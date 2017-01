Thông Báo Thân Hữu Về Việc Chiếu Phim Nhân Dịp Tết Đinh Dậu tại San Jose

Giao ChỉChúng tôi có loan báo vào lúc 10 giờ sáng ngày chủ nhật 22 tháng 1-2017 sẽ chiếu phim nhân dịp Tết Đinh Dậu.Dự trù chiếu lại phim Chân Trời Tím. Tuy nhiên nhiều khán giả thường lệ của Dân Sinh Media đã coi rồi. Rất muốn xem tác phẩm mới của Dân Sinh Media do ông Phạm Phú Nam thực hiện. Vì vậy ban tổ chức cho biết cũng vào ngày giờ đã dự trù sẽ chiếu Phim đặc biệt với tựa đề là: Cuộc chiến nhìn từ phía người thua cuộc. Đây là tác phẩm mới nhất của Dân Sinh Media vừa hoàn tất. Với một đề tài hết sức trực tiếp và thẳng thắn về chiến tranh Việt Nam nhìn từ phía người thua. Phim tài liệu gồm những thước phim vô cùng quý giá do nhà làm phim sưu tầm được từ nhiều năm qua. Có sự xuất hiện của các nhân vật liên quan nói lên tất cả những chi tiết phức tạp của những ngày tháng đưa đến thảm kịch tháng tư 42 năm về trước. Những câu hỏi được trả lời liên quan để quyết định rút quân của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Tại sao VNCH đã thua. QLVNCH đã chiến đấu ra sao. Các chiến dịch 68 Mậu Thân qua mùa hè đỏ lửa 72 rồi tiếp đến giây phút tan hàng năm 1975. Cuốn phim cũng đề cập đến đề tài Can trường trong chiến bại thực sự mang ý nghĩa ra sao. Hai chiến dịch thời hậu chiến nói lên ý nghĩa can trường chưa bao giờ được ghi nhận. Tất cả sẽ được giãi bầy trọng trong cuốn phim xứng đáng để trả lời cho thế hệ tương lai. Một lần nữa, chúng tôi xin mời quý khán giả quen thuộc của Dân Sinh Media vui lòng đến dự khán tại hội trường Santa Clara County số 70 W Hedding, góc đường số 1, San Jose. Vào cửa tự do và xin đến trước giờ để cùng chúc mừng năm mới cùng ban tổ chức và thân hữu. Điều quan trọng nhất là trải qua bao nhiêu năm, cứ chiếu hình 30 tháng tư là khán giả thấy buồn bã đau lòng. Lần nầy tuy phim về tháng tư gãy súng, quân đội tan hàng nhưng khán giả sẽ nhìn thấy nhiều khía cạnh tích cực có thể giải tỏa tất cả mặc cảm 30 tháng tư để hướng về tương lai.Ngoài ra đây cũng là dịp cá nhân chúng tôi đại diện cơ quan IRCC, Viet Museum cùng với ông Phạm Phú Nam đại diện Dân Sinh Media trực tiếp gặp gỡ thân hữu nhân dịp cuối năm và chúc mừng năm mới. Nhiều năm trước đây, theo thông lệ IRCC vẫn tổ chức tiệc cuối năm. Riêng năm nay xin dùng buổi chiếu phim để thay thế. Xin quý bằng hữu thông cảm và chấp nhận. Kính mời và chào mừng.Giao Chỉ, Vũ văn Lộc (San Jose)Tái Bút: Hết sức vui mừng chào đón các thân hữu phương xa về chơi San Jose ghé coi phim.Giao Chi San Jose. giaochi12@gmail.com (408) 316 8393