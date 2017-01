Đức: Gia Tăng Trục Xuất Di Dân Không Đủ Điều Kiện Tị Nạn

BERLIN - Tiếp theo vụ xe vận tải lớn tấn công đám đông mua sắm tại chợ Giáng sinh của thủ đô, củng cố an ninh trở nên ưu tiên và cấp bách hơn với chính quyền Đức.Thủ Tướng Angela Merkel khẳng định nhu cầu phản ứng nhanh để bảo đảm an ninh và các dân quyền tự do. Bà hô hào tăng tốc trục xuất di dân không hội đủ điều kiện tị nạn.Lên tiếng giữa hội nghị thường niên của Hội dân vụ họp tại thành phố Cologne, bà khẳng định: cần hành động nhanh hơn. Về trường hợp hỗn loạn đêm giao thừa trước tại Cologne, Thủ Tướng Merkel đánh giá cảnh sát hành động đúng khi kiểm tra lý lịch di dân Bắc Phi. Vào dịp này, lãnh đạo hành pháp liên bang Đức cũng nói tới khả năng tìm kiếm đồng thuận giữa các chính đảng về xếp hạng Algeria, Morocco và Tunisia là những nước nguyên quán an toàn để cưỡng bách hồi hương di dân từ 3 nguồn này.Thủ Tướng Merkel giải thích: viên chức có thể quyết định nhanh chóng khi biết di dân đến từ đâu – theo lời bà, thương luợng để hồi hương di dân đuợc xúc tiến theo cách tôn trọng lẫn nhau.Khi nói về cuộc thương luợng Brexit của chính quyền vương quốc Anh, bà Merkel minh định: Liên Âu phải làm rõ rằng tiếp cận thị trường đơn chỉ là khả thi với điều kiện tôn trọng 4 quyền tự do căn bản.