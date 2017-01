Khánh Thành Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh Cha Trương Bửu Diệp

Trong lễ khánh thành.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại địa chỉ 13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843 ( góc đường Westminster, nhìn sang Trung Tâm Công Giáo) vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng 1, 2017, hàng trăm giáo dân đã đến tham dự lễ khánh thành Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh Cha Phanxicô Xavier Trương Bửu Diệp.Chủ tọa lễ cắt băng khánh thành có Giám mục Mai Thanh Lương, cựu giám mục phụ tá Giáo Phận Orange, và Linh mục Trần Thế Tuyên, người giữ vai trò “cáo thỉnh viên” cho án tuyên thánh Linh mục Trương Bửu Diệp.Linh mục Trần Thế Tuyên cho biết: “Văn phòng sẽ là nơi để tất cả những người yêu mến Cha Trương Bửu Diệp tụ họp lại với nhau để cầu nguyện. Văn Phòng Cáo Thỉnh ra đời và tôi là người chịu trách nhiệm lo án tuyên thánh cho Cha Trương Bửu Diệp có bổn phận thỏa đáp nhu cầu chính đáng của nhiều người muốn khấn nguyện xin ơn hay muốn đóng góp cho án tuyên thánh, mà trước đây không biết chỗ nào mà đến; hay muốn biết cặn kẽ hơn xem án tuyên thánh tới đâu rồi, nhưng không biết ai mà hỏi,” Vị cáo thỉnh viên cho hay: “Dù tôi không ở Hoa Kỳ, vì tôi hiện làm công việc mục vụ cho một giáo phận Công Giáo ở Canada, nhưng công việc cáo thỉnh viên của tôi là công việc chính thức của giáo hội. Tôi được Giám Mục Tri Bửu Thiên, giám mục Giáo Phận Cần Thơ, chấp thuận và ra sắc chỉ bổ nhiệm tôi làm cáo thỉnh viên cho án tuyên thánh của Cha Trương Bửu Diệp, vào ngày 25 Tháng Tám, 2011.”Linh Mục cho biết tiếp: “Tôi đã đưa án phong thánh ra tòa án của giáo hội, ra cấp tòa án của địa phận, và ra cấp tòa án của tòa thánh. Vụ án này tôi đã đem gần 20 người nhân chứng ra, và tòa án Cần Thơ đã phỏng vấn những người này, rồi tôi đi đây đi đó để nói lên tiến trình tuyên thánh như thế nào. Do đó, tôi nói án phong thánh Cha Trương Bửu Diệp là công việc chính thức của tôi là vậy,”Cha Trần Thế Tuyên mới từ Roma đến Nam California ngày thứ Sáu để kịp khánh thành văn phòng này, và sở dĩ có được một văn phòng tương đối khang trang như thế này là do sự giúp đỡ của Đức Cha Mai Thanh Lương, một số ân nhân, đặc biệt là ông bà cố Thanh Sơn. Mục đích của văn phòng là để có nơi cho mọi người đến tìm hiểu về cha Phanxicô, cung cấp những ơn lành của Chúa qua lời bầu cử của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp mà mình nhận được, đồng thời tìm hiểu về tiến trình phong thánh cho vị tôi tớ Chúa.Cha nhấn mạnh, “Đây không phải là chỗ để làm tiền, và tôi không hề cạnh tranh với bất cứ tổ chức nào mang danh cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, mà chỉ với mục tiêu vừa nói, và vì tôi là người duy nhất được Đức Giám Mục bổ nhiệm làm Cáo Thỉnh Viên nên tôi phải có trách nhiệm hoàn thành những gì liên quan đến án phong thánh để đệ trình cho Đức Giám Mục duyệt xét trước khi chuyển sang Tòa thánh Vatican cứu xét.”Linh mục cũng giải thích cho mọi người biết, đừng bao giờ nói cha Trương Bửu Diệp làm “phép lạ,” vì được gọi là phép lạ chỉ khi nào được Giáo Hội chính thức công bố, sau khi đã điều tra kỹ lưỡng và có những nhân chứng cụ thể. Thí dụ một người mắc bệnh nan y, các bác sĩ cho biết không thể chữa khỏi, nhưng người đó tin tưởng, cầu xin cha Trương Bửu Diệp bầu cử cùng Chúa cho mình, và căn bệnh biến mất, và người đó phải đến bác sĩ đã chữa cho mình trước đó để bác sĩ xác nhận căn bệnh nan y đã được khỏi không biết vì lý do gì, lúc đó mới được ghi nhận là một phép lạ, nên những gì chúng ta được cha Phanxicô Trương Bửu Diệp cho hôm nay chỉ được gọi là “Ơn Lành” mà thôi, và vì cha chưa được tuyên phong hiển thánh.Trong dịp nầy, Linh mục Trần Thế Tuyên cám ơn Đức Cha Mai Thanh Lương, ông bà cố Thanh Sơn, ban tổ chức lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Học, Hội Trưởng và các thành viên ban án tuyên thánh. Linh mục nói, “Những vị trên mới là những người đóng góp công sức lớn cho việc này, còn tôi chỉ có một chút công nhỏ bé mà thôi.”Sau lời tâm tình, Đức Giám Mục Mai Thanh Lương cùng Linh mục Trần Thế Tuyên, Thầy Phó Tế Chu Bình ra phía trước làm lễ cắt băng khánh thành và làm phép Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh. Sau lễ cắt băng khánh thành, trở vào bên rong văn phòng, lúc nầy có Linh Mục Michel Mai Khải Hoàn vừa tới.Tất cả mọi người cùng hát kinh Chúa Thánh Thần.Trong lời chúc mừng, Đức Giám Mục Mai Thanh Lương đã noí: “Thật sự là một vinh dự cho tôi khi được tới đây để làm phép cho Văn Phòng Cáo Thỉnh, là nơi để chúng ta có chỗ ra vào khấn hứa, và xin những ơn cần thiết cho cuộc sống mỗi người chúng ta. Đặc biệt hiện diện nơi đây chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, để cầu nguyện với Chúa qua lời cầu bầu Cha Trương Bửu Diệp cho những ơn lành.”Sau đó phần dâng lời cầu nguyện và đi rảy nước thánh trên tất cả các ảnh tượng, bàn thờ trong văn phòng. Sau khi đã làm phép, tất cả tín hữu nghe đọc Bài Tin Mừng, hát thánh ca và hát kinh Tin Kính để tuyên xưng đức tin.Trước khi ra về, Đức Giám Mục Cần Thơ có trao cho cha Trần Thế Tuyên tặng mỗi người tham dự lễ khánh thành một giây đeo có ảnh Thánh Giá đã được Đức Thánh Cha Phanxico làm phép.Được biết, đây là Văn Phòng Cáo Thỉnh Án Phong Thánh duy nhất cho cha Phanxicô Trương Bửu Diệp tại Hoa Kỳ. Mặc dù cha Trương Bửu Diệp chưa được Giáo Hội phong thánh, nhưng đối với nhiều người, đã coi cha như một vị Thánh, và không chỉ tín hữu Công Giáo, rất nhiều người thuộc các tôn giáo bạn cũng cầu nguyện và được ơn lành từ cha Trương Bửu Diệp.Văn Phòng sẽ mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.