Lá Thư Từ Đức Quốc Kẻ Phản Bội Là Từ Xấu (Không Đẹp = Unwort) Của Năm 2016

(phóng dịch theo AFP, ngày 10 tháng Một năm 2017)

"Kẻ phản bội" là "từ xấu" của năm 2016. Thuật ngữ là "một di sản đặc trưng của chế độ độc tài, trong đó bao gồm cả phát xít Đức," ban giám khảo của cái gọi là phê bình hành động ngôn ngữ tại Darmstadt giải thích. Các nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu như Thủ tướng Đức Angela Merkel (CDU) đã nhiều lần bị "mắng nhiếc" trong năm qua, đặc biệt trong bối cảnh chính sách tị nạn của những người biểu tình từ cánh hữu nói là "Volksverraeter (Kẻ phản bội)" (ghi chú: danh từ ghép, đúng ra nếu dịch chính xác là Kẻ phản bội dân tộc, vì Volk là nhân dân, dân tộc và Verraeter là kẻ phản bội !) ".



Như lời buộc tội chống lại các chính trị gia, "danh từ ' trong cung cách không phân biệt và nói xấu rằng việc sử dụng ngôn từ như là một cuộc trò chuyện nghiêm trọng và do đó bóp nghẹt các cuộc thảo luận cần thiết cho sự dân chủ trong xã hội ", ban giám khảo giải thích . Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Đức Joachim Gauck và các quan khách danh dự đã bị xúc phạm ví dụ như trong lễ kỷ niệm chính yếu của ngày nước Đức thống nhất 03 tháng 10 tại Dresden, bị xỉ vả bởi những người ủng hộ phong trào Pegida bài ngoại là "kẻ phản bội".



Ban giám khảo chỉ ra rằng từ 'Dân Tộc (Volk)' giống như trong chủ nghĩa phát xít "không là nhân dân nhà nước như là một "khối toàn vẹn" nhưng là một thể loại dân tộc" , không bao gồm hết các bộ phận của dân số. Như vậy, thuật ngữ này cũng là "phản dân chủ".

Ban giám khảo đã chọn năm nay, ngoài "kẻ phản bội" không có từ nào khác cấm kỵ hơn. Họ chứng minh điều này bằng cách nói rằng qua sự lựa chọn họ muốn để cho trọng lượng của sự bày tỏ với những lời chỉ trích trong các mạng xã hội, nhưng cũng có trên lãnh vực chính trị, là sự gia tăng sử dụng ngôn từ " với nguyên nhân phát xít và bài ngoại ".



Trong khung cảnh của hành động, từ cái nhìn của ban giám khảo mỗi năm được chọn một ý niệm (quan niệm) vô nhân đạo hoặc không phù hợp do công cộng sử dụng, để cổ động sự tiếp cận một cách nhạy cảm và quan trọng hơn với ngôn ngữ. Các nhà phê bình ngôn ngữ nhấn mạnh trong bối cảnh của sự chọn lựa hiện nay được quy định rõ ràng rằng nó không đi đến bởi một "nỗ lực kiểm duyệt hoặc hướng dẫn bằng giọng nói", mà là "nâng cao nhận thức hơn trong việc sử dụng công cộng để tranh luận với nhau".



Cho sự lựa chọn "Từ Xấu" của năm 2016, có 594 từ khác nhau đã được đề nghị. Ban giám khảo gồm bốn nhà ngôn ngữ học xung quanh phát ngôn viên của họ là Nina Janich từ Đại học Kỹ thuật Darmstadt, tác giả và nhà báo Stephan Hebel, cũng như năm nay với cựu Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP). Năm ngoái " Gutmensch (good man) " được chọn là từ xấu của năm , trước đó thì sự lựa chọn đã rơi vào danh từ "Luegenpresse" (lying press = báo chí nói phét)





Thay lời kết: Cho tôi được mở ngoặc ở đây !.

Cũng hơn 26 năm rồi nhưng nếu nhớ không lầm, chính trị gia hàng đầu của Đức đã viết sau khi nước Đức thống nhất lên án những "tên" sống ở BRD (Tây Đức thời đó) làm "ăng teng, tay sai cho cộng sản DDR là kẻ phản bội tổ quốc !". Vì sao ?, vì chúng sống , hưởng không khí Tự Do ở Tây Đức nhưng lại "âm thầm" đã làm tay sai cho cộng sản Đông Đức trước khi DDR sụp đổ. Một ủy ban truy tìm thành phần này vì thế đã có sau 1990...và kéo dài hàng chục năm qua.

Việt Nam chúng ta cũng chẳng khác gì, thành phần thứ ba, chuyên gia biểu tình trong đám trí thức, sinh viên, học sinh và kẻ nào nằm vùng, chỉ điểm ... mọi người đã rõ sau 30.04.1975. Điều khốn nạn nhất là xưa chúng đã không bị đàn áp xuống đường liên tục hô hào đòi nào tự do ngôn luận, tự do biểu tình, tự do tôn giáo, ... đòi đủ thứ tự do trước 1975, rất ồn ào NHƯNG sau 30.4.1975, chúng im lặng như hến cũng đủ hiểu đâu là sự khác biệt giữa csVN và VNCH !.

Riêng ở Đức, khi người dân thấy những người đại diện, lãnh đạo đất nước không quan tâm đến họ là người bản xứ thì họ lên tiếng . Những người trách nhiệm chưa bán nước cầu vinh nhưng đường lối chính trị không phản ảnh đúng ý dân thì họ công khai lên tiếng phản đối !.

Khách quan mà nói, ngay dân Đức lắm người thất nghiệp, nhà cửa không có để ở, con cái không có chỗ ở vườn trẻ ... mà không được quan tâm đến thì ... đừng ngạc nhiên nếu bị dân chúng biểu tình phản đối, khi biểu tình là một quyền căn bản ở Đức, không bị cấm đoán.

Đừng quên: người Việt chúng ta từng lên án những kẻ " Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản!".

• © Lê-Ngọc Châu phóng dịch (Nam Đức, Chiều 10. Januar 2017)

