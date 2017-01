Mỹ Đánh Thuế Nhập Cảng Máy Giặt Từ TQ Lên Tới 52.5%

WASHINGTON - Thẩm quyền giám sát Hoa Kỳ quyết định trừng phạt Trung Cộng bằng thuế nhập cảng cao với máy giặt gia dụng kích thước lớn sản xuất tại Hoa Lục.Lý do: nhà sản xuất trong nước là Whirlpool bị thiệt hại vì hạ giá để cạnh tranh không công bằng.Tiếp theo cuộc điều tra trong năm qua của Bộ thương mại, ủy hội giao thương quốc tế (US-ITC) đã biểu quyết chấp thuận thuế nhập cảng 52.5% với máy giặt “made in China.”Whirlpool đã lên tiếng hoan nghênh quyết định của US-ITC như là biện pháp cụ thể bảo vệ công nhân trong nước. Whirlpool yêu cầu điều tra máy giặt do Samsung Electronics và LG Electronics sản xuất tại lục địa – nay Samsung phải chịu thuế suất 52% và LG gần 32%.Viên chức ITC không loan báo chi tiết, nhưng cho biết sẽ có thông báo đầy đủ.