tết Đinh Dậu 2017.Ni Sư Thích Nữ Chân Thiền cùng qúy Ni Sư Thiền Viện Sùng Nghiêm lúc nào cũng đặc nặng vấn đề hoằng pháp là mục tiêu chính của Thiền Viện Sùng Nghiêm, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng mọi cách Thiền viện vẫn duy trì những chương trình hoằng pháp trên các hệ thống truyền thông như: Chương trình truyền hình hằng tuần qua đài IBC 57.8 vào mỗi chiều Thứ Năm từ 5:00 PM đến 5:45 PM, vào mỗi sáng Thứ Bảy từ 9:00 AM đến 9:45 AM, vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 9:00 AM đến 9:45 AM và mỗi chiều Chủ Nhật từ 5:00 PM đến 5:45PM. Ngoài ra Ni Sư còn thực hiện không biết bao nhiêu những CD, DVD những bản nhạc, những bài giảng về Phật pháp để phổ biến đến mọi người, mọi lứa tuổi có điều kiện tìm hiểu về Phật pháp. Đặc biệt nhất là mỗi năm Ni Sư đều cố gáng thực hiện một cuốn sách qua từng chủ đề khác nhau để tặng đồng hương Phật tử món qùa tinh thần nhân dịp đầu Xuân.Liên tục trong những năm qua Ni Sư đã cho ấn hành – xuất bản các tác phẩm như: “Thiền Thơ Không Tên” “Cùng Vầng Trăng Soi” (tái bản) “Như Lai Tạng,” “Những Liên Hệ Đến Cái Chết Cần Biềt Rõ,” “Tại Sao Không Mở Mắt Vãng Sinh Khi Đang Hiện Sống,” “Đóng Cửa Sáu Nẻo Luân Hồi” (tái bản) Đặc biệt hôm nay đó là: “Chân Thật Nghĩa Của Bát Nhã Tâm Kinh” một cuốn sách mà Ni Sư đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu, thực hiện.Rất chu đáo, Ni Sư đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để cảm ơn những người đã đóng góp công sức vào việc ấn hành tập sách. Trong lời tâm tình thật cảm động trước khi vào tiệc Ni Sư đã nhắc đến tên từng Phật tử của Thiền viện và thân hữu trong đó có nhà báo Thanh Phong, phóng viên báo Viễn Đông, nhà báo Lê Giang Trần, các Họa Sĩ Thúy Vinh, Lam Thủy, Chính Mung, nhà báo, nhà văn Nguyên Giác Phan Tấn Hải... Sau đó Ni Sư đã tặng cho những người nầy một món qùa trong đó có cuốn ““Chân Thật Nghĩa Của Bát Nhã Tâm Kinh”.Sau đó Ni Sư mời các nhà báo Phan Tấn Hải, Thanh Phong, Nguyễn Thanh Huy cùng các thành viên lên cắt bánh mừng ngày ấn hành cuốn sách.Trong lời phát biểu nhà báo Nguyên Giác Phan Tấn Hải cảm ơn qúy Ni Sư trong Thiền Viện và đã nói lên những việc làm giá trị mà Thiền Viện đã thực hiện trong nhiều năm qua đối với công việc hoằng dương đạo pháp.Tiếp theo một Phật tử sinh hoạt trong Thiền Viện đã xin phép Ni Sư Viện Chủ để được đọc bài của Nguyên Giác Phan Tấn Hải nói về cuốn “Chân Thật Nghĩa Của Bát Nhã Tâm Kinh”.Nhà báo Nguyên Giác Phan Tấn Hải viết như sau.“Có cách nào để hiểu được diệu nghĩa của bộ Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa nhiều tới 600 quyển, 25,000 câu và bốn triệu năm trăm ngàn chữ?Phải chăng Đức Phật nói kinh dài như thế để chúng ta đọc hoài không hết, để khỏi phân tâm với chuyện đời?Không, không phải thế. Bởi vì Đức Phật cũng rút gọn 600 quyển trở về khoảng 260 chữ để chúng sinh dễ thuộc, dễ tụng.Nhưng khi rút gọn, hóa ra lời cô đọng có khi lại khó hiểu... Thí dụ: sắc tức thị không...Khi Đức Phật nói 4 triệu rưỡi chữ, đưa ra cả không gian ngữ-nghĩa mênh mang vĩ đại, chúng ta thấy hoang