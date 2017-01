Giám Sát Viên Andrew Đỗ Tuyên Thệ Nhậm Chức, Được Bầu Làm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam

Trong Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của Giám Sát Viên Andrew Đỗ và GSV Todd Spitzer.

Santa Ana, Orange County (Bình Sa) - - Tại Phòng Họp của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, vào lúc 8:30 sáng Thứ Ba ngày 10 tháng Giêng năm 2017, Hội Đồng Thành Phố Quận Cam đã long trọng tổ chức buổi lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức cho Giám Sát Viên Andrew Đỗ và Giám Sát Viên Todd Spitzer.Riêng về Luật Sư Andrew Đỗ, đây là nhiệm kỳ chính thức đầu tiên 2017-2020 của luật sư Giám Sát Viên Andrew Đỗ sau khi ông tái đắc cử trong cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 8 tháng 11, 2016 vừa qua. Trước đó, Giám Sát Viên Andrew Đỗ đã đắc cử nhiệm kỳ đặc biệt hai năm, 2014 - 2016.Buổi lễ tuyên thệ đã được cử hành long trọng trước phiên họp thường lệ đầu tiên năm 2017 của Hội Đồng Giám Sát Quận Cam, với sự hiện diện đông đảo của quý vị dân cử các cấp, quý vị lãnh đạo tinh thần, quý quan khách, quý đồng hương, quý cư dân Quận Cam cùng giới truyền thông báo chí giòng chính cũng như cộng đồng người Việt.Sau phần nghi thức, Chánh Án Hình Sự Tòa Thượng Thẩm Quận Cam Bà Cheri Phạm, phu nhân của Giám Sát Viên Andrew Đỗ, là người thực hiện nghi lễ tuyên thệ cho ông.Lễ tuyên thệ xong, Giám Sát Viên Andrew Đỗ trong lời phát biểu đã nội: “…Đây là một vinh dự vô cùng to tát cho tôi được phục vụ trong Hội Đồng Giám Sát Quận Cam. Với tôi, nhận được sự tín nhiệm của cư dân địa hạt I quận Cam là một đặc ân mà tôi luôn ghi nhớ trong hành trình phục vụ bốn năm sắp tới của mình.Cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 vừa qua cho thấy con số kỷ lục của người đi bầu cao chưa từng thấy trong lịch sử bầu cử tại Quận Cam. Cử tri của mọi khuynh hướng chính trị sốt sắng tham gia cuộc đầu phiếu để thực hiện quyền công dân cao quý, đặc biệt giới trẻ.Thay chỗ cho những hiện tượng tiêu cực, những bất đồng quan điểm vì tư kiến, tôi tin rằng chúng ta luôn có tinh thần và ý thức đoàn kết, cùng nhau chung sức để giải quyết những khó khăn trong sinh hoạt của quận hạt và cộng đồng. Tôi xin phép nhắc lời cố Tổng Thống Ronald Reagan đã nói và trở thành danh ngôn cách đây 3 thập niên, như sau: “Chúng ta có quyền ước mơ những giấc mơ anh hùng. Những ai nói rằng chúng ta đang ở vào thời điểm không có anh hùng chỉ bởi vì họ không biết nơi nào tìm ra chân lý.”Nơi đó chính là Quận Cam của chúng ta, một nơi có thể xem là khuôn mẫu cho toàn quốc nếu cư dân chúng ta cùng nức lòng chung sức để giải quyết các nan đề khó khăn của cộng đồng, của tiểu bang và cũng là của quốc gia chúng ta.Nhìn lại đoạn đường chúng ta đã trải qua trong năm ngoái, tôi thực sự cảm kích thấy chúng ta đã đạt được thành quả to lớn qua những thử thách rất cam go mà cộng đồng chúng ta phải trực diện. Thực tế này chứng minh chúng ta sẽ bước vào một tương lai thành công và tốt đẹp hơn khi chúng ta cùng chung tay, chung lòng, vượt qua mọi tị hiềm, khác biệt, thay thế sự tiêu cực bằng những đóng góp cá nhân giúp cộng đồng ngày càng phát triển và kiện toàn.Với tôi, thành tựu lớn nhất là việc mở cửa Trung Tâm Tạm Trú Cho Người Vô Gia Cư tại Trạm Xe Buýt cũ Santa Ana. Ý tưởng này đã trăn trở trong tôi từ lâu, trước khi tôi trở thành một thành viên của Hội Đồng Giám Sát. Đây không phải là một ý tưởng mới mẻ nhưng chỉ tới khi nó hoàn thành, chúng ta mới có cơ hội nhận thức rõ tầm quan trọng của nó và thế nào là kết quả của sự quyết tâm làm việc để thực hiện sáng kiến.Từ ví dụ này, tôi tin rằng, chúng ta sẽ chấp nhận bất kỳ một thử thách nào trong những năm tháng sắp đến, như vấn đề sức khỏe thiếu nhi, đặc biệt trong quận Cam vốn nổi tiếng về nhiều phương diện nhưng lại có tỉ lệ 84% các em có vấn đề liên quan tới lãnh vực tâm thần kể từ năm 2008.Tất nhiên vấn đề lớn lao này không thể kết thúc một sớm một chiều nhưng chúng ta cần có ngay những bước khởi đầu trong tiến trình tập trung giải quyết và tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả mọi người, với giới chức trách nhiệm để cải thiện vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe của thiếu nhi quận nhà.”Sau nghi thức tuyên thệ, buổi tiếp tân đã được tổ chức thân mật tại sảnh đường Quận Cam, đây là cơ hội để các cơ quan báo chí truyền thông Việt Mỹ phỏng vấn Giám Sát Viên Andrew Đỗ. Cuối cùng là phần chụp hình lưu niệm cùng với các cư dân, đồng hương tham dự.Sau buổi lễ, Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã trở lại phiên họp thường lệ để bầu Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát niên khóa 2017-2018. Trong phiên họp nầy, Giám Sát Viên Andrew Đỗ được tất cả đồng viện ủng hộ ông vào vai trò Phó Chủ Tịch Hội Đồng để trở thành dân cử gốc Việt đầu tiên trong lịch sử Hội đồng Giám Sát Quận Cam đảm nhận chức vụ này ngay trong ngày tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên.