Sau Những Ngày Lễ, Hồ Sơ Ly Dị Tăng Tới 30%

Hồ sơ ly dị tăng trong tháng 1 khi mà người ta quyết định bắt đầu năm mới của họ với tình trạng không còn bị ràng buộc, được thúc đẩy bởi thời gian lễ đầy căng thẳng và, có lẽ, ngay cả hôn nhân căng thẳng hơn, cheo các chuyên gia cho biết, với các luật sư về gia đình báo cáo gia tăng gần 1/3 doanh nghiệp trong Năm Mới.John Slowiaczek, chủ tịch của American Academy of Matrimonial Lawyers, nói rằng ông thường chứng kiến sự gia tăng từ 25% tới 30% trong tháng 1 hàng năm. Khuynh hướng tương tự được thấy tại Anh Quốc: 1/5 cặp vợ chồng có kế hoạch ly dị sau những ngày lễ, theo một thăm dò đối với 2,000 vợ chồng được thực hiện bởi công ty pháp lý Irwin Mitchell.Bị giam trong nhà nhiều ngày khi mà hôn nhân trải qua nhiều vấn đề nghiêm trọng – trong khi đối diện với áp lực phải gượng cười với những đứa con và các thân nhân viếng thăm – các cặp vợ chồng phải trả giá về sự khắc kỷ đó. “Thời gian lễ thường là lúc mà chúng ta cần nhiều nhất các lời cố vấn và tự chế,” theo Lois Liberman, đối tác làm việc tại công ty pháp lý Blank Rome tại New York và chủ tịch của nhóm lo về hôn nhân của công ty, cho biết. “Thời gian lễ thường là nhiều căng thẳng, và những vấn đề cảm xúc và tài chánh, mà thường là động lực đưa tới ly dị.”Các tiểu bang Arizona, California, Idaho, Louisiana, Texas, Nevada, New Mexico, và Washington xem tất cả tài sản hôn nhân đều là chung hay tài sản hôn nhân, có nghĩa là các tài sản tạo ra được trong thời gian hôn nhân được chia đều bình đẳng khi vợ chồng ly di.