Syria: Assad Sẵn Sàng Thảo Luận Mọi Đề Nghị Hòa Bình

DAMASCUS - Nhà lãnh đạo cường quyền Damascus loan báo: sẵn sàng thảo luận mọi đề nghị tại bàn hoà đàm – tuy nhiên, chưa thấy tin cụ thể về thời hạn họp hội nghị hoà bình do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ vận động dự kiến tỉ chức tại thủ đô Kazakhstan vào giữa tháng này.Assad xác nhận phái đoàn Damascus sẽ dự hoà đàm Astana với tinh thần phóng khoáng và bản thân ông chấp nhận thảo luận vai trò TT của mình – nhưng, ông nhắc lại: tư thế TT có liên quan với hiến pháp, nghĩa là phải thảo luận về hiến pháp, phải thông qua trưng cầu dân ý vì bầu TT là quyền của toàn dân.Nhà lập pháp Thierry Mariani của Pháp viếng Damascus kể cho biết: Assad sẵn sàng đối thoại với khoảng 100 nhóm đối lập vũ trang – Assad cũng xác quyết Syria chỉ có hoà bình vững với thống nhất lãnh thổ.Sau khi quân nổi dậy buộc phải bỏ Aleppo, đồng minh mạnh nhất của Assad là Nga tuyên bố trong tháng qua: hoà đàm Syria sẽ họp tại Astana. Thổ Nhĩ Kỳ và Iran dự hoà hội này – nhưng, các chi tiết chưa đuợc rõ.Thành phần đối lập tới dự chưa đuợc biết, như tuyên bố của Assad “Chúng tôi không biết – ai sẽ là đối lập thật”.Trong khi đó, nhóm mạnh nhất là “quân đội Syria tự do – FSA” loan báo từ đầu tháng: đình chỉ mọi đối thoại vì các vi phạm đình chiến do Moscow và Ankara dàn xếp. Assad tuyên bố “Thắng bại tại Aleppo là điểm chuyển hướng” và khẳng định quân đội của Damascus đang tiến trên đà thắng lợi. Khi đuợc hỏi về Raqqa, 1 thành phố bị ISIS tràn ngập và chiếm như thủ phủ tại Syria, Assad nói: sứ mạng của quân đội là phải giải phóng từng tấc đất.Ngoài ra, trong 1 cuộc phỏng vấn hôm chủ nhật, Assad hoan nghênh chủ trương về chống khủng bố và không can thiệp của ứng viên TT bảo thủ Pháp Francosi Fillon.Các khảo sát dân ý phỏng đoán ông Fillon thắng thủ lãnh cánh hữu Marine Le Pen trong vòng 2 vào Tháng 5-2017. Khi đuợc hỏi về các hoật động không tập gây thiệt hại nhân mạng thường dân, Assad đáp “Mọi cuộc chiến là xấu”.