mang khó vào; khi Đức Phật nói ngắn gọn chưa tới một trang giấy, chúng ta thấy quá cô đọng khó vào.May mắn, đã có tác phẩm “Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh” của Ni sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền vừa xuất bản tuần này.Tác giả Thích Nữ Chân Thiền cũng là viện chủ Thiền viện Sùng Nghiêm (Sung Nghiem Zen Center) tại Garden Grove, California.Ni sư Chân Thiền từ những năm cuối thập niên 1980s đã cùng với người chị là Ni Sư Chân Như, và người em là Ni Sư Chân Diệu tham học nhiều nơi, từ nhiều tông phong khác nhau, và rồi đại cơ duyên hiểu đạo là khi về theo học với Thiền sư Philip Kapleau tại New York.Ba vị Ni sư sau đó đã trở về Nam California, thiết lập một thiền viện để dạy Thiền Tông -- nơi đang có những lớp hướng dẫn nhiều trình độ hàng ngày và hàng tuần.Tác phẩm “Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh” chỉ thích nghi với những người muốn tham học với tấm lòng thiết tha thực tu, thực học.Ni sư Chân Thiền tuy viết về Kinh Đại Bát Nhã, nhưng thực sự cũng trao chìa khóa để hiểu cốt tủy của Thiền Tông một phương pháp không lấy việc ngồi trụ tâm là chính, không lấy việc tụng niệm là cần thiết, không lấy việc tạo dựng phước đức nhân thiên là ưu tiên, không lấy việc nghi thức là đòi hỏi bắt buộc -- mà chỉ buộc phải tìm cầu Giác Ngộ. Tức là, hiểu rõ sự thực của tất cả các pháp. Tức là, nhìn vào tâm mình, thấy tánh là thành Phật.Ni sư Chân Thiền tuy viết về Kinh Đại Bát Nhã, nhưng thực sự cũng trao chìa khóa để hiểu cốt tủy của tất cả các kinh Đại thừa như nơi các trang 32-36 của sách “Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh,” Ni sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền cho thấy:“... là 8 Kinh cũng đồng một Diệu Nghĩa ấy như Bát Nhã Tính Không.” (trang 32)Và Ni sư Chân Thiền cũng trích dẫn và ghi chú để chỉ diệu nghĩa trong Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh, Kim Cương, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Pháp Bảo Đàn, Sách Ba Trụ Thiền (the Three Pillars of Zen của ngài Philip Kapleau)...Tập biên khảo này của Ni sư Chân Thiền chia làm 2 Phần. Phần I là Bát Nhã Tính Không, chia làm 9 Kỳ. Phần II là 8 Bài Giảng Thêm.Điểm đặc biệt là, trang nào trong tác phẩm “Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh” cũng được Ni sư Thanh Tịnh Liên Thích Nữ Chân Thiền viết rõ, chỉ ra minh bạch, giảng giải rất sáng tỏ về Tâm, về hiện tướng của Tâm -- tức là, về Không và về Sắc.Vì Tâm là Không, nên hóa hiện vô lượng. Vì Sắc (là các pháp trước mắt, bên tai...) là Không, nên biến chuyển không ngưng nghỉ, luôn luôn vô thường. Thấy được như thế, tức là Thấy Tánh.Ni sư Chân Thiền viết minh bạch ở trang 39, trích:“Vì Sắc/Không là do Bát Nhã Tính hóa hiện, là Tự Tính hóa hiện, cũng chính là Pháp Giới Tính trùng trùng duyên khởi nên Vạn Pháp; tất cả đều chẳng phải Một mà cũngc hẳng phải Nhiều! Tự nó đã ra ngoài số lượng và lý luận của Thức Tâm phân biệt.”(ngưng trích)Đoạn văn Ni sư vừa viết rất là cốt tủy, nhưng cũng rất là khó hiểu với người học Phật trung bình.