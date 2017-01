Nhật Giúp Các Nước Ở Biển Đông, VN Hợp Tác Quốc Phòng Với Miên, Lào

Tình hình Biển Đông vẫn sôi sục khi TQ chưa từ bỏ tham vọng xâm chiếm biển đảo của nước khác, mà chính vì thế buôc Nhật Bản phải tăng cường các hoạt động gồm cả quân sự để giúp các nước Đông Nam Á đối phó với TQ, theo bản tin của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin RFI viết rằng, “Bắt đầu từ tháng Tư 2017, lực lượng Tuần Duyên Nhật Bản sẽ triển khai kế hoạch đào tạo đồng nghiệp tại các nước Đông Nam Á với mục tiêu giúp các nước này nâng cao năng lực giám sát Biển Đông. Vế đào tạo này sẽ bổ sung cho việc chính quyền Nhật Bản cung cấp thêm tàu tuần duyên cho các đối tác như Việt Nam hay Philippines để kháng lại các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông.“Theo nhật báo Yomiuiri Shimbun (Nhật Bản) ngày 10/01/2017, để tiến hành công việc đào tạo, Tuần Duyên Nhật Bản sẽ thành lập ngay một đơn vị đặc biệt chuyên trách việc giúp các đối tác Đông Nam Á, cung cấp giảng viên, đào tạo cán bộ, mở rộng diện quốc gia được cử người đến đào tạo tại Nhật Bản, tổ chức hội thảo quốc tế để tăng cường quan hệ và học tập kinh nghiệm về duy trì luật lệ trên biển.“Báo The Diplomat, trụ sở tại Nhật Bản, khi đề cập đến kế hoạch này trong một bài phân tích ngày 10/01, cho rằng cơ quan mới của Tuần Duyên Nhật sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong sự can dự của Tokyo vào lãnh vực bảo đảm an ninh hàng hải trên Biển Đông.”Bản tin RFI cũng cho biết thêm rằng, “Ngoài các nước ASEAN như Philippines và Việt Nam mà Nhật Bản đã có quan hệ đối tác chặt chẽ trong lãnh vực an ninh trên biển, hay là những nước như Malaysia và Indonesia đã có sẵn lực lượng tuần duyên (một lực lượng mà không phải nước Đông Nam Á nào cũng có), cơ quan mới của Tuần Duyên Nhật có thể lôi kéo các nước khác vào cuộc, cho phép Tokyo đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành lực lượng chấp pháp biển trong vùng.”Trong khi đó một bản tin khác cũng của Đài RFI hôm Thứ Ba có tựa đề “Biển Đông: Malaysia vẫn thường xuyên giám sát tàu Trung Quốc,” viết rằng, “Các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông tiếp tục gây quan ngại cho các láng giềng. Ngày 10/01/2017, trang mạng báo Free Malaysia Times cho biết là lực lượng Hải Quân Malaysia kết hợp với Cơ Quan Chấp Pháp Biển MMEA của nước này vẫn thường xuyên tuần tra ở khu vực bãi Luconia Shoals để kiểm tra những vụ xâm nhập của tàu Trung Quốc vào lãnh hải Malaysia.“Chỉ huy Cơ Quan Chấp Pháp Biển Malaysia – tức là lực lượng tuần duyên - khu vực Sarawak, đô đốc Ismaili Bujang Pit cho biết là các cuộc tuần tra «thường» được tiến hành để «kiểm soát các tàu Hải Cảnh Trung Quốc trong vùng biển quanh bãi cạn Luconia.”Sức ép bành trướng và xâm lấn của Trung Quốc đối với Việt Nam là lớn nhất, có lẽ vì thế, chính quyền CSVN tìm mọi cách để liên kết với các nước trong công cuộc đương đầu với Bắc Kinh, mà cụ thể mới nhất là vụ Việt Na đã ký kết hợp tác quốc phòng với Cam Bốt và Lào, theo bản tin hôm Thứ Hai của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết.Bản tin RFA viết như sau.“Hai Bộ trưởng Quốc Phòng Campuchia và Lào đã có chuyến viếng thăm Việt Nam trong cùng ngày 9/1/2017.“Chiều 9/1/2017 tại Trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ở Đà Nẵng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Đại tướng Tia Banh. Hai vị Bộ trưởng đã ký kế hoạch hợp tác năm 2017. Theo đó, năm 2017 là năm bầu cử Hội đồng cấp xã phường ở Campuchia, Việt Nam hợp tác với Campuchia nhằm duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu biên giới, làm thất bại điều gọi là âm mưu lợi dụng vấn đề biên giới để xuyên tạc, chia rẽ quan hệ hai nước.“Trước đó trong buổi sáng 9/1/2017, cũng tại Bộ tư lệnh Quân khu 5 ở Đà Nẵng, Thượng tướng Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Quốc phòng Lào đã cùng Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam ký kế hoạch hợp tác năm 2017. Một trong những nội dung cho thấy hai bên Lào Việt tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; phối hợp phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển lâm sản trái phép qua biên giới, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự khu vực biên giới giữa hai nước.”