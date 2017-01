Na Uy Sẽ Khai Tử Radio FM Để Xài Kỹ Thuật Số DAB

Thượng tuần tháng 01/2017, trang CNN đưa tin, chính phủ Na Uy công bố rằng đài FM sẽ bắt đầu đóng cửa tại một vài khu vực của Na Uy, trước khi biến mất hoàn toàn vào cuối năm 2017.Na Uy đang chuyển từ FM sang radio kỹ thuật số (DAB) do lựa chọn mới sẽ mang lại nhiều kênh hơn, chất lượng âm thanh tốt hơn và tiết kiệm hơn cho các đài phát thanh. Tuyên bố của chính phủ Na Uy cũng giải thích lý do đây là quốc gia đầu tiên khai tử mạng FM. Theo đó, nguyên nhân chính là vì địa hình Na Uy nhiều vịnh hẹp sâu, núi cao, dân cư rải rác, khiến chi phí vận hành mạng FM tại đây so với các nước khác cao hơn nhiều.Chính phủ Na Uy ước tính các đài phát thanh có thể tiết kiệm hơn 23.5 triệu USD/năm nếu loại bỏ FM, cho phép đầu tư nhiều hơn vào nội dung. Nhân sự trong đài sẽ không bị ảnh hưởng trực tiếp vì quyết định mới, do các đài sẽ chuyển sang phát thông qua DAB. Dù vậy, Na Uy vẫn đặt ra một số ngoại lệ, cho phép các đài địa phương nhỏ tiếp tục phát sóng trên tần số FM.Động thái chuyển từ analogue sang kỹ thuật số xảy ra sau khi chính phủ Na Uy lên kế hoạch đã hơn 1 thập kỷ. Tuy nhiên, giới phê bình cho rằng sự thay đổi sẽ khiến 2 triệu xe hơi không thể tiếp cận sóng radio, một nguy cơ đến an toàn của tài xế. Norsk Lokalradioforbund – Hiệp hội radio địa phương Na Uy – cũng cảnh báo chi phí phải mua đài phát thanh mới sẽ tính lên người tiêu dùng. Có khoảng 2/3 người tham gia khảo sát phản đối kế hoạch bỏ FM.Các quốc gia khác như Anh cũng đang cân nhắc có nên chuyển từ FM sang kỹ thuật số hay không. Nên sự thành công của lần chuyển dịch tại Na Uy sẽ được nhiều phía quan sát. Theo Radio.no, Na Uy là quốc gia có dân số 5.2 triệu người, khoảng 70% đã có radio DAB.Theo: Nguoivietphone.com