Để làm sáng tỏ, xin lấy thí dụ, Tâm mình là tấm gương sáng (Ngài Huệ Năng đã dùng thí dụ Tâm như gương sáng), hiện lên tất cả cảnh sắc và không, trong đó vạn pháp trùng trùng duyên khởi, cũng không gọi là Một, không gọi là nhiều được, vì trong gương sáng tự nó ra ngoài số lượng, và ra ngoài cả lý luận của Thức Tâm phân biệt...Trong tâm gương sáng, các pháp là thế, chỉ là thế, là như thị, chỉ là như thị. Lời nào cũng chỉ là ngón tay, không hiển được ánh trăng sáng...Độc giả muốn tìm hiểu về Thiền Tông nên tìm đọc tác phẩm “Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh” -- và muốn tham thiền, muốn ngấm mình trong diệu nghĩa an lạc, hãy tới Thiền Viện Sùng Nghiêm để học Thiền.Cũng nên nhắc về dòng truyền thừa của Thiền viện Sùng Nghiêm, rằng Cố Đại Lão Thiền Sư Philip Kapleau là người thầy truyền pháp môn Thiền Tông cho ba vị ni sư -- quý Ni sư Chân Như, Chân Thiền, và Chân Diệu - để sau này 3 vị về Quận Cam sáng lập Thiền Viện Sùng Nghiêm ở Quận Cam.Thực ra, trước đó, quý ni sư đã cầu học rất mực gian nan: Quý sư cô đã đi tới nhiều thiền lâm nổi tiếng, sang tận Trung Quốc, nhập nhiều khóa thiền thất, và rồi dự các khóa sesshin ở nhiều tiểu bang, trước khi về học với Thiền Sư Kapleau.Ngài Kapleau sinh năm 1912, viên tịch 2004. Năm 1953, xin xuất gia tu học, được lão sư Soen tiếp nhận Kapleau cho tu tại chùa Phát tâm (Hosshinji). Ba năm sau, theo giới thiệu của lão sư Soen, Kapleau đến cầu pháp với thiền sư Bạch Vân (Yasutani), Nhật Bản. Trong khóa tu thứ 20 (mùa hè năm 1958) với thiền sư Bạch Vân, Kapleau đã đạt ngộ được thiền sư Bạch Vân ấn chứng và ban cho danh hiệu "Roshi" (Lão sư một danh hiệu khó đạt được, chỉ ban cho những ai đã đạt ngộ chân lý). Ngài Kapleau biên soạn cuốn sách tựa đề là "Ba Trụ Thiền" (Three Pillards of Zen), in tại Nhật bản vào năm 1965.Sau 13 năm tu học tại Nhật, năm 1965, ngài Kapleau trở về nước và bắt đầu sứ mệnh truyền pháp. Và nói theo kiểu văn chương Mỹ, rằng phần còn lại là của lịch sử. Từ đó, dòng Thiền của Ngài Kapleau đã phát triển mạnh mẽ tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới.Và bây giờ, ngọn đèn pháp của Thiền Tông hiện đang được gìn giữ và trao truyền tại Thiền Viện Sùng Nghiêm, nơi đang tìm nhiều cách hoằng pháp lợi sanh với nhiều phương tiện, cho nhiều thành phần và nhiều lứa tuổi.Thiền Viện Sùng Nghiêm cho biết tác phẩm “Chân Thật Nghĩa của Bát Nhã Tâm Kinh” sẽ là Quà Tết do Thiền Viện kính tặng tới quý Phật Tử và quý đồng hương, để, theo lời Ni Sư Chân Thiền:“Để chúng ta cùng chia sẻ và xin quý độc giả hoan hỷ hỉ giáo thêm về Chân Lý Bát Nhã hầu lợi ích cho toàn thể:-- Quý vị đang học về Kinh Bát Nhã, thì sẽ cùng hiểu Bát Nhã.-- Quý vị đã học về Kinh Bát Nhã, thì sẽ cùng hiểu thâm sâu hơn về Bát Nhã.-- Quý vị đã thậm thâm về Kinh Bát Nhã, thì sẽ cùng hiểu thấu đáo để vượt ngoài Có/Không của Bát Nhã và cùng thể hiện sự siêu việt Bát Nhã là: Xuất Thế mà vẫn Nhập Thế... vì Phật Pháp chưa hề rời Thế Gian Pháp bao giờ.”Sau khi nghe xong bài viết, mọi người tham dự cùng dùng bữa tiệc do Thiền Viện Sùng Nghiêm khoản đãi.Sách sẽ trao tặng ở: