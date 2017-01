CIA: Nguy Vì Trump Không Tin Tình Báo, Tiếc Là Mỹ không giữ quân Ở Iraq Lâu Hơn, Không Can Thiệp Syria Sớm

CHICAGO - Giám đốc CIA sắp mãn nhiệm báo động: TT đắc cử không tôn trọng giá trị và tầm quan trọng của cộng đồng tình báo là đưa đất nước vào chỗ bất trắc và nguy hiểm.Trong chương trình “The Axes Files” của CNN, giám đốc John Brennan tuyên bố: chính quyền mới và bất cứ TT nào cần nhận biết rằng thế giới này là thách thức và nguy hiểm, cộng đồng tình báo và các chuyên gia tình báo là lực luợng bảo vệ an toàn xứ sở và bảo đảm các quyền lợi an ninh quốc gia.Ông Brennan là 1 trong 3 viên chức lãnh đạo cộng đồng tình báo thuyết trình TT đắc cử hôm Thứ Sáu về tin tặc Nga quấy rối tổng tuyển cử Tháng 11.Ông Brennan hoan nghênh quyết định của TT đắc cử chọn cựu nghị sĩ Dan Coats để giao trọng trách điều khiển cơ quan tình báo quốc gia (DNI), và hy vọng sau khi nhậm chức TT Trump sẽ công nhận và tán thưởng sâu rộng hơn công việc của công đồng tình báo.Ông Brennan mô tả cựu nghị sĩ Coats là người gánh vác trách nhiệm với tinh thần tận tụy, là thích hợp với vai trò sắp lãnh nhận.Ngoài ra, giám đốc Brennan tỏ ý tiếc về việc Hoa kỳ không duy trì 1 quân số tại Iraq để bạo động đổ máu không tiếp diễn, và ông tin đó là yếu tố gây bất ổn đưa tới sự nảy sinh tổ chức ISIS.Tương tự, nếu Hoa Kỳ can thiệp tại Syria từ khi Damascus bị tố cáo dùng vũ khí hóa học, lịch sử chứng kiến tại Syria có thể là khác.