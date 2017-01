Dọa Bom 20 Trụ Sở Do Thái Tại Hoa Kỳ; Đan Mạch: 2 Trường Bị Hăm Dọa Nổ Bom

WASHINGTON -- Lời hăm dọa nổ bom đã nhắm vào nhiều trung tâm cộng đồng Do Thái Giáo ở Hoa kỳ tại ít nhất 9 tiểu bang hôm Thứ Hai.Một viên chức trong tổ chức Liên Đoàn Người Do Thái Tại Bắc Mỹ JFNA nói rằng một số lời hăm dọa là điện thoại chạy tự động.Người ta không rõ vì sao có tới 20 trung tâm cộng đồng Người Do Thái khắp vùng Nam và Đông Bắc Hoa Kỳ bị hăm dọa, theo lời Richard Sandler, Chủ tịch hội đồng quản trị JFNA.Nhiều trung tâm người Do Thái đã di tản để cảnh sát và quân khuyển lục soát. Như trung tâm The Miami Beach Jewish Community Center. Nhưng không nơi nào thấy bom.Tiểu bang California có lời hămd oạ bom nhám vào California Jewish Community Center.*Đan Mạch: 2 Trường Học Di Tản Tiếp Theo Báo Động BomAMSTERDAM - 2 trường học tại thành phố Jutland di tản sau khi 1 giọng phụ nữ nói tiếng Anh gọi điện thoại báo tin bom – cảnh sát sở tại cho biết trường Rolf Krake tại quận Holstebro và trường Ronde tại quận Djursland nhận đuợc báo động giống nhau vào khoảng 12 giờ trưa.Học sinh tại cả 2 truờng đuợc di tản trong trật tự. Chuyên viên chất nổ và chó chuyên nghiệp đuợc đưa tới tìm kiếm vật nổ. Bản tin ngắn không mô tả chi tiết.