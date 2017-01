Thành Tựu Của Obama: Cứu Kinh Tế, Obamacare

LONDON - Nhìn từ bên ngoài, giới phân tích nhận thấy 2 nhiệm kỳ TT của ông Barack Obama chứng kiến 1 thế giới của điên loạn và thái cực, hay cả hai – nhìn lại, phán đoán về chính quyền Obama từ khởi điểm là cần thiết, cũng là để thấy rằng môi trưòng toàn cầu ông Obama đối diện là rất khác, nhưng không kém đáng sợ như khi TT kế tiếp nhận bàn giao Tháng 1-2017.Giáo sư Iwan Morgan của ban nghiên cứu Hoa Kỳ tại University College London nói: ông Obama nhận nhiệm vụ với các điều kiện khó khăn chưa từng thấy từ TT Franklin D. Roosevelt, khi Hoa Kỳ đang trải qua suy thoái và can dự 2 cuộc chiến ngoài nước, là thừa kế rất gay go. Ông Obama cũng phải đối phó với tình trạng cực quyền, buộc ông tìm kiếm sự hợp tác của đảng CH trong khi mục tiêu đơn giản của đảng CH là phá hay lật đổ ông.TT da đen đã lèo lái hiệu quả để kinh tế Hoa Kỳ không trượt xuống vực suy thoái – thành tựu dấu ấn này dễ bị bỏ qua, theo nhận xét của giáo sư Desmond King, dạy môn chính quyền Hoa Kỳ tại University of Oxford. Ông Obama đã vận động đuợc QH thông qua gói kích cầu lớn nhất lịch sử và ban hành luật giám sát tài chính Dodd-Frank ngăn ngừa tai họa khủng hoảng tương lai.Trong khi phần lớn di sản của TT thứ 44 bị đe dọa xoá bỏ bởi TT tỉ phú địa ốc, thành tích không thể mất là tránh tai họa sụp đổ để khôi phục kinh tế, theo kết luận của giáo sư quan hệ đối ngoại David Sylvan tại Graduate Institute (Geneva) gửi qua e-mail.Giáo sư King nói: ObamaCare là di sản dấu ấn, cung cấp dịch vụ sức khoẻ cho toàn dân là điều mà 3 trong 4 TT trước muốn làm mà không đuợc – luật này sẽ là tổn thất đầu tiên khi TT Trump vào Bạch Ốc làm việc và đảng CH kiểm soát cả 2 Viện lập pháp.Thất bại về nội trị của TT Obama là sự mở rộng chênh lệch giàu/nghèo trong xã hội, theo nhận xét của giáo sư Morgan. Ông Obama thừa nhận, và không thể giải quyết, sau cùng với TT Trump nổi lên.Thỏa ước nguyên tử Vienna ký kết với Iran là 1 thành tựu đối ngoại bị TT Trump đe dọa. Đó là lý do mà giáo sư Sylvan đánh giá sự can thiệp tại Syria là thành tựu bền vững của TT thứ 44 - có lẽ chính quyền Trump không làm khác, vì rất ít người muốn can thiệp tại Syria vào lúc này. Nhiều người coi chủ trương này là thất bại, và quên rằng chính ông Obama đã đình chỉ sự đổ máu ở ngoài nước của chiến sĩ sau 1 thời gian dài lâm chiến. Các cột trụ trong chủ thuyết ngoại giao của ông Obama, cũng là giáo sư luật, thừa nhận sự hạn chế của quyền lực Hoa Kỳ.Ngoài ra, giáo sư King nhấn mạnh: bất kể TT Trump và đảng CH kiểm soát 2 Viện lập pháp làm gì, ông Obama chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử là TT da đen đầu tiên – sự kiện này vẫn là quan trọng để lập lại, tuy các quan hệ chủng tộc không tăng tiến trong 8 năm qua. Phong trào kỳ thị da đen và chống Obama có ảnh hưởng sâu rộng với cuộc tổng tuyển cử 2016, nên chọn người kế thừa TT da đen là phụ nữ như bà Clinton là “quá sức” với nhiều người, khiến họ dồn phiếu cho ứng viên Trump.